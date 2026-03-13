キーボードアプリ「Simeji」、『CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC』とコラボキャンペーンを開催！

バイドゥ株式会社

バイドゥ株式会社(https://www.baidu.jp/)（本社：東京都港区、代表取締役社長：Feng Jiang）が提供するきせかえ顔文字キーボードアプリ「Simeji(https://simeji.me/)」（iOS、Android版）は2026年3月15日(日)に国立代々木競技場 第一体育館にて『CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC』（以下、CREATEs presents IRC 2026）とのコラボを実施いたします。

本キャンペーンでは、人気イラストレーターtamimoonが手掛けるイベントビジュアルを使用したコラボTシャツやSimeji限定コラボきせかえが当たります。

■キャンペーン概要

『CREATEs presents IRC 2026』とのコラボを記念して、X（旧Twitter）にてプレゼントキャンペーンを実施いたします。

応募者の中から抽選で、イベント限定Tシャツをプレゼントいたします。さらに、キャンペーン参加者にはSimeji限定「IDOL RUNWAY COLLECTION × Simeji コラボきせかえ」をプレゼントいたします。

※Tシャツ当選者はコラボきせかえの配布対象外となります。

＜応募方法＞

１. Simeji公式Xアカウント（@Simeji_pr(https://x.com/Simeji_pr)）とIDOL RUNWAY COLLECTION公式Xアカウント（@idolrunwaycolle(https://x.com/idolrunwaycolle)）をフォロー

２. キャンペーン対象投稿をリポスト（RP）

３. 投稿内のURLをタップして応募

＜キャンペーン参加可能期間＞

2026年3月13日（金）18:00～2026年3月31日（火）23:59

＜賞品＞

応募者の中から抽選で、イベント限定グッズをプレゼントいたします。

・tamimoon Collaboration Long T-Shirt Black 5名様

・tamimoon Collaboration Long T-Shirt White 5名様

さらに、本キャンペーン参加者には

「IDOL RUNWAY COLLECTION × Simeji コラボきせかえ」をプレゼントいたします。

※Tシャツ当選者はコラボきせかえの配布対象外となります。

＜コラボきせかえのイメージ＞

※当コラボきせかえはiPad非対応です。

※本コラボきせかえは入手後180日間ご利用いただけます。

※Simejiの無料きせかえは、端末間での引き継ぎをサポートしておりませんので、アンインストールや機種変更の際はご注意ください。

＜当選連絡および賞品発送について＞

本キャンペーンはインスタントウィン形式で実施されます。

応募後、その場で抽選結果をご確認いただけます。当選された方は、表示される案内に従い賞品発送先情報をご入力ください。入力内容を確認後、賞品を順次発送いたします。

※賞品発送時点でSimeji公式Xアカウント（@Simeji_pr）のフォローが確認できない場合、当選を無効とさせていただく場合があります。

※キャンペーン参加には、対象投稿のリポスト（RP）が必要となります。

※応募はお一人様につき1回までとなります。

※やむを得ない事情により、本キャンペーンは変更または中止となる場合があります。

■エフェクト機能（期間中どなたでも利用可能）

ユーザーが文字を入力し、変換候補より特定のキーワードを選択することで画像や動画がキーボード上に現れる機能です。当コラボでは特定のキーワード「アイドルランウェイ」「IRC」「IDOL RUNWAY COLLECTION」によってエフェクトが再生されます。今回のコラボならではのエフェクトをお楽しみください！

＜利用可能期間＞

2026年3月13日（金）～2026年3月31日（火）23:59

＜エフェクト再生中のイメージ＞

※キーワード入力後、エフェクト再生ボタンが表示されるのは3回までとなります。※再生ボタン表示後は、繰り返し再生が可能です。

■CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC 開催概要

イベント名称：CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC

（略称：CREATEs presents IRC 2026）

日時：2026年3月15日(日) 開場 11:15 ／ 開演 12:00 ／ 終了 16:00（予定）

会場：国立代々木競技場 第一体育館（〒150-0041 東京都渋谷区神南2-1-1）

アーティスト：乃木坂46、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、CUTIE STREET、≒JOY、高嶺のなでしこプラチナパートナー：株式会社クレイツ

主催：株式会社YOAKE entertainment ／ AGESTOCK2026実行委員会

■権利表記

(C)CREATEs presents IRC 2026 (C)tamimoon

■公式サイト

https://idolrunwaycollection.jp/

■IDOL RUNWAY COLLECTIONとは

IDOL RUNWAY COLLECTION（アイドル ランウェイ コレクション）は、アイドルとファッションの融合を実現するイベント。2023年以来、3度目の開催となります。

ガールズアイドル文化の発展に伴い、アイドルのファッション性への注目度が高まり、異性だけでなく同性からの支持を強くもつグループも増える昨今。同性である女性が来場しやすく、楽しむことができるイベントを作るとともに、ジャパニーズアイドルカルチャーを支えるアイドルにとっても、様々な魅力を国内だけでなく世界にも発信、活躍の場をさらに広げていくことを目的に、TGCの協力を得て本イベントを開催しております。

＜オフィシャルサイト＞

https://idolrunwaycollection.jp/

■株式会社YOAKE entertainment とは

株式会社YOAKE entertainmentは、エンターテインメント領域において新しい挑戦を続けるアソビシステム株式会社（代表取締役 中川悠介／東京都渋谷区）、株式会社TWIN PLANET＜ツインプラネット＞（代表取締役 矢嶋健二／東京都渋谷区）、株式会社W TOKYO（代表取締役 村上範義／東京都渋谷区）、株式会社Y&N Brothers（代表取締役 秋元伸介／東京都千代田区）らが集まり、合弁会社として設立いたしました。

エンターテインメント業界で数多くの功績を残し、今もなお第一線で活躍する秋元康氏を総合プロデューサーとして迎え、取締役には日本を代表するブロックチェーン起業家の渡辺創太氏と各社の代表者が就任し、テクノロジーを活用したグローバルなエンターテインメントプロジェクトを展開しています。

＜コーポレートサイト＞

https://yoake-entertainment.jp/

■きせかえ顔文字キーボードアプリ「Simeji」について

Z世代に大人気！7,500万ダウンロード数（※）を誇るキーボードアプリ。キーボードのきせかえやエフェクト機能に加え、20万語以上の顔文字、連発コメのようなユニークな機能を備えたSimejiが表現豊かなコミュニケーションをお手伝いします。

※2025年12月時点、当社調べ（Android版とiOS版の合算）

・HP：https://simeji.me/(https://simeji.me/)

・X（旧Twitter）：https://twitter.com/Simeji_pr(https://twitter.com/Simeji_pr)

・Simejiランキング：https://simeji.me/?p=news(https://simeji.me/?p=news)

・iOS版：https://itunes.apple.com/jp/app/id899997582?mt=8(https://itunes.apple.com/jp/app/id899997582?mt=8)

・Android版：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adamrocker.android.input.simeji(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adamrocker.android.input.simeji)