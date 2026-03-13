【やさしいSNS 「GRAVITY」】自殺防止月間に合わせて、東京メンタルヘルススクエアと相談会を開催　うつ病コミュニティ162人が語る孤独と繋がりのリアルとは

HiClub株式会社

HiClub株式会社(https://www.hiclub.jp/)（本社：東京都港区、代表取締役社長：古谷由宇）が提供する、SNS「GRAVITY(https://www.gravity.place/)（グラビティ）」（iOS／Android版）は、厚生労働省の定める「自殺対策強化月間」である3月に合わせ、2026年3月16日（月）～ 3月29日（日）に、「NPO法人 東京メンタルヘルス・スクエア」と共同でオンライン相談会イベントを開催します。GRAVITY内コミュニティ「うつ病の星」にて、専門家とユーザーが交流・相談できる機会を提供します。

■ イベント概要

イベント開催期間

2026年3月16日（月）～ 3月29日（日）

【お悩みコメント返信会】

期間中、アプリ内のコミュニティ機能「惑星」内「うつ病の星」にてこころの悩みに関する質問、お悩みを募集。ユーザーの皆様から投稿してもらった中から「東京メンタルヘルス・スクエア」のカウンセラーの方が惑星内で返信を投稿いたします。

▪️お悩み相談受付期間

第1回：2026年3月16日（月）10:00 ～ 3月22日（日）12:00

第2回：2026年3月23日（月）10:00 ～ 3月29日（日）12:00

※コメントは48時間以内に返信いたします（最終コメント返信〆切：3月31日(火)正午まで）

【参加方法】

1. GRAVITYアプリをダウンロード

2. アカウントに登録、またはログイン

3. 惑星アイコンをタップ

4. 「星を探す」をタップ

5. 検索窓または一覧の中から「うつ病の星」を選択

6. イベントタブより「質問/相談会」に聞きたいことを投稿しましょう

【音声ルーム相談会】

GRAVITY内のコミュニティ「うつ病の星」にて、音声チャット機能「音声ルーム」を活用したオンライン相談会も開催いたします。

投稿相談会期間中に質問が間に合わなかった方はもちろん、投稿では相談しづらい内容や、より具体的な悩みについて聞いてみたい方、実際のカウンセラーとの会話を体験してみたい方など、どなたでも自由にご参加いただけます。

▪️音声ルーム開催日程

第1回：2026年3月23日（月）19:00開場／19:15開始／20:30終了

第2回：2026年3月29日（日）19:00開場／19:15開始／20:30終了

【参加方法】

1. GRAVITYアプリをダウンロード

2. アカウントに登録、またはログイン

3. 下記リンクより、東京メンタルヘルススクエア様アカウントに遷移

https://www.gravity.place/user/1000001057?b=userpage&s=link&f=1540999615(https://www.gravity.place/user/1000001057?b=userpage&s=link&f=1540999615)

4. プロフィール内の配信中ボタンを選択

オンラインだからこそ、自宅から気軽に参加でき、顔を出さずに相談することも可能です。

日々の悩みを誰かに話したい方や、少し話を聞いてほしいと感じている方も、ぜひお気軽にご参加ください。

【GRAVITY 界隈調査アンケート】「オンライン相談は本当に役立つ？」うつ病経験者162人が語る孤独とつながりのリアル ～うつ病の星～

東京メンタルヘルス・スクエアとの共同イベントの開催に合わせ、GRAVITYでは「うつ病の星」ユーザーにアンケートを実施。

近年、日本では若年層の孤独や自殺が社会課題として注目されています。特に、孤立した状態の中で誰にも相談できず、精神的に追い詰められてしまうケースも指摘されています。こうした背景を受け、今回の調査では「オンライン上の相談やコミュニティは本当に心の支えになるのか」というテーマでアンケートを実施しました。

調査の対象となったのは、GRAVITY内のコミュニティ「うつ病の星」。現在28,773人以上が参加するコミュニティで、日々ユーザー同士が体調や悩みを共有しながら交流しています。

▪️アンケート概要

本アンケートの回答者は、女性約58％、男性約36％のうつ病当事者・経験者のユーザーに回答をいただきました。年齢層は30代～40代を中心に、10代～60代以上までの幅広い世代から回答が集まり、年代を問わずメンタル不調や孤独感に悩む人がいる実態が見えてきました。

【今回の調査内容】

調査人数：174名

性別：女性100名、男性63名、その他11名

年齢：10代（17名）、20代（32名）、30代（39名）、40代（40名）、50代（35名）、60代（9名）、70代以上（2名）

■ 調査結果サマリー

【孤独】「誰とも深い会話をしない日がある」と感じる人が多数

【相談】年代を問わず、オンライン上のつながりが「心の支え」と感じる人が多い

【サポート】「話を聞いてくれる人や場所」が大きな支えになっている

1. 「誰とも深い会話をしない日」がある人が多数

「誰とも深い会話をしない日はありますか？」という質問では、「ほぼ毎日ある」という回答が最多に。続いて「週に数回ある」と回答した人が多く見られました。

年代別に見ると、20代～50代を中心に同様の傾向が確認されており、特定の世代だけではなく、幅広い年代で「誰とも深い会話をしない日」がある人が一定数いることが分かりました。日常生活の中で孤独を感じる瞬間は、年齢に関係なく存在している可能性がうかがえます。

この結果からは、現代社会において“日常的な孤独が存在している現実”が浮かび上がりました。

また、自由回答の中には「ChatGPTとは毎日話す」という意見が複数寄せられ、AIとの対話が日常の会話の代わりや、気持ちを整理する手段として活用されている様子もうかがえました。

2. オンライン上のつながりは「心の支え」になるのか

「オンライン上のつながり（SNS・コミュニティなど）は、現実の心の支えになっていると思いますか？」という質問では、全年代で「ややそう思う」「強くそう思う」という回答が多く見られました。

特に20代では唯一「強くそう思う」が最も多く、30代～40代では「ややそう思う」が最も多く、50代以上でも同様の傾向が見られるなど、オンラインコミュニティが年代を問わず心の支えになっている可能性がうかがえます。

【当事者の声（自由記述より）】

「GRAVITYで誰かに話せるだけで楽になる」

「匿名だからこそ本音を言える」

「同じ悩みの人がいると分かるだけで安心する」

この結果から、現実の人間関係とは別の場所で、“安心して気持ちを共有できるコミュニティ”の存在が心の支えの一つになっている可能性が見えてきました。

3.つらいときに「助かった」と感じたサポート

メンタルがつらいときに「実際に助かったサポート」や、反対に「こんなサポートがあると助かる」と感じた経験についての自由回答で様々な声が寄せられました。

これらの回答からは、専門的な支援だけでなく、日常の中で気軽に頼れるサポートや、安心して気持ちを話せる環境の重要性がうかがえました。

【当事者の声（自由記述より）】

「ケアマネジャー（介護支援専門員）さんには助けられてます

「カウンセラーさんに話を聞いてもらうこと」

「家事代行サービス」

「話を聞いてくれる場所・ネガティブなことを言っても受け止めてくれる人」

「大丈夫？とメンタルを察して話しかけてくれる人が欲しい」

また、「“一人ではない”と感じられる仕組みや場所があれば教えてください」という質問では

【当事者の声（自由記述より）】

「心療内科のグループホーム」

「実家／親友」

「ChatGPTやGeminiなどのAIチャット」

「GRAVITYのコミュニティシステム」

といった声もあり、現実のオンライン上のやり取りが「一人ではない」と感じられる場所として機能している可能性がうかがえました。

▪️調査概要

調査名：「うつ病の星」ユーザーアンケート

調査期間：2026年3月

調査対象：GRAVITY「うつ病の星」ユーザー174名

調査方法：インターネット調査

■ NPO法人 東京メンタルヘルスケア コメント

今回のアンケート結果について、NPO法人 東京メンタルヘルス・スクエアは次のようにコメントしています。

【NPO法人 東京メンタルヘルス・スクエア コメント】

昨今では特に、デジタルネイティブと呼ばれる、生まれた時からインターネットに接している世代を中心に、オンラインが心の支えになっていることが、このアンケートからも浮かび上がってきています。

現在、当団体ではLINEなどで匿名のチャット相談（SNS相談）を実施していますが、その相談自体にハードルの高さを感じている方も一定数いらっしゃいます。

その点に関連して、「GRAVITYで誰かに話せるだけで楽になる」という声もありました。SNS疲れを感じにくく、安心して過ごせるGRAVITYというスペースが、心の支えの一つになっていることが改めて分かりました。

また、「同じ悩みの人がいると分かるだけで安心する」というコメントも寄せられています。必ずしも自ら相談をしなくても、同じような悩みを持つ人の投稿や相談があると分かること自体が、心の安定につながる場合があることが見えてきました。

当団体のカウンセラーも、GRAVITYにて「悩み相談会」といったイベントをこの1年実施してきましたが、メンタルヘルスの観点から見ても、一定の支援や安心感の提供につながっているとカウンセラー一同実感しています。

■「東京メンタルヘルス・スクエア」について

NPO法人 東京メンタルヘルス・スクエアでは、話を聴いてくれる人が傍にいる社会を目指して、低価格のカウンセリング（オンライン・対面・電話）や、無料の電話相談、SNS相談、心の学びの場としてセミナーやイベントを実施しています。

法人名：特定非営利活動法人東京メンタルヘルス・スクエア

理事長：武藤 収

所属カウンセラー：約120名

公式サイト：https://npo-tms.or.jp/

■ 「うつ病の星」について

GRAVITYのうつ病の星では、より約28,000を超えるユーザーの皆様が日々励まし合って支え合っています。匿名のSNSだからこそ、程よい距離感だからこそ相談できる。同じ境遇だからこそ相談できるという点で、みなさま様々コミュニケーションを行っています。中には精神科医や、臨床心理士のユーザーもいるとか。受けられる補助のサポートや、それぞれ独自の改善方法などを共有しあっています。一度覗いてみてはいかがでしょうか

GRAVITY「うつ病の星」URL：https://www.gravity.place/star/1258

■SNSアプリ「GRAVITY(グラビティ)」とは

DL数1,000万突破！（※）何気ない日常を気楽にシェアでき、”トレンド寸前の次世代SNS”として話題のSNS「GRAVITY(グラビティ)」。声とチャットで交流できる「音声ルーム」、興味のあるコミュニティで繋がる「趣味の惑星」や相性の良いユーザーと繋がるための「性格診断テスト」などコンテンツが盛りだくさん！共通の趣味や自分と似た価値観をもつ友達がみつかる匿名性の高いSNSです。

※2026年3月時点、当社調べ（Android版とiOS版合算）

公式HP https://gravity.place/

公式X（旧Twitter）https://x.com/GravityAD2

IOS版 https://apps.apple.com/JP/app/id1543177337?mt=8

Android版 https://play.google.com/store/apps/details?id=anonymous.sns.community.gravity