台湾全土12店舗で展開！『にゃんこ大戦争』×台湾大手書店「墊腳石」タイアップ

ポノス株式会社

ポノス株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：辻子依旦、以下「ポノス」）は、スマートフォン向けゲームアプリ『にゃんこ大戦争（繁体字版：貓咪大戰爭）』と、台湾を代表する書店チェーン「墊腳石」（Stepping Stone Bookstore）とのタイアップキャンペーンを、2026年2月10日（火）から実施しました。

春節から新生活シーズンにかけた節目の時期に、新生活を応援するキャンペーンを開催しました。

書店という「偶然の出会い」「新しい発見」がある場所で、『にゃんこ大戦争』のキャラクターたちから新生活を迎える皆様へ贈る「にゃんこのコトバ」を、店内広告・POPや、購入者向けの限定ノベルティなどの形でお届けしました。

それでは、現地の様子をお届けします。

店舗入口から始まるコラボレーション

キャンペーンは台湾全土12店舗で実施されています。

店舗の入口では、『にゃんこ大戦争』のビジュアルとともに来店者を迎えます。

コンセプトは「にゃんこのコトバ」

今回のタイアップのコンセプトは、「にゃんこのコトバ」。

春節から新生活という節目の時期に、どこか肩の力が抜ける言葉や、思わず立ち止まりたくなるメッセージを届けることをテーマとしています。

POPとして空間に溶け込むメッセージ

店内のさまざまな場所に設置されたPOP。

にゃんこのビジュアルにあわせた「にゃんこのコトバ」が売り場ごとに異なる表情を見せています。

資格試験コーナーのコトバ「ハングリーであれ バカであれ」小中学生向け学習コーナーのコトバ「宿題を終わらせないと これ以上は遊べないにゃ」資産運用コーナーのコトバ「ピンチこそチャンスにゃ」PCアクセサリーコーナーのコトバ「ねこの手も 借りたい気分にゃ」

SNS上では、「墊腳石でにゃんこを発見！店内の印刷物やのぼりがとてもかわいいね！」や「にゃんこ大戦争のコラボが開催中！絶対記念写真を撮りたい！」といった投稿も見られ、現地でも話題となっている様子がうかがえます。

ノベルティや販売アイテムも人気

期間中は購入者向けにオリジナルノベルティ「タンクネコのしおり」を配布。

本を閉じるときに、さりげなく顔をのぞかせるデザインです。

また、一定金額以上の購入者を対象に販売される「にゃんこのおまもり」は、日本の伝統的なお守り文化をモチーフにしつつ、新生活を迎える時期に合わせたメッセージが込められています。

スケールの小さい、でもとても大切な願いに寄り添う「にゃんこのおまもり」です。

持っていると、少し元気が出てくるかもしれません。

オリジナルノベルティの「タンクネコのしおり」や販売アイテムの「にゃんこのおまもり」はユーザーからの反応も大きく、「しおりがとてもかわいいので、全種類集めたい。」「おまもりの祈願、面白すぎます！」といった声もみられ、手に入れたアイテムの写真をSNSに投稿する姿も印象的でした。

その他にも抽選キャンペーンを実施するなど、書店での購買と連動した展開を行っています。

まとめ

台湾の春節・新生活シーズンという節目の時期に、書店という生活に近い空間で展開された今回のタイアップキャンペーン。

店内のPOPやノベルティなどを通じて届けられた「にゃんこのコトバ」が、現地の人々の新生活にそっと寄り添うきっかけとなっていれば幸いです。

地域ごとの文化や季節にあわせた施策の一例として、本取り組みの現地の様子をお届けしました。

今後も『にゃんこ大戦争』は、世界中のユーザーの皆さまに楽しんでいただけるコンテンツとして、新たな取り組みや挑戦を続けてまいります。

引き続き、『にゃんこ大戦争』の展開にご期待ください。

「墊腳石」書店について

墊腳石書店は、1994年に設立された台湾発祥の大型書店チェーンです。

書籍に加え、文具・雑貨なども幅広く取り扱い、台湾全土に12店舗を展開。

オンラインショッピングサイトの運営にも注力しています。

公式サイト：https://www.steppingstone.com.tw/

参考情報：台湾におけるパートナーシップについて

ポノスでは、日本はもちろん台湾・韓国・北米など各地域において、『にゃんこ大戦争』のIP活用にご関心をお持ちの企業様との連携を検討しております。

さまざまな業界との取り組みを通じて、ユーザーの皆様に新たな価値をお届けしていきたいと考えております。

【お問い合わせ先】

ポノス株式会社 海外事業担当

collaborations@ponos.co.jp

『にゃんこ大戦争』概要

『にゃんこ大戦争』は、iOS・Android向けタワーディフェンスゲームです。プレイヤーは様々な能力を持つ「にゃんこ」たちを編成して、各地を侵略していきます。2012年のリリース以来、個性的なキャラクターや独特の世界観が、日本のみならず世界中の多くのお客様にご支持をいただいています。今後も多様なメディア展開やコラボレーションを積極的に行ってまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36495/table/705_1_319133db755badd6fbb9ad27f6f09b61.jpg?v=202603130651 ]

ポノスについて

ポノスは、1990年の創業以来一貫してゲームを通してエンターテインメントという文化の発展に貢献してまいりました。【求められるモノは創らない、それ以上を創り出す。】を掲げ、求められるモノの中に、自分たちしか創れない価値をプラスしていくことを私たちは大切にしています。現在は、スマートデバイス向けのオリジナルゲーム開発を核に事業を展開し、代表タイトル『にゃんこ大戦争』は、累計DL1億回（2025年2月現在）を超え、多くのお客様に楽しんでいただいております。

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