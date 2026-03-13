東方神起の日産スタジアム公演をWOWOWで生中継決定！さらに20年間の軌跡を振り返る特集を半年にわたってお届け！WOWOW加入者限定でのライブチケットのプレゼントも！

株式会社WOWOW

高い音楽性と圧倒的なライブパフォーマンスで世界を熱狂させてきたアジアの至宝、東方神起。2005年4月に日本デビューして以来、数々の記録を打ち立て、2025年に20周年の節目を迎えた。WOWOWでは、20周年イヤーを締めくくる日産スタジアム2DAYS公演より、最終日の4月26日（日）のステージを生中継するほか、半年間にわたって彼らを大特集する。

20周年イヤーは2025年にスタートしており、同年4月に開催された「東方神起 20th Anniversary LIVE TOUR ～ZONE～」東京ドーム公演も生中継を行なった。今年2月に公開された音楽ドキュメンタリー映画『IDENTITY』はWOWOW FILMSによるもので、WOWOWは東方神起の20周年イヤーに寄り添い、並走してきた。そして、それ以前から彼らの活動を支え、節目ごとにタッグを組んできたWOWOWとの“絆”が、今回の大特集に結実したといえよう。20年を一挙にたどるフルボリューム企画にご期待いただきたい。

また、この解禁に合わせて、東方神起からのコメント映像も到着！WOWOW音楽公式アカウント（@wowow_mj）で見ることができるので要チェック！！さらに、日産スタジアムで開催される「東方神起 20th Anniversary LIVE IN NISSAN STADIUM ～RED OCEAN～」2DAYS公演より、2日目の4月26日（日）公演のライブチケットをWOWOWのご加入者の中から抽選で、40名様（※ペアでの応募も可能）にプレゼント！日産スタジアムに降臨する二人の姿をぜひご覧いただきたい。詳しくは番組サイトでご確認を！

WOWOW MUSIC 公式X(旧twitter)では、東方神起からのコメント映像を公開中！

アカウント：@wowow_mj

★プレゼントのお知らせ★

「東方神起 20th Anniversary LIVE IN NISSAN STADIUM ～RED OCEAN～」2DAYS公演より、2日目の4月26日（日）公演のライブチケットをWOWOWのご加入者の中から抽選で、

40名様（※ペアでの応募も可能）にプレゼント！詳細は番組サイトへ！

たくさんのご応募お待ちしております！

【番組サイト】 https://www.wowow.co.jp/music/toho/(https://www.wowow.co.jp/music/toho/)

【番組情報】

東方神起特集 2026

＜ラインナップ＞

生中継！東方神起 20th Anniversary LIVE IN NISSAN STADIUM ～RED OCEAN～4月26日（日）午後4：55 WOWOWプライム

※放送視聴のみ。WOWOWオンデマンドでの配信はございません。

日本デビュー20周年を迎えた東方神起の記念すべき節目を飾るスペシャルライブ。20年間の軌跡を胸に、東方神起の新たな未来へとつながる特別なステージを生中継！

日本デビュー20周年を迎えた東方神起が、アニバーサリーイヤーのラストイベントとして日産スタジアム2DAYSを開催。WOWOWはその最終日、4月26日の模様を生中継でお届けする。

東方神起が日産スタジアムでライブを行なうのは、海外アーティストとしては史上最多、自身の記録を更新する3度目。史上初の日産スタジアム3DAYSを成し遂げた2018年以来、約8年ぶりだ。2025年4月27日には、20周年記念ライブツアー東京ドーム千秋楽公演をもって、東京ドーム公演数33回、全国ドーム公演数92回を数え、海外アーティスト最多記録を自ら更新。デビュー以来数々の苦境を経験しながら、立ち止まらず進み続け、海外アーティストとして前人未到の道を拓いたパイオニアである。タイトルのRED OCEANとは、東方神起のグループカラーの赤いペンライトが染め上げる絶景を示す言葉。20年間の軌跡を胸に、ユンホとチャンミンがファンとともに新たな未来へと踏み出す門出となる。1度限りの生中継ををお見逃しなく！

収録日：2026年4月26日／収録場所：神奈川 日産スタジアム

東方神起 20th Anniversary LIVE IN NISSAN STADIUM ～RED OCEAN～ 全編ノーカット5月放送・配信予定

※放送・配信終了後～3日間のアーカイブ配信あり

東方神起の新たな未来へとつながる特別なステージ。4月26日の生中継の熱をそのまま、全編ノーカット放送・配信！4月26日には放送視聴のみだったが、5月は放送と配信、どちらでもお楽しみいただける。3日間のアーカイブ配信も！

東方神起 20th Anniversary LIVE IN NISSAN STADIUM ～RED OCEAN～ スペシャルダイジェスト＆インタビュー7月放送・配信予定

※放送・配信終了後～2週間のアーカイブ配信あり

日本デビュー20周年を迎えた東方神起の記念すべき節目を飾るスペシャルライブのダイジェスト版に、彼らのインタビューを交えてお届けするスペシャル番組。

東方神起 LIVE TOUR 2013 ～TIME～ FINAL in NISSAN STADIUM 完全版

4月12日（日）午後3：00

6月放送・配信予定

WOWOWライブ／WOWOWオンデマンド

※放送・配信終了後～2週間のアーカイブ配信あり

2013年のツアー「TIME」の追加公演として海外アーティスト初となった日産スタジアムでの単独公演を開催。そのファイナルステージを全曲ノーカットで放送・配信。

収録日：2013年8月18日／収録場所：神奈川 日産スタジアム

東方神起 LIVE TOUR ～Begin Again～ Special Edition in NISSAN STADIUM 完全版

4月19日（日）午後4：30

8月放送・配信予定

WOWOWライブ／WOWOWオンデマンド

※放送・配信終了後～2週間のアーカイブ配信あり

3度目の全国5大ドームツアーのファイナルとして、前人未到の神奈川・日産スタジアム3daysを開催した東方神起。その模様を全曲ノーカットで放送・配信。

収録日：2018年6月10日／収録場所：神奈川 日産スタジアム

6月放送・配信予定

※全番組、放送・配信終了後～2週間のアーカイブ配信あり

東方神起 LIVE TOUR 2012 ～TONE～ 完全版

横浜アリーナから始まり全国10都市26公演で55万人を動員した2012年のツアーから、東京ドームでの公演を全曲ノーカットで放送・配信。

収録日：2012年4月／収録場所：東京 東京ドーム

東方神起 LIVE TOUR 2013 ～TIME～ 完全版

2013年、東方神起史上初めて全国5大ドームを制覇し、70万人を動員したドームツアーから東京ドームでの最終公演を全曲ノーカットで放送・配信。

収録日：2013年6月17日／収録場所：東京 東京ドーム

東方神起 LIVE TOUR 2014 ～TREE～ 完全版

2013年に海外アーティスト初の日産スタジアム単独公演開催という快挙を果たした東方神起。全国で約60万人を動員した2014年のライブツアーを全曲お届け。

収録日：2014年5月／収録場所：東京 東京ドーム

東方神起 LIVE TOUR 2015 ～WITH～ 完全版

アジア全域だけでなく、世界的に活動を展開している東方神起。彼らが日本デビュー10周年を迎えて臨んだ2015年の東京ドーム公演の模様を全曲ノーカットでお届け。

収録日：2015年4月2日／収録場所：東京 東京ドーム

8月放送・配信予定

※全番組、放送・配信終了後～2週間のアーカイブ配信あり

東方神起 LIVE TOUR 2017 ～Begin Again～ 完全版

2017年、ついに帰ってきた東方神起が開催したファン待望の全国5大ドームツアーの中から、京セラドーム大阪で行なわれた追加公演を全曲ノーカットで放送・配信。

収録日：2018年1月21日／収録場所：大阪 京セラドーム大阪

東方神起 LIVE TOUR 2018 ～TOMORROW～ 完全版

東方神起が再始動後、初となるオリジナルアルバムを携えて敢行した全国アリーナ＆東阪ドームツアー。そのツアーから、東京ドーム公演を全曲ノーカットで放送・配信。

収録日：2018年12月12日／収録場所：東京 東京ドーム

東方神起 LIVE TOUR 2019 ～XV～ 完全版

東方神起の日本デビュー15周年イヤーに開催された全国5大ドームツアーより、コロナ禍前のラストライブとなった京セラドーム大阪公演の模様を全曲ノーカットでお届け！

2019年から2020年にかけて、日本デビュー15周年イヤーを記念して開催された東方神起4度目の全国5大ドームツアー。60万人を動員したこのツアーから、2020年1月19日の京セラドーム大阪での公演の模様を収録したライブ映像で、今回WOWOW初お目見えとなる。

ツアー突入前年の2018年には、史上初の日産スタジアム3DAYSという快挙を成し遂げ、全国アリーナ＆東阪ドームツアー全33公演を完走。だが、そのような実績に甘んじることなく、ユンホとチャンミンはさらに磨きをかけたライブパフォーマンスを披露。通算10枚目のアルバム『XV』の楽曲はもちろん、懐かしい楽曲も披露するなど、15周年ならではのセットリストでファンを熱狂させた。その白熱のステージをお見逃しなく！

収録日：2020年1月19日／収録場所：大阪 京セラドーム大阪

東方神起 LIVE TOUR 2023 ～CLASSYC～ 完全版

2023年、約3年半ぶりの全国アリーナツアーが大盛況となった東方神起。追加公演の東京ドーム公演を全曲ノーカットでお届け！

収録日：2023年6月25日／収録場所：東京 東京ドーム

東方神起 20th Anniversary LIVE TOUR ～ZONE～ 完全版

日本デビュー20周年記念ライブツアーの締めくくりとなる東京ドーム公演から、日本デビュー日でもある最終日の公演を全曲ノーカットで放送・配信！！

収録日：2025年4月27日／収録場所：東京 東京ドーム

9月放送・配信予定

※全番組、放送・配信終了後～2週間のアーカイブ配信あり

東方神起 MUSIC VIDEO COLLECTION 2012-2026

東方神起のミュージックビデオ全コレクションを一挙放送！日本デビュー20周年、バラードからダンス曲まで多彩な楽曲で人々を魅了してきた彼らの足跡を伝える映像史。

2025年に20周年イヤーを迎えた東方神起。鍛え抜かれた身体を駆使した、一切の妥協なきライブパフォーマンスはもちろん、音楽性の高さにも定評がある。J-POPの新人アーティストとして歩みを始め、地道な活動を積み上げてきた彼らは、心のこもった歌唱を軸とし、R＆Bやポップス、ロック、EDMなど幅広いジャンルの要素を取り入れた楽曲を世に送り出してきた。美しいハーモニーを響かせるバラードから、ドームやスタジアムクラスの大会場で数々の見せ場を担ってきた激しいダンス曲まで、レパートリーの多彩さは傑出している。

WOWOWは、そんな彼らの20周年を記念して、ミュージックビデオ全コレクションをお届けする。時代ごとの姿を映したミュージックビデオを通して、東方神起の足跡を追体験していただきたい。

東方神起 20th Anniversary Special Program Vol.1

東方神起と親交の深い、俳優の満島真之介を迎え、えりすぐりのライブ映像を振り返りながら、3人で語り尽くす特別番組。

東方神起 20th Anniversary Special Program Vol.2

東方神起と親交の深い、俳優の満島真之介を迎え、歴代のライブバックステージドキュメンタリー映像を振り返りながら、3人で語り尽くす特別番組。

東方神起 20th Anniversary Special Program Vol.3

東方神起と親交の深い、俳優の満島真之介を迎え、「ZONE」のライブ映像を振り返りながら、3人で語り尽くす特別番組。

【番組サイト】

https://www.wowow.co.jp/music/toho/(https://www.wowow.co.jp/music/toho/)