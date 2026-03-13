STONEHENgE × BTS Special Collaboration

株式会社WAK

韓国を代表するジュエリーブランド STONEHENgE と、世界的アーティスト BTS のスペシャルコラボレーションネックレスを、WAK+にて数量限定でオンライン販売いたします。

株式会社WAKは、3月13日より公式オンラインサイト 「WAK+」 にて、BTS のスペシャルコラボレーションネックレスの特別オンライン販売を開始いたします。

本商品は、韓国・ソウルのトレンド発信地 聖水（ソンス） にて開催される

大型カルチャー型ポップアップ 「kollab POP-UP STORE」

（3月16日～7月9日）でも展開されているコレクションです。

kollab POP-UP STORE 公式サイト

https://www.kollabkorea.com

このポップアップでは、韓国の人気ブランドやアーティストとのコラボレーション商品、

限定グッズなどさまざまなコンテンツが展開されており、その中でも注目を集めているコレクションの一つがSTONEHENgE × BTS コラボネックレスです。

韓国メディアでも紹介され、話題となっているプロジェクトとなります。

https://n.news.naver.com/article/015/0005238501?sid=101

BTSの世界観とSTONEHENgEの洗練されたジュエリーデザインが融合した、まさに “ARMYのための特別なネックレス” となっています。

さらに今回、ネックレスをご購入いただいた方には、「STONEHENgE × BTS 限定ポーチ」 を特典としてプレゼントいたします。

＊このポーチは本コラボ限定デザインとなっており、数量限定のため、なくなり次第終了となります。完売前に、ぜひお早めにお求めください。

■オンライン販売概要

3月13日18時～販売スタート

■販売ページ：https://www.wakplus.com/

■特設ページ：https://www.wakplus.com/event/bts/

※特設ページから販売ページにお越しください。

※購入には、WAK＋会員登録（無料）が必要です。

■販売商品

STONEHENgE×BTS のスペシャルコラボレーションネックレス

■販売価格：\19,800（税込）送料別

■販売特典：STONEHENgE × BTS 限定ポーチ

■お届け時期：(オンライン販売終了後)3～4週間後にお届け

イベントや商品に関するお問い合わせは下記までお願いいたします。

cs@wakplus.com

■株式会社 WAKについて

株式会社WAKは「楽しむ」をキーワードに、仲間と共にワクワクする未来を創るライフスタイル企業です。

エンタメ事業を中心に、オンライン・オフラインを融合した新しい体験型プラットフォーム WAK＋ を運営しています。

私たちは、仕事も人生も“楽しむ”をテーマに、仲間と共にワクワクする時間をデザインします。

【公式サイト】https://www.wakplus.com

【公式Instagram】https://www.instagram.com/wak.0307/

【公式X】https://x.com/wak0307