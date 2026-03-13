【佐賀】神埼そうめんが「神埼『総』めん」へリブランディング。390年の伝統を、未来の誇りへ。

神埼市

神埼そうめん協同組合と神埼市、佐賀県、RYO-FU BASEは、390年以上の歴史を誇る「神埼そうめん」のブランド価値を次世代へと繋ぎ、地域経済のさらなる発展を目指すべく、3月9日に「神埼『総』めん」を発表しました。

■ 「神埼『総』めん宣言」

脊振山から吹きおろす風、佐賀平野の小麦、そして神埼の清らかな水。

この地が育んだそうめんづくりは、390年にわたり神埼の産業、文化として受け継がれてきました。

その長い歴史の中で、110年前に一つの大きな転機がありました。

佐賀の発明王・真崎照郷が日本で初めて世に生み出した麺類製造機械です。

この麺類製造機械は、そうめんづくりの可能性を大きく広げました。

油を使わない製法だからこそ、小麦本来の風味を活かすことができる。

そして神埼の麺職人たちは、機械や素材と向き合い、技を磨き続けてきました。

その創意工夫は、そうめんづくりにとどまりませんでした。

神埼の地は、時代とともに変化する食文化や生活シーンに応え

うどん、ひやむぎ、ラーメン、そばといった、

多様な麺・総ての麺を生み出すことのできる地域へと変貌を遂げたのです。

麺類製造機械発祥の地、製麺業変革の源流である「総本山」、

事業者の多彩な技が束になった「総合力」、

産業や世代の垣根を越え、未来へつないでいく「総力戦」。

この土地で育まれてきた挑戦の積み重ねが、

私たちにひとつの言葉を導きました。

それが、神埼『総』めんです。

そうめんを起点に、多様な麺を生み出し、

つながりを広げていく。

食べて美味しく、

語って楽しく、

訪れて心が豊かになる。

私たちは、これからも

神埼から新しい麺文化を発信していきます。

■ 宣言策定の背景

機械式製麺の先駆者として、神埼そうめんは最盛期には300軒もの製麺所が軒を連ねるほどの盛況を誇りました。しかし、近年は他産地と比較して認知度が低く、喫食機会の減少、後継者不足といった課題により産業として存続の岐路に立たされています。この難局を乗り越えるため、行政と民間が強固に連携し、神埼そうめんだけではなく、そば・うどん・ラーメン等の機械式そうめんから派生した神埼の多様な麺文化を「神埼『総』めん」として再定義し、産業・地域・人の総力で500年ブランドへ再起動することを決意いたしました。

■ 3月9日にかける想い

神埼そうめんが積み上げた390年の歴史を、まだ見ぬ未来の輝きへ。

伝統が過去に留まらぬよう、390年という地点から遥か先を見据えるため、3月9日を歴史と革新が交差する「神埼『総』めん宣言日」といたしました。

■ 神埼市 實松 尊徳 市長コメント

神埼市は機械式製麺発祥の地です。長い歴史の中で培われてきた伝統と技術があります。その伝統と技術を生かし、そうめんだけではなく、うどんやラーメン、そばなど、さまざまな麺を世の中に送り出してきました。

そのような多様な麺文化が神埼にあることを、ぜひ多くの皆さんに知っていただき、そして実際に味わっていただきたいと思っています。

私たちはそうした歴史を大切にしながら、これからも神埼の麺文化を広く発信していきたいと考えています。

ぜひ多様な麺文化を味わいに、神埼へお越しいただければ大変うれしく思います。

これから地域の力を結集し、さらに神埼『総』めんを盛り上げてまいります。皆さまのご支援をどうぞよろしくお願いいたします。

■ 神埼そうめん協同組合 コメント

今回発表したロゴマークは、丸と三角を組み合わせたデザインとなっています。これは、まちの象徴である脊振山と、そこから流れる清らかな水を表すとともに、事業者と地域が一丸となって取り組んでいく思いを込め、「総」の字をかたどったものです。

神埼そうめんは、先代から受け継がれてきた技術によって支えられてきました。こうした伝統の技を次の世代へとつないでいくためにも、神埼そうめんの魅力をより多くの方に知っていただき、広めていきたいと考えています。

機械式製麺の技術によって、麺の太さを調整するなど多様な麺づくりが可能となり、幅広い世代の方に楽しんでいただける麺文化が生まれてきました。神埼そうめんには、まだまだ多くの可能性があります。

麺を食べる文化は、日本だけでなく世界へと広がる食文化です。機械式製麺を生んだ総本山の地として、神埼から新しい麺文化を発信し、地域の総合力を発揮しながら、皆さまとともに神埼そうめんを広めていきたいと考えています。

＊3月14日（土）に、390年にちなんで「390個の神埼そうめん」を神埼市内の王仁博士顕彰公園にて開催されるイベント会場内で無料配布します！

■ 神埼『総』めんについて

神埼市 實松 尊徳 市長（中央）と神埼そうめん協同組合のメンバー佐賀県の発明家・真崎照郷氏の写真と、現存する真崎式製麺機の前で未来に向けた決意を誓う

＜ 公式Webサイト ＞

https://kanzaki-soumen.jp/

＜ 公式インスタグラム ＞

@kanzaki_soumen_official(https://www.instagram.com/kanzaki_soumen_official/)

＜ ブランドムービー ＞

YouTube(https://www.youtube.com/watch?v=lmtX17XajN0)

■ プロジェクトメンバー

・神埼そうめん協同組合

・佐賀県神埼市

・佐賀県

・RYO-FU BASE