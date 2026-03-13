BIGYUKI 「YAMASTE JAPAN TOUR 2026」が開催！

株式会社パルコ

株式会社パルコ（本部：東京都渋谷区、以下パルコ）は、同社がプロデュース協力を行っているBIGYUKIの国内ツアー「YAMASTE JAPAN TOUR 2026」を開催いたします。

ジャズシーンを中心に卓越した技術やセンスを誇る強力な海外アーティストにも引けを取らず、世界規模のトッププレイヤーとして国内外を問わず活躍の場を広げ続ける鍵盤奏者「BIGYUKI」。

そしてそんな彼が絶大な信頼をよせるRandy Runyon(Gt.)とJharis Yokley(Dr.)の２人が参戦。今年２月に開催し好評を博したソロイベント「THE SIGNAL」とは趣の違うバンドサウンドから放つジャズやネオソウルを経由したBIGYUKIの現在形をお届けします。

【実施概要】

■タイトル：BIGYUKI - YAMASTE JAPAN TOUR 2026

■出演アーティスト：BIGYUKI with Randy Runyon & Jharis Yokley

■日程/会場：

・2026年 5月14日(木) 梅田クラブクアトロ

・2026年 5月15日(金) 渋谷クラブクアトロ

■開場 / 開演：18 : 30 / 19 : 00

■TICKET：

・e+：https://eplus.jp/bigyuki/

・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/bigyuki2026/

・ローソンチケット：https://l-tike.com/bigyuki/

■先行販売：

・QUATTRO WEB先行：2026年3月13日(金) 18:00 ～ 2026年3月16日(月) 18:00

・e+最速先行：3月19日(木)10:00～3月23日(月)18:00

■一般発売日：2026年 ３月２７日(金) １０：００～

■クレジット：主催：パルコ

＜リリース使用画像ダウンロードはこちらから＞

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