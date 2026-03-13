【ＢＳ日テレ】船越英一郎主演の新作 2 時間サスペンス！「弁護士 六角心平 京都殺人事件簿２」４月４日（土）よる７時　豪華出演者からコメント到着！

株式会社ＢＳ日本

ＢＳ日テレオリジナルドラマ・令和サスペンス劇場「弁護士 六角心平 京都殺人事 件簿」のシリーズ最新作が、４月４日(土)よる 7 時から放送となります。 本作は、船越英一郎さん演じる、仕事と家庭を失った弁護士・六角心平が、 東京から移り住んだ京都で再起し、依頼人を守るため難事件に挑む王道の ２時間サスペンスドラマです。

第２弾となる今回は、依頼人である京都の老舗風呂敷店の会長・西城雅子（白川和 子）の遺体が発見され、六角が事件に巻き込まれることに。警察は密室で行われ た殺人事件と断定。風呂敷店を継いだ娘の佳奈（遠藤久美子）に寄り添う六角です が、３０年前に仲違いした会長の弟・正治（石丸謙二郎）が京都に戻り、事件は大き く動き出します。親族間の対立、不透明な土地取引、第二の殺人…六角心平は二 つの事件の真相に迫るため動き出します。 第一弾に続き登場する、魅力的な出演者たちも健在。六角とは異なる角度から事 件に迫る、黒谷友香さん演じる京都府警捜査一課の沢井涼子。そして、六角と沢 井行きつけの京風居酒屋「へんこ」の店主で西村和彦さん演じる辰巳玄次。さらに、 永田凜さん演じる六角心平の娘、伊集院美夏の活躍も見逃せません。 出演者の皆さんに、本作の見どころや役柄について伺いました。添付のリリースをご覧ください！！