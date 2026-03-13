大人気「UMAbred アクリルスタンド＆キーホルダー」カプセルトイのVol.3＆Vol.4が3月全国販売開始！！
カプセルトイVol.3、Vol.4が全国販売！
株式会社ジェンコ（東京都港区）は、イラストレーター・漫画家の「鷹月ナト」が手掛ける『UMA』と、実在の競走馬（引退馬含む）のコラボレーションブランド『UMAbred』のカプセルトイ商品第2弾として、アクリルスタンド＆キーホルダーVol.3＆Vol.4（1回400円・税10％込、各・全5種）を2026年3月中旬以降順次全国の玩具売場、量販店、家電店などに設置されたカプセルトイ自販機にて発売いたします。
■『UMA』とは
イラストレーター鷹月ナトが描くオリジナルキャラクター。「UMA」は「ウマのようなモチモチアニマル」の略。実際の馬に似た存在だが等身が低く、時折「モイ」と鳴く個体もいる。
■『UMAbred』とは
「UMA」と「実在の競走馬」のコラボレーションブランド。現役・引退問わず競走馬を公式ライセンス監修のもと商品化。展開してまいります。
■商品仕様
本商品は実在の競走馬・引退馬を「鷹月ナト」が手掛ける「UMA」化し、カプセルトイ化した製品の第2弾となります(Vol.3、Vol.4同時発売となります)。
種類はVol.3、Vol.4共に全5種、シークレット無しとなります。
本製品はアクリルスタンド兼キーホルダーとなります。
UMA本体のイラストと別に「馬券風デザイン」のアクリルも付属。
「馬券風デザイン」アクリルは、該当馬の勝利したレースの「応援馬券」を再現したデザインとなっています。
こちらの「馬券風デザイン」のアクリルはボールチェーンに付けてキーホルダーとしても使えるだけでなく、台座にすることでアクリルスタンドとしても使用できます。
キーホルダーとしても...
アクスタとしても使用可能。
■商品ラインナップ
Vol.3ラインナップ：レガレイラ・アスコリピチェーノ・ジャンタルマンタル・ベラジオオペラ・フォーエバーヤング
レガレイラ（2024年有馬記念）
アスコリピチェーノ（2025年ヴィクトリアマイル）
ジャンタルマンタル（2025年安田記念）
ベラジオオペラ（2025年大阪杯）
フォーエバーヤング（2024年東京大賞典）
Vol.4ラインナップ：クロワデュノール・エンブロイダリー・カムニャック・ミュージアムマイル・ソウルラッシュ
クロワデュノール（2025年日本ダービー）
エンブロイダリー（2025年桜花賞）
カムニャック（2025年オークス）
ミュージアムマイル（2025年皐月賞）
ソウルラッシュ（2024年マイルCS）
■商品詳細
・商品名 ： 「UMAbred」カプセルトイ Vol.3 Vol.4
・発売日 ： 2026年3月中旬以降順次発売開始
・価格 ： 1回400円・税10％込
・対象年齢 ： 15歳以上
・商品サイズ ： 約3cm角
・製品素材 ： 本体：アクリル ボールチェーン：鉄
・生産エリア ： 中国
・主な販売先 ： 玩具売場、量販店、家電店などに設置されたカプセルトイ自販機
・発売元 ： 株式会社ジェンコ
・製造：株式会社エイチエムエー
■「UMAbred」著作権表記
(C)UMAbred
■鷹月ナト著作権表記
(C)鷹月ナト
■関連情報
公式サイト：https://umabred.jp/
UMAbred公式X：@umabred
ジェンコトイ公式X：@genco_capsule
鷹月ナト公式X：@getuyoubi5
UMA公式X： @UMAmochi2020