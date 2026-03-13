大人気「UMAbred アクリルスタンド＆キーホルダー」カプセルトイのVol.3＆Vol.4が3月全国販売開始！！

株式会社ジェンコカプセルトイVol.3、Vol.4が全国販売！

株式会社ジェンコ（東京都港区）は、イラストレーター・漫画家の「鷹月ナト」が手掛ける『UMA』と、実在の競走馬（引退馬含む）のコラボレーションブランド『UMAbred』のカプセルトイ商品第2弾として、アクリルスタンド＆キーホルダーVol.3＆Vol.4（1回400円・税10％込、各・全5種）を2026年3月中旬以降順次全国の玩具売場、量販店、家電店などに設置されたカプセルトイ自販機にて発売いたします。

■『UMA』とは

イラストレーター鷹月ナトが描くオリジナルキャラクター。「UMA」は「ウマのようなモチモチアニマル」の略。実際の馬に似た存在だが等身が低く、時折「モイ」と鳴く個体もいる。

■『UMAbred』とは

「UMA」と「実在の競走馬」のコラボレーションブランド。現役・引退問わず競走馬を公式ライセンス監修のもと商品化。展開してまいります。

■商品仕様

本商品は実在の競走馬・引退馬を「鷹月ナト」が手掛ける「UMA」化し、カプセルトイ化した製品の第2弾となります(Vol.3、Vol.4同時発売となります)。

種類はVol.3、Vol.4共に全5種、シークレット無しとなります。

本製品はアクリルスタンド兼キーホルダーとなります。

UMA本体のイラストと別に「馬券風デザイン」のアクリルも付属。

「馬券風デザイン」アクリルは、該当馬の勝利したレースの「応援馬券」を再現したデザインとなっています。

こちらの「馬券風デザイン」のアクリルはボールチェーンに付けてキーホルダーとしても使えるだけでなく、台座にすることでアクリルスタンドとしても使用できます。

キーホルダーとしても...アクスタとしても使用可能。

■商品ラインナップ

Vol.3ラインナップ：レガレイラ・アスコリピチェーノ・ジャンタルマンタル・ベラジオオペラ・フォーエバーヤング

レガレイラ（2024年有馬記念）アスコリピチェーノ（2025年ヴィクトリアマイル）ジャンタルマンタル（2025年安田記念）ベラジオオペラ（2025年大阪杯）フォーエバーヤング（2024年東京大賞典）

Vol.4ラインナップ：クロワデュノール・エンブロイダリー・カムニャック・ミュージアムマイル・ソウルラッシュ

クロワデュノール（2025年日本ダービー）エンブロイダリー（2025年桜花賞）カムニャック（2025年オークス）ミュージアムマイル（2025年皐月賞）ソウルラッシュ（2024年マイルCS）

■商品詳細

・商品名 ： 「UMAbred」カプセルトイ Vol.3 Vol.4

・発売日 ： 2026年3月中旬以降順次発売開始

・価格 ： 1回400円・税10％込

・対象年齢 ： 15歳以上

・商品サイズ ： 約3cm角

・製品素材 ： 本体：アクリル ボールチェーン：鉄

・生産エリア ： 中国

・主な販売先 ： 玩具売場、量販店、家電店などに設置されたカプセルトイ自販機

・発売元 ： 株式会社ジェンコ

・製造：株式会社エイチエムエー

■「UMAbred」著作権表記

(C)UMAbred

■鷹月ナト著作権表記

(C)鷹月ナト

■関連情報

公式サイト：https://umabred.jp/

UMAbred公式X：@umabred

ジェンコトイ公式X：@genco_capsule

鷹月ナト公式X：@getuyoubi5

UMA公式X： @UMAmochi2020