『メダリスト POPUP SHOP in OIOI -あにまるパーカー style-』が4月3日(金)より開催決定！

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株式会社ハピネット

株式会社ハピネット（本社：東京都台東区、代表取締役社長：水谷 敏之、証券コード：7552）の子会社である株式会社ハピネット・メディアマーケティング（本社：東京都台東区、代表取締役社長：鶴丸智康）は、2026年4月3日（金）より新宿マルイ メンにて『メダリスト POPUP SHOP -あにまるパーカー style-』を開催し、新規描き下ろしイラストを使用した新商品を販売します。









TVアニメ「メダリスト」から、それぞれをモチーフにした“あにまるパーカー”姿の「結束 いのり」「明浦路 司」「狼嵜 光」「夜鷹 純」「岡崎 いるか」「鹿本 すず」の新規描き下ろしイラストを初公開！



『メダリスト POPUP SHOP in OIOI -あにまるパーカー style-』では、描き下ろしイラストを使ったグッズ販売のほか、等身大スタンディパネルやオープニング・エンディングの場面写パネルの展示などもお楽しみいただけます。



また、POPUP SHOP会場にて商品を3,300円(税込)ご購入ごとにランダムで「トレーディングカード（全6種）」を1枚プレゼント！






【開催情報】


『メダリスト POPUP SHOP in OIOI -あにまるパーカー style-』


＜開催期間＞


2026年4月3日(金)～12日(日)



＜開催店舗＞


・新宿マルイ メン　8F


〒160-0022


東京都新宿区新宿5-16-46


営業時間：平日11:00～19:00


※施設の営業時間とは異なります。



店舗イベントページ：


https://www.0101.co.jp/074/event/detail.html?article_seq=141488&article_type=sto(https://www.0101.co.jp/074/event/detail.html?article_seq=141488&article_type=sto)



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