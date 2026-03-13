AKB48 高橋彩音1st写真集 「ひとり姉妹」重版決定!!さらに重版記念イベントも!!

株式会社 秋田書店

AKB48の“ベビーフェイスなお姉さん”として慕われる高橋彩音の1st写真集「ひとり姉妹」（2月28日発売）が大好評につき早くも重版が決定!! さらに重版記念イベントも決定いたしました!!

本作は、東京湾を臨む都心のスタジオと美しいビーチが広がる宮古島を舞台に、高橋さんの貴重な水着ショットに、本人初となるランジェリーシーンから、さらにその先まで大胆披露!! ファーストにして最高傑作と呼べる珠玉の一冊となりました！

■『AKB48 高橋彩音1st写真集 ひとり姉妹』

【秋元康さんによる帯コメント】

今この瞬間だけの彼女たち。偶然が生んだふたりに、物語が動き出す。

――君は、どっち？

＜プロフィール＞

たかはし・あやね

1997年12月30日生まれ 埼玉県出身 身長153cm

アイドルグループ・AKB48メンバー

まつぶしPR大使

公式X：@__ayn1230__

公式Instagram：aayyaannee811

書誌情報

■タイトル：AKB48高橋彩音1st写真集 ひとり姉妹

■発売日：2026年2月28日（土）

■デジタル版：同時発売

■発売：秋田書店

■定価：本体3,000円＋税

■撮影：佐藤容平

デジタル写真集 書誌情報

■タイトル：AKB48高橋彩音1st写真集 ひとり姉妹 Ayane’s selection

■発売日：2026年4月28日（火）

■発売：秋田書店

■定価：本体3,000円＋税

■撮影：佐藤容平

重版御礼！サイン本限定販売

・楽天ブックス（店舗限定ポストカード1種つき）

https://books.rakuten.co.jp/rb/18567855/

重版記念お渡しイベント

・5月6日(水・休日)13時～／15時～

オチャノバ（東京・御茶ノ水）

https://t.livepocket.jp/e/kkjux

・5月31日(日)

ジュンク堂書店 池袋本店（東京・池袋）

詳細は後日発表

重版記念オンラインイベント

・5月16日(土)13時～

win2win

https://win2win-shop.com/goods/27

商品に関するお問い合わせ先

（株）秋田書店 販売部

Tel：03-3264-7248／Fax：03-3265-9076

株式会社 秋田書店

代表者：代表取締役社長 山口徳二

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事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・児童図書・メディアミックスなど

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