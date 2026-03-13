「日本空間デザイン賞 2026」応募受付を2026年3月30日(月)より開始

一般社団法人 日本商環境デザイン協会

JCD (一般社団法人日本商環境デザイン協会、理事長：窪田茂、所在地：東京都品川区) とDSA (一般社団法人日本空間デザイン協会、会長：出原秀仁、所在地：東京都品川区) が共同主催する日本空間デザイン賞は、2026年3月30日(金)より2026年度の日本空間デザイン賞の応募受付を開始します。受付締め切りは2026年5月14日(木)です。

日本空間デザイン賞 2026 日本語ロゴ

日本空間デザイン賞は、2019年より開始し今年で8回目を迎える日本で唯一かつ最大級の空間デザインアワードです。国内外の優秀なデザイナーや、卓越したデザイン作品を発掘し、評価をすることを目的としています。素晴らしいデザインを日本から世界に発信し、「空間デザインのちから」を多くの人々に伝えていきます。

応募対象作品は全12ジャンルで、賞の種類には一次審査にノミネートされた「Longlist」、最終審査にノミネートされた「Shortlist」、12ジャンルからそれぞれ選定された「金・銀・銅賞」、金賞作品からKOY選出審査にて選出されたグランプリに値する「KUKAN OF THE YEAR 2026」のほか、最終審査員が独自の視点で選んだ「審査員特別賞」、社会的経済的視点などを踏まえた日本経済新聞社独自の基準で選ばれた「日本経済新聞社賞」、Longlist以上で35歳未満の応募者に贈られる「ヤングタレント賞」があります。

さらに、日本空間デザイン賞はドイツのiF International Forum Design GmbHが運営するiF Design Awardとパートナーシップ契約を2021年から継続しており、今年も締結する予定です。このパートナーシップ契約締結により、日本空間デザイン賞2026応募者のうちShortlist受賞者は、特典としてiF Design Award 2027応募登録費用が免除され、またiF Design Award のプレセレクションも免除され、ファイナリストとしてiF Design Awardの最終審査に参加することが可能になります。

*日本空間デザイン賞とiF Design Awardとのパートナーシップ契約締結および応募時の特典等の詳細については、後日正式発表する予定です。

日本空間デザイン賞 2026応募について

すべて、応募専用ウェブサイトより作品をご応募いただきます。

応募専用サイト：https://kukan.design/

応募期間：2026年3月30日(月) 10:00 - 5月14日(木) 23:00（日本時間）

応募対象作品（12ジャンル）：

< Aグループ >

- 01. エキシビジョン・イベント空間

- 02. 企業プロモーション空間

- 03. ワークプレイス空間

< Bグループ >

- 04. ショーウインドウ・アート空間

- 05. エンターテイメント空間

- 06. 文化交流空間

< Cグループ >

- 07. ショップ空間

- 08. 食空間

- 09. サービス・ホスピタリティー空間

< Dグループ >

- 10. 複合商業施設空間

- 11. 公共施設・コミュニティー空間

- 12. 住・生活空間

*応募条件は2025年3月1日から2026年4月30日までに実現している作品を対象とします。

賞の種類：

- KUKAN OF THE YEAR 2026 ※金賞作品から最終審査にて選出された作品（1から3作品）

- 金賞 12作品（各ジャンルから金賞を選定）

- 銀賞 12作品（各ジャンルから銀賞を選定）

- 銅賞 12作品（各ジャンルから銅賞を選定）

- Shortlist (入賞) 最終審査にノミネートされた作品

- Longlist (入選) 一次審査にノミネートされた作品

- 審査員特別賞 最終審査の各特別審査員によって選ばれた作品

- 日本経済新聞社賞 社会的経済的視点などをふまえた日本経済新聞社独自の基準によって選ばれた作品（原則１作品）

- ヤングタレント賞 Longlistにノミネートされた35歳未満の応募者全て。

* ヤングタレント賞を受賞できるのは１回のみ。



応募ガイド・募集要項等の詳細：公式ホームページにて3月中に公開予定。

https://kukan.design

日本空間デザイン賞2026最終審査員

特別審査員 (順不同・敬称略)：

・武井 祥平 / nomena創設者, エンジニア, リサーチャー

・中村 拓志 / NAP建築設計事務所, 建築家

・成瀬 友梨 / 成瀬・猪熊建築設計事務所, 建築家

・太刀川 英輔 / デザイン戦略家

・平綿 久晃 / モーメント, 空間デザイナー

・齋藤 精一 / パノラマティクス主宰

・グエナエル ニコラ / キュリオシティ主宰

・大西 亮 / 乃村工藝社 nora, デザインディレクター/空間デザイナー

*他追加予定者未定。

審査委員長 : 出原 秀仁 / 株式会社丹青社 空間プロデューサー、DSA会長

審査副委員長：窪田 茂 / デジンズ ジェーピー株式会社 代表取締役、JCD理事長

リリース資料：

・本リリース

・データ１：日本空間デザイン賞2026ロゴマーク（ロゴマークデザイナー：北川一成 / GRAPH）

*ロゴマーク掲載時にサイズを拡大縮小される場合には、曲線の太さ(0.６ポイント)を変えないようご注意ください。使用詳細は下記事務局までお問い合わせください。

日本空間デザイン賞 2026 英語ロゴ

・データ２：2025年度 KUKAN OF THE YEAR 3作品 画像3点

作品名： 大阪・関西万博 「EARTH MART」

受賞者： 小山 薫堂 / オレンジ・アンド・パートナーズ、大西 亮 / 乃村工藝社 nora

写真クレジット： ナカサアンドパートナーズ 河野 政人

大阪・関西万博 「EARTH MART」

作品名： 和光 本店地階 アーツアンドカルチャー

受賞者： 武蔵 淳 / 和光、新素材研究所

写真クレジット： 加藤 純平

和光 本店地階 アーツアンドカルチャー

作品名： 美郷町カヌー艇庫 カヌーパークみさと カヌーレIMAI

受賞者： 中本 剛志、田中 裕一 / STUDIO YY

写真クレジット： 野津 研一

美郷町カヌー艇庫 カヌーパークみさと カヌーレIMAI

*上記３作品をご掲載いただく際には、どれか１作品ではなく必ず３作品ともにご掲載いただきますようお願い申し上げます。



日本空間デザイン賞

主催：一般社団法人日本商環境デザイン協会、一般社団法人日本空間デザイン協会

本プレスリリースに関するお問い合わせ先：

日本空間デザイン賞 応募事務局（JDN内）email : kukan@japandesign.ne.jp

https://kukan.design/