このはちゃん、着ぐるみデビュー！ 3月14日（土）開催のB.LEAGUE「リーフワークス Presents 滋賀レイクスvs宇都宮ブレックス」で初お披露目

株式会社リーフワークス

報道関係者 各位

プレスリリース



2026年3月13日

株式会社リーフワークス

代表取締役 澤 健太

株式会社リーフワークス（所在地：滋賀県大津市、代表取締役 澤 健太、https://www.leafworks.jp）は、3月14日（土）、株式会社滋賀レイクスターズ（所在地：滋賀県大津市、代表取締役社長 原 毅人、https://www.lakestars.net）が運営するプロバスケットボールチーム「滋賀レイクス」の「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26シーズン B1リーグ戦 第26節 滋賀レイクス vs 宇都宮ブレックス」を、冠試合として開催することをお知らせします。

同日、会場となる滋賀ダイハツアリーナで、リーフワークス公式キャラクター「このはちゃん」の着ぐるみをお披露目。レイクス公式キャラクターのマグニーと一緒に、滋賀レイクスを応援します。

▼リーフワークス公式キャラクター「このはちゃん」

リーフワークスの公式キャラクター。Xでの情報発信やオリジナルソング配信など幅広く活動してきましたが、このたび、満を持して着ぐるみ化。これまで以上に身近な存在として、さまざまな場所に登場できるようになりました。

まずは、3月14日（土）の冠試合で、滋賀レイクスを応援します。

▼野本大智選手×TOKIZAのコラボレーション

リーフワークスは、今春、インキュベーションオフィス「TOKIZA」を開設。滋賀の挑戦者を応援する仕組みづくりを進めています。

今回の冠試合も、リーフワークスによるひとつの挑戦です。その過程をYouTubeチャンネル「TOKIZAギルド」で追うなか、見学に訪れた滋賀レイクスのキャプテン野本大智選手が、企画会議に飛び入り参加。このはちゃんのイラストやサイングッズのプレゼントなど、様々なアイデアが生まれました。

野本選手が描いたこのはちゃんは、3月14日の冠試合で配布するフライヤーに掲載。サイングッズは、企業ブースで開催するチャレンジゲームでプレゼントします。

企画会議の模様は、YouTubeチャンネル「TOKIZAギルド」で配信中。ぜひご覧ください。

【滋賀レイクス野本選手が挑戦！】冠試合の打ち合わせで画伯に！？

https://www.youtube.com/watch?v=A7GUYhBrUUs

時座 -TOKIZA-

https://tokiza.jp

▼今後の展望

今秋開幕するB.LEAGUE PREMIERで、新たなステージへと進む滋賀レイクス。地域とともに歩みながら、滋賀をさらに盛り上げる挑戦を続けています。

リーフワークスもまた、インキュベーションオフィス「TOKIZA」を通じて、滋賀で挑戦する人々を応援し、挑戦者から生まれる熱気が広がる地域づくりに取り組んでいます。

ふるさと滋賀を、レイクスとともに盛り立て、未来を切り拓く。その想いのもと、今後も地域とともに新たな挑戦を続けてまいります。

リーフワークス

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/157469/table/28_1_888f42d0f43fb4da420da2c1138843c8.jpg?v=202603130651 ]

滋賀レイクス

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/157469/table/28_2_a5943ca1ec53835ab5326395f62eeac2.jpg?v=202603130651 ]