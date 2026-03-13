『BallistPark（ボーリストパーク）』2026年春夏コレクション
SSK（エスエスケイ）は、新たなアパレルライン『BallistPark（ボーリストパーク）』を展開。2026年春夏コレクションでは、ブラウンやナチュラルを基調とし、カジュアルデザインを採用したアイテムを揃えました。今回、BallistParkをSSKオンラインショップにてご購入頂いた方限定で、SSKアドバイザリースタッフ未公開カット『新規撮り下ろしリーフレット』を配布。SSKオンラインショップ、一部SSK取扱い店舗にて販売。
BallistPark（ボーリストパーク）
「いつでも・どこでも・誰にでも」楽しめる、ボーダレスな新アパレルライン。ブランド名「BallistPark（ボーリストパーク）」は、誰もが楽しめるエンターテインメントあふれる球場を意味する“Ball Park（ボールパーク）”に、「～する人」を表す接尾語“-ist”を組み合わせた造語で、ベースボール好きが集まり楽しめる、商品と環境の提供を目指すブランドです。
2026年春夏コレクション
落ち着いたブラウンやナチュラルカラーを基調としたカジュアルなデザインを採用。速乾性に優れた素材を使用し、野球の行き帰りはもちろん、日常使いにも適した汎用性の高い仕上がりです。実際に、SSKアドバイザリースタッフも練習や試合の行き帰りに着用しており、機能性とデザイン性を兼ね備えたコレクションとなっています。
数量限定『新規撮り下ろしリーフレット』配布。
今回、BallistParkをご購入頂いたお客様に、「新規撮り下ろしリーフレット」を配布。SSKアドバイザリースタッフである、松本剛選手（読売ジャイアンツ）、柳町達選手（福岡ソフトバンクホークス）、西川愛也選手（西武ライオンズ）の未公開カットを掲載。試合中とはまた違う一面をご覧いただける限定リーフレットです。
※数量限定のため、無くなり次第終了となります。
商品・販売情報
BallistPark（ボーリストパーク）は、SSKオンラインショップ・一部SSK取扱い店舗にて販売。SSKオンラインショップにてご購入頂いたお客様限定で、「新規撮り下ろしリーフレット」を配布いたします。※新規撮り下ろしリーフレットは、数量限定のため、無くなり次第終了となります。
BallistPark アワードジャケット
軽量ストレッチ素材で、トレーニングにも普段使いでも着用可能。
PRICE：\14,300(税込)
カラー：アイアンブルー,Mブラウン,ブラック
サイズ：S,M,L,O,XO,XO2,XO3
BallistPark テーパードパンツ
普段使いでも着用可。
PRICE：\10,7800(税込)
カラー：アイアンブルー,Mブラウン,ブラック
サイズ：S,M,L,O,XO,XO2,XO3
BallistPark ロゴTシャツ
オリジナルデザインのオーバーサイズTシャツ。
PRICE：\7,480(税込)
カラー：ブラウン×ナチュラル,ブラック×Dグレー,ナチュラル,ブラック,ブラウン
サイズ：S,M,L,O,XO,XO2,XO3
BallistPark ロングTシャツ
オリジナルデザインのオーバーサイズロングTシャツ。
PRICE：\8,580(税込)
カラー：ブラウン×ナチュラル,ブラック×Dグレー,ナチュラル,ブラック,ブラウン
サイズ：S,M,L,O,XO,XO2,XO3
BallistPark ハーフパンツ
ストレッチ素材を使用したハーフパンツ。
PRICE：\7,150(税込)
カラー：Dグレー,Mブラウン,ブラック
サイズ：S,M,L,O,XO,XO2,XO3
BallistPark ロゴキャップ
前面にBallistParkロゴを施した、ベーシックキャップ。
PRICE：\5,500(税込)
カラー：ブラウンベージュ,ブラック
サイズ：M（54～58cm）、L（56～60cm）、O（58～62cm）
ミニトートバッグ
試合以外でも活躍するミニトートバック。
PRICE：\6,380税込)
カラー：オフホワイト,ブラック
サイズ：ー
・エスエスケイオンラインショップ
https://www.sskbaseball.com/
【公式】SSK BASEBALL
https://www.instagram.com/sskbaseball_jp/
■Youtubeチャンネル
https://www.youtube.com/@sskbaseballchannel