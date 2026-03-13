競走馬グッズブランド「UMAbred」よりアクリルスタンド＆キーホルダーボックストイVer2が発売！

■実在の競走馬・引退馬を鷹月ナト氏がモチモチアニマルとして描くグッズブランド「UMAbred」より『UMAbredアクリルスタンド＆キーホルダーボックストイVer.2』が登場。

株式会社ジェンコ日本や世界で活躍する名馬たちが新登場！！

■『UMAbred アクリルスタンド＆キーホルダーボックストイVer.2』商品詳細

全長約5cmのアクリルスタンド＆キーホルダーとなっており、カプセルトイ版よりも若干大きいサイズ感となっております。

全てのイラストはUMAを生み出したクリエイター＝鷹月ナトが新規に描き下ろしたイラストとなっており、馬主様の監修・許諾を得て商品化しております。

同アイテムはUMAたちのイラストが描かれたアクリルと同UMAが制したレースの馬券を模したデザインのアクリル台座がセットとなっており、ボールチェーンに両方を付けてアクリルキーホルダーとする以外に、台座にUMAイラストのアクリルを差し込むことでアクリルスタンドとしても使用できる2way仕様となっています。

ラインナップは2024年～2025年の日本競馬を沸かせた名馬たち全10種となっており、個装は10種のうちランダム1種を封入。

ボックストイ版のみの特典として、アクリルと同種のステッカーシールが同梱される仕様となっています。

また10個セットのBOXも販売。

こちらはコンプリート仕様となっており、全10種を一気に揃えることができます。

ラインナップ：アスコリピチェーノ・エンブロイダリー・カムニャック・クロワデュノール・ジャンタルマンタル・ソウルラッシュ・フォーエバーヤング・ベラジオオペラ・ミュージアムマイル・レガレイラ

■UMAbredとは

アスコリピチェーノ号エンブロイダリー号カムニャック号クロワデュノール号ジャンタルマンタル号ソウルラッシュ号フォーエバーヤング号ベラジオオペラ号ミュージアムマイル号レガレイラ号キラキラ仕様のステッカーが付属！ステッカー全10種アクリルキーホルダー形態コンプリートBOX個装

イラストレーター鷹月ナトが描く「UMA（ウマのようなモチモチアニマル）」と実在の引退馬、競走馬をコラボレーションさせたグッズブランド。

馬主様から許諾を得た正式ライセンスグッズを販売しております。

■商品情報

商品名 ：UMAbredアクリルスタンド＆キーホルダーボックストイ Ver.2

作品名 ：『UMAbred』

発売月 ：2026年4月発売上旬予定

価格 ：個装＝各800円（税抜）/880円（税込）

BOX＝8,000円（税抜）/8,800円（税込）

仕様 ：アクリル・ボールチェーン付属

全長 ：約5cm

発売・販売 ：株式会社ジェンコ

監修 ：鷹月ナト

■「UMAbred」著作権表記

(C)UMAbred

■鷹月ナト著作権表記

(C)鷹月ナト

■関連情報

公式サイト：https://umabred.jp/

UMAbred公式X：@umabred

ジェンコトイ公式X：@genco_capsule

鷹月ナト公式X：@getuyoubi5

UMA公式X： @UMAmochi2020