「おためし転職」ユーザー数が100名を突破

フィシルコム株式会社

フィシルコム株式会社（本社：東京都、代表取締役：与謝秀作）が提供する、実際に働いてから入社を判断できる転職サービス「おためし転職」は、このたびサービス利用ユーザー数が100名を突破したことをお知らせいたします。

「おためし転職」は、正式な採用・入社の前に企業と求職者が一定期間の“お試し”として労働契約を結び、実際の業務や職場環境を体験したうえで、本採用へ移行するかを判断できる転職サービスです。書類や面接だけでは見えにくい企業文化や業務適性を実務を通じて確認できるため、採用・転職のミスマッチを減らすことを目的としています。

サービス開始以降、求職者・企業双方から「実際の仕事内容を理解したうえで転職判断ができる」「採用後のミスマッチを減らせる」といった声が寄せられており、このたび利用ユーザー数が100名を突破しました。

求職者向けサイト

https://otame4.work/

企業向けサイト

https://employer.otame4.work/

「おためし転職」が目指す転職のかたち

現在の中途採用市場では、入社後1年以内に再転職する割合が10～30％といわれており、企業にとっては一人あたり80万円～100万円程度の採用コストが無駄になるケースもあります。

また、人材紹介エージェントを利用した場合、早期退職が発生しても年収の30～35％の紹介手数料が発生することが一般的であり、企業にとって採用ミスマッチは大きな課題となっています。

「おためし転職」は、実際に働く経験を通じて相互理解を深めることで、こうした採用・転職のミスマッチを減らすことを目指して開発されたサービスです。

サービスの特徴

1. 実際に働いてから入社を判断できる

求職者は一定期間、企業で実務を体験したうえで正式入社を決めることができます。

2. 企業側も実務を通じて適性を確認できる

企業はスキルだけでなく、カルチャーフィットや業務適性を実務を通して確認できます。

3. 転職の心理的ハードルを下げる

「入社後に合わなかったらどうしよう」という不安を減らし、より納得感のあるキャリア選択を実現します。

今後の展望

フィシルコム株式会社は、「入社してから後悔する人をゼロにする」ことを目指し、今後も「おためし転職」のサービス改善および導入企業の拡大を進めてまいります。

求職者と企業双方が納得して働ける環境を実現し、より良い採用・転職の仕組みづくりに貢献してまいります。