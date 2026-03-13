『メダリスト POPUP SHOP in OIOI -あにまるパーカー style-』が4月3日(金)より開催決定！
株式会社ハピネット（本社：東京都台東区、代表取締役社長：水谷 敏之、証券コード：7552）の子会社である株式会社ハピネット・メディアマーケティング（本社：東京都台東区、代表取締役社長：鶴丸智康）は、2026年4月3日（金）より新宿マルイ メンにて『メダリスト POPUP SHOP -あにまるパーカー style-』を開催し、新規描き下ろしイラストを使用した新商品を販売します。
TVアニメ「メダリスト」から、それぞれをモチーフにした“あにまるパーカー”姿の「結束 いのり」「明浦路 司」「狼嵜 光」「夜鷹 純」「岡崎 いるか」「鹿本 すず」の新規描き下ろしイラストを初公開！
『メダリスト POPUP SHOP in OIOI -あにまるパーカー style-』では、描き下ろしイラストを使ったグッズ販売のほか、等身大スタンディパネルやオープニング・エンディングの場面写パネルの展示などもお楽しみいただけます。
また、POPUP SHOP会場にて商品を3,300円(税込)ご購入ごとにランダムで「トレーディングカード（全6種）」を1枚プレゼント！
【開催情報】
『メダリスト POPUP SHOP in OIOI -あにまるパーカー style-』
＜開催期間＞
2026年4月3日(金)～12日(日)
＜開催店舗＞
・新宿マルイ メン 8F
〒160-0022
東京都新宿区新宿5-16-46
営業時間：平日11:00～19:00
※施設の営業時間とは異なります。
店舗イベントページ：
https://www.0101.co.jp/074/event/detail.html?article_seq=141488&article_type=sto(https://www.0101.co.jp/074/event/detail.html?article_seq=141488&article_type=sto)
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