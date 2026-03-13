【大阪・守口】子育て世帯を応援！iibaが「イオンモール大日」と周辺店舗で使える春の特別クーポンキャンペーンを開催！
子育てマップアプリ『iiba』を開発・運営する株式会社iiba（本社：東京都港区、代表取締役：逢澤奈菜）は、2026年3月14日（土）から3月31日（火）までの期間、大阪府守口市の「イオンモール大日」およびその周辺エリアの対象店舗にて、期間限定の特別クーポンを配信いたします。
キャンペーン概要
本キャンペーンは、子育て世代の皆様が、安心して街の様々なお店を利用できるきっかけを作り、地域住民の皆様の暮らしを応援することを目的としています。飲食店からドラッグストア、習い事、スポーツクラブまで、幅広いジャンルの23店舗が参加。春の新生活シーズンに嬉しい特典を多数ご用意しました。
- 実施期間： 2026年3月14日（土）～ 2026年3月31日（火）
- 対象エリア： 大阪府守口市（イオンモール大日内店舗および周辺店舗）
- 利用方法： iibaのクーポン画面を対象店舗のスタッフへご提示ください。
掲載・対象店舗一覧（順不同）
バラエティ豊かな以下の店舗でご利用いただけます。
1. グルメ・フード
- 吉野家 守口駅前店
- 吉野家 大日店
- 串家物語イオンモール大日店
- えびのやイオンモール大日店
- ピノキオイオンモール大日店
- アンティークcafe on℃
- くれーぷくれーぷ
- 鳥家 三吉 大日店
- やっぱりステーキイオンモール大日店
- ビアードパパイオンモール大日店
2. ショッピング・日用品
- キッズリパブリック（イオンスタイル大日 直営売場）
- ムラサキスポーツイオン大日店
- はるやま 守口大日店
- キリン堂（守口佐太中町店・守口店・守口西郷通店）
- ツルハドラッグ守口金田店
- ウエルシア守口藤田店
3. 教育・スポーツ・体験
- カンドゥー大日
- スキッズガーデン大日
- スポーツクラブ ビッグ・エス大日
- たくみ学院
- ベネッセの英語教室 BE studio 梅園町教室
本キャンペーンの背景
卒業や入学、進級など、ライフスタイルが大きく変化する3月。新しい環境での生活が始まるこの時期は、期待とともに「どこで何を揃えればいいのか」「どのお店が子連れでも安心か」といった不安も少なくありません。
iibaは、守口エリアに根ざした多様な店舗と手を取り合うことで、住民の皆様の新生活をそっと後押ししたいと考えました。単なる割引情報の提供に留まらず、ドラッグストアでの日用品の買い出し、家族での外食、新しい挑戦を支える習い事探しなど、「iibaを開けば、今の暮らしがもっと軽やかに、豊かになる」体験を提供し、地域経済の活性化と、コミュニティの満足度向上を目指します。
株式会社iiba 代表（逢澤奈菜）メッセージ
守口市は、子育て世代からシニアまで幅広い層が暮らす活気ある街です。今回、イオンモール大日様をはじめとする地域の多くの店舗様にご協力いただき、このキャンペーンを実現できたことを大変嬉しく思います。iibaを通じて、いつもの街が少しだけ特別に感じられる、そんな18日間になれば幸いです。
会社概要
会社名： 株式会社iiba
代表者： 逢澤 奈菜
所在地： 東京都港区虎ノ門2-2-1 住友不動産虎ノ門タワー13階
事業内容： 子育て特化のマッププラットフォーム『iiba』の開発・運営
コーポレートサイト： https://corporate.iiba.space/
協業・掲載・提携のお問い合わせ：https://corporate.iiba.space/contact
公式Instagram： https://www.instagram.com/iiba_official/
【本件に関するメディアからのお問い合わせ先】
iiba広報事務局 pr@iiba.co.jp