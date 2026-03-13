AKB48 高橋彩音1st写真集 「ひとり姉妹」重版決定!!さらに重版記念イベントも!!
AKB48の“ベビーフェイスなお姉さん”として慕われる高橋彩音の1st写真集「ひとり姉妹」（2月28日発売）が大好評につき早くも重版が決定!! さらに重版記念イベントも決定いたしました!!
本作は、東京湾を臨む都心のスタジオと美しいビーチが広がる宮古島を舞台に、高橋さんの貴重な水着ショットに、本人初となるランジェリーシーンから、さらにその先まで大胆披露!! ファーストにして最高傑作と呼べる珠玉の一冊となりました！
■『AKB48 高橋彩音1st写真集 ひとり姉妹』
【秋元康さんによる帯コメント】
今この瞬間だけの彼女たち。偶然が生んだふたりに、物語が動き出す。
――君は、どっち？
＜プロフィール＞
たかはし・あやね
1997年12月30日生まれ 埼玉県出身 身長153cm
アイドルグループ・AKB48メンバー
まつぶしPR大使
公式X：@__ayn1230__
公式Instagram：aayyaannee811
書誌情報
■タイトル：AKB48高橋彩音1st写真集 ひとり姉妹
■発売日：2026年2月28日（土）
■デジタル版：同時発売
■発売：秋田書店
■定価：本体3,000円＋税
■撮影：佐藤容平
デジタル写真集 書誌情報
■タイトル：AKB48高橋彩音1st写真集 ひとり姉妹 Ayane’s selection
■発売日：2026年4月28日（火）
■発売：秋田書店
■定価：本体3,000円＋税
■撮影：佐藤容平
重版御礼！サイン本限定販売
・楽天ブックス（店舗限定ポストカード1種つき）
https://books.rakuten.co.jp/rb/18567855/
重版記念お渡しイベント
・5月6日(水・休日)13時～／15時～
オチャノバ（東京・御茶ノ水）
https://t.livepocket.jp/e/kkjux
・5月31日(日)
ジュンク堂書店 池袋本店（東京・池袋）
詳細は後日発表
重版記念オンラインイベント
・5月16日(土)13時～
win2win
https://win2win-shop.com/goods/27
商品に関するお問い合わせ先
（株）秋田書店 販売部
Tel：03-3264-7248／Fax：03-3265-9076
株式会社 秋田書店
代表者：代表取締役社長 山口徳二
所在地：〒113-0021 東京都文京区本駒込二丁目28番8号
文京グリーンコートセンターオフィス18階
創立：1948年8月10日
事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・児童図書・メディアミックスなど
社員数：約160名
https://www.akitashoten.co.jp/