LiSA15周年企画 LiSA×アニメイト「LiSAnimate」最新情報！　オリジナル動画の放送やオリジナルコラボポスターなどの店頭装飾、限定グッズの発売や池袋本店1階ジャックなど盛りだくさん！

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株式会社アニメイトは、2026年4月20日でソロデビュー15周年を迎えるアーティストLiSAさんとアニメイトのコラボ企画「LiSAnimate」の続報を公開いたしました。

4月15日に発売になる7thアルバム『LACE UP』に合わせて、LiSAnimateオリジナルコラボポスター＆のぼりの掲示や、撮り下ろしコメント動画の放映、開店＆閉店アナウンス放送などの見て聞いて楽しめるものから、オリジナルショッパーのお渡しや、ポストカード＆コメント入りレシートがもらえるフェア、録り下ろしインタビューが掲載される「きゃらびぃExtra!」の配布など、手元に思い出が残るものまで、盛りだくさんの内容となっています。

さらに5月にはアニメイト限定グッズの発売や、アニメイト池袋本店北館1階の店頭ジャックなども開催されます。

今後もさまざまな施策でLiSAさんの15周年イヤーをお祝いしますので、ぜひお見逃しなく！

■施策情報

（1）「LiSAnimate」オリジナルロゴ

開催内容：「LiSAnimate」の開催を記念して、オリジナルロゴの展開を行います。

△LiSAnimate オリジナルロゴ

（2）7thアルバム『LACE UP』アニメイトオリジナル特典

開催期間：2026年4月14日～なくなり次第終了

開催場所：全国アニメイト（通販含む）

開催内容：7thアルバム『LACE UP』をご予約・ご購入いただいたお客様に、アニメイトオリジナル特典として【ポストカード＋クリアカード＋56mm缶バッジ】をプレゼントいたします。

（3）7thアルバム『LACE UP』発売記念 リリースイベント

開催期間：2026年5月24日

開催場所：都内某所

開催内容：7thアルバム『LACE UP』発売記念スペシャルトークイベント

※イベントの申込期間はすでに終了しています。

（4）オリジナルコラボポスター・のぼり掲示

開催期間：2026年4月14日～5月24日

開催場所：全国アニメイト

開催内容：期間中、対象店舗にてオリジナルコラボポスター・のぼりの掲示を実施いたします。

△のぼり

（5）店内コメント動画放送

開催期間：2026年4月14日～5月24日

開催場所：全国アニメイト

開催内容：期間中、店内モニターなどでLiSAさんの撮り下ろしコメント動画を放送いたします。

（6）アニメイトオリジナル開店／閉店アナウンス放送

開催期間：2026年4月14日～5月4日 各店舗開店時間／閉店時間

開催場所：全国アニメイト

開催内容：期間中、LiSAさんによる録り下ろしの開店・閉店アナウンスを放送いたします。

（7）オリジナルショッパー施策

開催日：

2026年4月14日 ※当日分なくなり次第終了

2026年4月15日 ※当日分なくなり次第終了

2026年4月16日～なくなり次第終了

開催場所：アニメイト一部店舗

開催内容：期間中、対象店舗でオーディオ・ビジュアル商品（CD・Blu-ray・DVD・LP）、4月17日発売書籍『LiSA 15th Anniversary Book PRiSM』をお買い上げいただいたお客様に、ご購入いただいた商品を「LiSAnimate」のオリジナルショッパーに入れてお渡しします。

△オリジナルショッパー

（8）LiSAnniversaryフェア in アニメイト

開催期間：［Spring］2026年4月14日～7月20日

開催場所：全国アニメイト（通販除く）

開催内容：期間中、LiSAさん関連オーディオ・ビジュアル商品を5,000円（税込）以上お買い上げのお客様に1会計につき1枚、特典をプレゼントいたします。

特典内容：

・［Spring］LiSAnimate（2026）開催記念オリジナルポスター絵柄ポストカード

・オリジナルコメント入りレシート

対象商品：LiSAさん関連オーディオ・ビジュアル商材

（9）「きゃらびぃExtra!」発行

発行日：2026年4月14日

配布場所：全国アニメイト

内容：LiSAさんの15周年を記念して「きゃらびぃExtra!」を発行いたします。録り下ろしインタビューに、ここでしか見られない写真も掲載。また、録り下ろしインタビューの全文はニュースサイト「アニメイトタイムズ」で見られます。

（10）アニメイト池袋本店北館1階ジャック

開催期間：2026年5月22日～5月28日

開催場所：アニメイト池袋本店

開催内容：北館1階をLiSAnimateでジャック。15周年を記念し、デビュー時から最新リリースまで、LiSAさんの歴史をお届けいたします。

（11）LiSA アニメイト限定グッズ販売

開催期間：2026年5月下旬頃予定

開催内容：LiSAさんのグッズをアニメイト限定で発売いたします。

アクリルスタンドや缶バッジセットなどのアイテムの発売が予定されています。

and more!!

■新商品情報

7thアルバム『LACE UP』

発売日：2026年4月15日

価格：完全数量生産限定盤［CD＋BD+GOODS］13,200円（税込）

初回生産限定盤A［CD＋BD＋PhotoBook］9,350円（税込）

初回生産限定盤B［CD＋DVD＋PhotoBook］9,350円（税込）

通常盤［CD］3,850円（税込）

アニメイト特典：ポストカード＋クリアカード＋56mm缶バッジ

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■関連URL

「LiSAnimate」特設サイト(https://www.animate.co.jp/ex/lisanimate15/)

「LiSA」15周年特設サイト(https://www.lxixsxa.com/LiSA_15th/)