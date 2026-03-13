【ULTRA SOCIAL株式会社】美容への興味関心が高い方に向けたYouTubeチャンネル『美容戦略室～上司と部下の美容談義～』を立ち上げ。プロの視点で日々のスキンケアを紐解く。

ULTRA SOCIAL株式会社

ULTRA SOCIAL株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：高橋亮太）は、美容への興味関心が高い方に向けたYouTubeチャンネル『美容戦略室～上司と部下の美容談義～』を、2026年3月13日(金)に開設しました。

化粧品メーカーで長年のキャリアを持つ「40代の上司」と、アシスタントの「20代の部下」がコンビを組み、業界を知り尽くしたプロの知見と忖度のない率直なレビューを交え、日々のスキンケアから最新美容まで上司と部下の軽快なトークを通じて「楽しく・正しく学べる」美容メディアです。

■ 立ち上げの背景

「結局、私には何がいいの？」に答える場所を

エイジングケア、美白、美容医療……選択肢が溢れる現代において、「自分に本当に合うものがわからない」と迷いを抱える人は少なくありません。

『美容戦略室』は、そんな「美容迷子」になりがちな方に向けて、本当に価値のある情報と美容の楽しさを届けるために誕生しました。視聴者のリアルな悩みや疑問に寄り添いながら、明日からすぐ実践できる「再現性の高い美容法」を提案してまいります。

■ 初回配信テーマ

「1万円をどこに投じる？3ヶ月分のスキンケア商品を1万円以内で揃えてみた」

記念すべき初回の動画では、女性の美容にかける平均金額を加味し、「3カ月分のスキンケア・フルラインナップを1万円以内で揃える」というリアルな企画を実施。

バラエティショップやドラッグストアのコスメを中心に、プロの視点で商品を厳選。「なぜこれを選んだのか」「どこにこだわったか」「コストを抑える工夫」などを徹底解説します。

チャンネルURL

https://www.youtube.com/channel/UCopELnsqdHM52LEAq1oU3Bg

■ 出演メンバー プロフィール

【上司】中村秀誠（ヒデさん）／ 40代

青山学院大学卒

20年以上ファッション・コスメブランドに従事。

日系～外資系でのブランドマネジメント経験をもつ。

Skin Type：脂性・混合肌

Character：デパコスからプチプラまで

精通するスキンケアオタク。豊富な知識と

経験をもとに、プロの視点から美容を分かりやすく解説する。

【部下】望月優成(もっちー) ／ 20代

青山学院大学卒

新卒でSNSマーケティング企業に入社、

その後化粧品メーカーへ転職し、中村氏の部下

として経験を積む。

Skin Type:：時々ゆらぎ・乾燥肌

Character：アンチエイジングや美容医療にも関心を持ち始めた成長株。上司の知識を吸収しつつ、逆に最新トレンドやAI・スマホ活用術を教えることも。等身大の目線で視聴者の疑問を代弁する奮闘家。

■ 制作ディレクション:株式会社AFANS

株式会社AFANS（本社：東京都渋谷区、代表取締役：登 飛翔）は、SNSマーケティングを中心に、コンサルティング、メディア運用、キャスティング、映像制作までを一貫して提供するSNS統合マーケティング会社です。企業やブランドのSNSアカウント運用、インフルエンサー施策、YouTubeチャンネルの企画・制作・運用などを通じ、認知拡大から事業成長までを支援しています。

これまでに、チャンネル登録者数160万人超の内科・皮膚科医 友利新公式YouTubeチャンネルをはじめ、美容・クリニック領域を中心としたSNSアカウントの運用を担当してきました。さらに、国内外ブランドのSNSマーケティング、インフルエンサー施策、ショートドラマ制作、映像コンテンツ制作など、多様なプロジェクトを手掛けています。

会社名：株式会社AFANS

代表者：代表取締役 登 飛翔

所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷３丁目２５－７ Bre.S SHIBUYA ３F ｰ 2

事業内容：SNSマーケティング事業（アカウント運用・コンサルティング、映像制作、番組制作、メディア運用）、キャスティング事業（インフルエンサー、タレント著名人、経営者等）

URL：https://www.afans.co.jp/ （2026年３月現在改修中）

■ ULTRA SOCIALについて

会社名：ULTRA SOCIAL株式会社

代表者：代表取締役社長 高橋 亮太

所在地：東京都港区六本木二丁目3番2号 VORT 六本木一丁目 10F

URL：https://www.ultrasocial.jp/

事業内容：Interest Commerce(R)︎運営事業／LIVE事業／生成AI事業

※「Interest Commerce(R)︎」はULTRA SOCIAL株式会社の登録商標です。

【本件に関するお問い合わせ】

ULTRA SOCIAL株式会社 広報窓口

メールアドレス：contact@ultrasocial.jp