AKB48 高橋彩音1st写真集 「ひとり姉妹」重版決定!!さらに重版記念イベントも!!

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株式会社 秋田書店


AKB48の“ベビーフェイスなお姉さん”として慕われる高橋彩音の1st写真集「ひとり姉妹」（2月28日発売）が大好評につき早くも重版が決定!! さらに重版記念イベントも決定いたしました!!


本作は、東京湾を臨む都心のスタジオと美しいビーチが広がる宮古島を舞台に、高橋さんの貴重な水着ショットに、本人初となるランジェリーシーンから、さらにその先まで大胆披露!! ファーストにして最高傑作と呼べる珠玉の一冊となりました！




■『AKB48 高橋彩音1st写真集 ひとり姉妹』


【秋元康さんによる帯コメント】


今この瞬間だけの彼女たち。偶然が生んだふたりに、物語が動き出す。


――君は、どっち？



＜プロフィール＞


たかはし・あやね


1997年12月30日生まれ　埼玉県出身　身長153cm


アイドルグループ・AKB48メンバー


まつぶしPR大使


公式X：@__ayn1230__


公式Instagram：aayyaannee811



書誌情報


■タイトル：AKB48高橋彩音1st写真集 ひとり姉妹


■発売日：2026年2月28日（土）


■デジタル版：同時発売


■発売：秋田書店


■定価：本体3,000円＋税


■撮影：佐藤容平



デジタル写真集　書誌情報


■タイトル：AKB48高橋彩音1st写真集 ひとり姉妹 Ayane’s selection


■発売日：2026年4月28日（火）


■発売：秋田書店


■定価：本体3,000円＋税


■撮影：佐藤容平



重版御礼！サイン本限定販売


・楽天ブックス（店舗限定ポストカード1種つき）


https://books.rakuten.co.jp/rb/18567855/



重版記念お渡しイベント


・5月6日(水・休日)13時～／15時～


オチャノバ（東京・御茶ノ水）


https://t.livepocket.jp/e/kkjux



・5月31日(日)


ジュンク堂書店　池袋本店（東京・池袋）


詳細は後日発表



重版記念オンラインイベント


・5月16日(土)13時～　


win2win


https://win2win-shop.com/goods/27



商品に関するお問い合わせ先


（株）秋田書店 販売部


Tel：03-3264-7248／Fax：03-3265-9076



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