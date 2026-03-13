スタジアムシティホテル長崎最上階レストラン４店舗が開業1年を経て、ついに一般予約が可能に！

株式会社 ジャパネットホールディングス

スタジアムシティホテル長崎より、最上階に位置する「WAGYUMAFIA NAGASAKI」グループ各店舗の最新情報をお知らせいたします。

3月15日（日）より、これまで会員限定だった「SUSHIMAFIA NAGASAKI」の一般予約の受付を開始するほか、「YAKINIKUMAFIA NAGASAKI」「MASHI NO MASHI NAGASAKI」「YATCHABAR」では、魅力的な新プランが登場いたします。

「もっと気軽に利用したい」というお客様の声に応え、観光客から地元の方々まで、より日常的に、かつ上質な体験を楽しめる空間へと進化します 。より多くの方に楽しんでいただけるよう、九州県内から多くの来場が予想される3月15日（日）のV・ファーレン長崎 VS アビスパ福岡戦に向けて、準備を整えてまいりました。

厳選されたお肉やお寿司はもちろん、特別なちゃんぽんや厳選された日本酒など、ここだけの特別な体験をお楽しみください。

（※WAGYUMAFIA NAGASAKIのみ会員制レストランとなります）

■【SUSHIMAFIA NAGASAKI】 “隠れ家”として会員限定で営業していた店内を一般開放

15,000円で味わう「長崎鮮魚×和牛」。1組限定の貸切個室空間で、握りとパフォーマンスが楽しめる新たなコースが誕生

これまで完全会員制だった「SUSHIMAFIA」が、ついに一般のお客様も予約可能になります 。

営業は1組４名からの貸切予約のみとなります。隠れ家のような個室空間で、職人とお客様だけの特別なお食事時間をお過ごしください。

【NAGASAKI PRIDE】旬の握りとおまかせ厳選シグネチャー ：15,000円（税込）

・長崎の鮮魚（マグロ・フグ等）と尾崎牛のWAGYU握りを一度に楽しめる「サーフ＆ターフ」スタイル（約10貫）

・汁物：グループ店MASHI NO MASHIのちゃんぽんで使用している”和牛骨スープ”

・本日のデザート

詳細はこちら：https://www.nagasakistadiumcity.com/stadiumcityhotel/sushimafia

■【YAKINIKUMAFIA NAGASAKI】 尾崎牛を堪能できる、9,000円のお得なコースが誕生

「気軽にYAKINIKUMAFIAを楽しみたい」というお客様のお声から、お得に楽しめるコースへとメニューを刷新いたしました。

どのコースも、YAKINIKUMAFIAが厳選する尾崎牛と〆のちゃんぽんまで堪能できる内容となっています。

また、アラカルトメニューも充実のラインナップに。ご自身のその時の気分に合わせて、お楽しみくださいませ。

9,000円(税込) コース

尾崎牛3種類各3枚（内もも、ランプ、イチボ等）きゃべつ もやし

季節のお野菜3種類、会津米、〆のちゃんぽん（出汁付き）

その他コースなど詳細はこちら：

https://www.nagasakistadiumcity.com/stadiumcityhotel/yakinikumafia

■【MASHI NO MASHI NAGASAKI / YATCHABAR】 3,500円のちゃんぽんと、2,500円の「ちょい呑み」が登場

MASHI NO MASHI NAGASAKIは、名物のWAGYUならではの特別なちゃんぽんを、よりお手頃に食べられるように。

ここでしか食べられない、唯一無二なメニューとなっております。試合観戦前後のグルメとしても、締めの一杯としても、さまざまなタイミングでお楽しみください。

ULTRA CHAMPON RAMEN（ウルトラちゃんぽん）：3,500円（税込）

和牛骨スープをベースに尾崎牛や海鮮を贅沢に使用したオリジナルちゃんぽん

STAMINA CHAMPON RAMEN（スタミナちゃんぽん）4,500円（税込）

和牛ホルモンミックスを使用し、長崎らしい甘味のあるちゃんぽん

YATCHABAR は、醸造のストーリーにもこだわり厳選した日本酒をお楽しみいただけるBAR。お食事の後の二次会、三次会でも利用がしやすい“ちょい吞みセット”が誕生します。

ちょい呑みセット ：2,500円（税込）

おつまみ2種×日本酒2杯

日本酒グラス ：1,100円~ （税込）

飛鸞（平戸）、写楽（会津）などをご用意。

長崎スタジアムシティ最新情報はこちらから

・公式アプリ https://app.nagasakistadiumcity.com/apptop/move_studiumCityApp.html（※上記はアプリダウンロードページのため、PC環境ではご利用いただけません。）

・公式サイト https://www.nagasakistadiumcity.com/

・公式X https://x.com/nscproject

・公式Instagram https://www.instagram.com/nagasaki_stadiumcity/