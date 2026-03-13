『魔法使いの約束』6.5周年を記念して、ゲーム内の人気イベント「ソナチネ」シリーズのイラストや描き起こし絵柄を使用した新商品が5月23日発売！
商品の詳細はこちら！ :
https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=13060
株式会社アニメイトは、『魔法使いの約束』の新商品を2026年5月23日から販売いたします。また、同日より「『魔法使いの約束』6.5Anniversary フェアinアニメイト」を開催いたします。
新商品には、ゲーム内の人気イベント「ソナチネ」シリーズのイラストを使用した〈トレーディング缶バッジ「Sonatine Collection」〉や〈アクリルスタンド「Sonatine Collection」〉のほか、描き起こし絵柄使用の〈ガーランド風キーホルダー〉や〈メッシュポーチ〉など、さまざまなアイテムをラインナップしています。
また、全国アニメイト・アニメイト通販にて、「『魔法使いの約束』6.5Anniversary フェアinアニメイト」を5月23日～6月14日まで開催。期間中、『魔法使いの約束』関連商品をご購入・ご予約いただいた方に、特典「二つ折りカード（全22種）」をプレゼントいたします。
さらに、フェアと同期間中、アニメイト一部店舗ではオンリーショップやグラッテコラボの実施もございます。あわせてチェックしてみてください！
■商品情報
△トレーディング缶バッジ「Sonatine Collection」
トレーディング缶バッジ「Sonatine Collection」
発売日：2026年5月23日
価格：1パック440円（税込）
1BOX（22パック入り）9,680円（税込）
種類：全22種
△アクリルスタンド「Sonatine Collection」
アクリルスタンド「Sonatine Collection」
発売日：2026年5月23日
価格：各1,980円（税込）
種類：22種
△ガーランド風キーホルダー
ガーランド風キーホルダー
発売日：2026年5月23日
価格：各715円（税込）
種類：21種
△メッシュポーチ
メッシュポーチ
発売日：2026年5月23日
価格：各2,420円（税込）
種類：5種
このほかにも、多数の新商品が発売！
予約期間：3月13日～3月29日
■フェア情報
△特典：二つ折りカード（全22種）
『魔法使いの約束』6.5Anniversary フェアinアニメイト
開催期間：2026年5月23日～6月14日
開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販
開催内容：期間中、『魔法使いの約束』関連のグッズをご購入・ご予約内金3,000円（税込）毎、またはグラッテ飲食・有償特典をご購入・ご予約内金3,000円（税込）毎に、特典「二つ折りカード（全22種）」を1枚プレゼントいたします。
※舞台『魔法使いの約束』関連商品は対象外となります。
特典内容：二つ折りカード（全22種）
※特典はお選びいただけません。
■オンリーショップ情報
『魔法使いの約束』6.5Anniversary ONLY SHOP
開催期間：2026年5月23日～6月14日
開催場所：アニメイト池袋本店7F SOUTH、福岡パルコ
開催内容：ダイカットパネルなど「ソナチネ」シリーズをテーマにした展示
■グラッテコラボ情報
『魔法使いの約束』Gratte
開催期間：2026年5月23日～6月14日
開催場所：
＜ラテ・クッキー販売店舗＞アニメイト池袋本店、秋葉原ANNEX、横浜ビブレ、名古屋、大阪日本橋、岡山
＜ラテ・クッキー・アイス販売店舗＞アニメイト渋谷、吉祥寺パルコ、仙台、梅田
＜クッキー出張販売店＞アニメイト高崎、大宮、町田、千葉、札幌、長野、静岡パルコ、新潟、天王寺、三宮、京都、福岡パルコ、広島、川崎、新宿
メニュー：
＜グラッテ（絵柄全43種）＞イートイン660円（税込） テイクアウト648円（税込）
＜アイシングクッキー（絵柄全43種）＞イートイン605円（税込） テイクアウト594円（税込）
＜グラフィックアイス（絵柄全43種）＞イートイン750円（税込） テイクアウト736円（税込）
有償特典：
メニューをご注文1点につき、＋500円（税込）で「トレーディングアクリルコースター（Aグループ12種／Bグループ9種）」をおひとつご購入いただけます（絵柄はお選びいただけません）。
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
■権利表記
(C) coly
■関連URL
『魔法使いの約束』アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=13060)
『魔法使いの約束』6.5Anniversary フェアinアニメイト(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=115003)
『魔法使いの約束』6.5Anniversary ONLY SHOP(https://www.animate.co.jp/onlyshop/27866/)
『魔法使いの約束』Gratte(https://www.animate.co.jp/gratte/39117/)
『魔法使いの約束』公式サイト(https://mahoyaku.com/)
■『魔法使いの約束』とは
「初めまして、賢者様。ようこそ、壊れかけの世界へ」
700万ダウンロードを突破し、2025年1月にアニメ化もされた魔法使いと心を繋ぐ育成ゲーム『魔法使いの約束』。
＜大いなる厄災＞からこの世界を救うため、魔法使いたちを導きましょう。
彼らがどんな「特性」を持ち、どんな姿に育つのか……全ては賢者様、あなた次第です。
異世界に召喚された1人の賢者と21人の賢者の魔法使いたちの物語。
特別な存在でありながらも、終わらない役目を背負った複雑で個性的な彼らの群像劇を描きます。