アン・ヒョソプ、イ・ミンホ共演のサバイバルアクション『全知的な読者の視点から』原作ファンも大満足、“全部が見せ場”な本作の注目ポイントをご紹介【試写会感想まとめ】

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下KADOKAWA）は2026年3月6日に映画『全知的な読者の視点から』の試写会（主催：株式会社ツイン／株式会社KADOKAWA）を実施いたしました。

アン・ヒョソプとイ・ミンホの共演も話題のディストピア・サバイバルアクション映画『全知的な読者の視点から』（2026年3月20日公開）。本作は、韓国のWeb小説サイト「Munpia（ムンピア）」で連載されるやいなや話題になり、Webtoon化も経て、世界累計25億回以上読まれてきた同名漫画（日本語版コミックス1～５巻発売中／発行：KADOKAWA）を実写化した異世界アクションだ。その公開に先駆け、去る3月6日には本作の試写会を実施。本稿では、こちらの試写会参加者から寄せられた感想の一部を抜粋して紹介する。

日本語版『全知的な読者の視点から』コミックスの詳細はこちら(https://www.kadokawa.co.jp/product/322405000461/)

映画『全知的な読者の視点から』とは？

本作の主人公は、幼少期のある事件がきっかけで心にトラウマを抱える青年キム・ドクシャ。唯一の救いだったWeb小説『滅亡した世界で生き残る三つの方法』に励まされながら学生時代を過ごした彼は、10年以上続いた小説の連載が終了した日、その「最悪な結末」に大きく失望することに。そしてその日、作者から一通のメッセージが届き、世界は崩壊。小説で描かれていた世界が現実となってしまう。この世界の結末を知る“唯一の読者”となったドクシャは、崩壊した世界の中で、仲間たちとともに生き残りをかけた数々のデスゲームに挑んでいく。

ドクシャを演じるのは、『KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ』、『社内お見合い』のアン・ヒョソプ。ドクシャが読んでいた小説に登場する謎多き人物ユ・ジュンヒョクには、『星がウワサするから』、『花より男子～Boys Over Flowers～』など、数々のヒット作に出演してきたイ・ミンホが扮する。また『雲が描いた月明り』のチェ・スビン、『還魂』のシン・スンホ、さらにはガールズグループ・AFTERSCHOOLのナナ、BLACKPINKのジスといった強烈な個性を放つキャスト陣が出演。『テロ,ライブ』のキム・ビョンウ監督がメガホンを取り、メタフィクション的な構造、ゲームのような世界観、圧巻のディストピア表現が楽しめる壮大な物語を描き出す。

映画『全知的な読者の視点から』公式サイト(https://zenchi-dokusha.jp/)

丁寧かつ密度の濃い構成に原作ファンも大満足！

人気漫画の実写化作品ということで、試写会には原作ファンの方が大勢参加されていた。寄せられた感想のなかには、「世界観の再現」であったり、「長大なストーリーをどのようにして描くのか？」という点に注目したものが多かった。

「俳優さんたちの演技力、アクションが素晴らしかったです。どういう風に実写化するのかずっと楽しみな作品でしたが、期待をはるかに超える内容で本当に楽しめました」「キャラクターのビジュアルや雰囲気がイメージ通りで、物語の世界観もしっかり再現されていて。原作ファンとしてとても嬉しかったです」「かなり長い原作のストーリーが、2時間という限られた時間の中で、各キャラの見せ場も盛り込みつつ綺麗にまとめられていました」「ストーリーの構成が素晴らしく、約2時間があっという間でした。VFXもすごかった」

また、なかには映画ならではのアレンジ要素を称賛する意見も。

「漫画とは違う設定・展開もあったりしましたが、本作ならではの雰囲気や星座の横暴さを堪能でき、世界観に浸れました」「原作のおもしろい部分と、映画だからこそ可能な見せ方がうまく合わさっていたのが良かったです」「イ・ジヘの武器が銃に変更されていたことに最初は戸惑いましたが、それによって他のキャラとの違いが際立っていたので、こういう見せ方・演出もありだなと思いました」

各キャラの個性が光る、大迫力のアクションが展開

80％以上がVFXカットで構成された本作は、大迫力のアクションシーンが息つく暇もなく展開。生き残りをかけた壮大な物語にぐいぐい引き込まれていく。試写会参加者からは、その世界観やアクションシーンをたたえる声も多く届いた。

「この先、いったいどうなるんだろう？と夢中になりながら最後まで引き込まれました。アクション盛りだくさんで見応えもたっぷりで、おもしろかったです」「漫画の世界に入り込んだかのようで、最初から最後まで疾走感があってハラハラでした」「なんと言っても映画の醍醐味は、大画面で観る高度なCG技術や音響、アクションだと思うのですが、どれも素晴らしかったです！」「イ・ミンホさんのアクションがかっこよかった。ファンタジーな世界感、ゲームの中にいる感覚に浸れる迫力ある映像、テンポよく進むストーリーと、どの要素も素晴らしく、最後まで見入ってしまいました」「ハラハラドキドキが止まらず、あっという間に時間が過ぎました。ヒョソプのアクションがかっこ良かったし、子役くんの演技でジーンとする場面もあり、想像以上に良かったです」

各キャラクターが個性を活かして戦うシーンを絶賛する声も多い。

「アクションをこなす貴重なヒョソプ君が満載！それぞれのキャラも素敵な個性をもち、繰り広げられる壮大な物語を堪能できました」「映像がとてもリアルで、気づいたら物語にのめり込んでいました。走り方や戦い方などのアクションの見せ方もかっこよくて、登場人物たちがより魅力的に映っていたと思います」「それぞれのキャラクターに魅力があり、性格や個性に合ったスキルを身に着けていく流れがとても良かった」

葛藤を乗り越え、前へと進むストーリーに感動

見応え抜群のアクションだけでなく、登場人物たちが抱える悩みや葛藤など、内面の描写が丁寧に描かれているのも、本作の特筆すべきポイントの一つ。それらを克服し、過酷なサバイバルに挑むドクシャたちの姿は印象的で、こうした点に注目した感想も寄せられた。

「ドクシャの心の闇、人間の醜さなど、考えさせられる部分もありつつ、自分の死を顧みず、知らない人同士助け合い、団結して戦ってシナリオをクリアしていくというストーリーに惹かれました」「星座たちとはいったい何者なのか？ドクシャはシナリオの結末を変えることができるのか？」「キャラクターの背景、仲間になっていく仮定、主人公の成長など、物語がわかりやすくて良かったです」「キム・ドクシャの心理描写がしっかり描かれていて、のめり込めました。ドクシャは始まりと終わりでは、まるで別人のようになっていてかっこ良かったです」「小説の世界が現実になっていく設定がおもしろい。展開も早く、スリル満点のシーンだけでなく、物語が進むにつれて人々が助け合っていく展開も印象的。アニメやゲーム好きにもグッとくる作品だと思います」「アクション、CG、音楽、そのすべてが最高に素晴らしかったです。それだけでなく、人間の心の闇や醜さ、弱さについても描かれていて、深く考えさせられました」

アン・ヒョソプら豪華キャスト陣の共演を満喫

そして何と言っても、本作が気になる皆さんにとっての最大の注目ポイントは、豪華キャスト陣の共演だろう。寄せられた感想も、キャスト陣に関する意見が特に多かった。

「大画面で動くアン・ヒョソプさんが観れて感動しました。アクションもあり、話す声も聞けて、とても満足できる時間でした！」「主演のアン・ヒョソプが、極限の状況の中で葛藤しながら進んでいく主人公を迫真の演技で表現していて、物語に強く引き込まれました」「キム・ドクシャの優しさや葛藤を表情豊かに演じたヒョソプくんが最高でした。目の演技にぐっと心を動かされました」「いちばん印象的だったのはイ・ミンホが演じるユ・ジュンヒョク。彼が登場するとその圧倒的なオーラで映画の空気が一瞬で変わり、シーン全体に深みと緊張感が生まれていたのが印象的でした」

アン・ヒョソプとイ・ミンホに対する感想のほか、子役のクォン・ウンソンを絶賛する声も。

「アン・ヒョソプさん、イ・ミンホさんはそれぞれのキャラクターにぴったりで、原作で感じていた人物像がそのまま目の前に現れたようでした。そんなふたりがぶつかり合うシーンは見応えがありました」「アン・ヒョソプさんは作品ごとに別人になりきる演技力の持ち主ですが、今回は平凡なサラリーマンをリアルに演じ切っていました。対するイ・ミンホさんは、その圧倒的な目力と存在感で一瞬にして場を引き締めてくれます。少し寂しさをまとった、完璧なユ・ジュンヒョクそのものでした」「印象に残ったのは子役のクォン・ウンソン君です。仲間を思いやり、自分の能力を懸命に使う姿に心を打たれました。緊張感のあるシーンの中で、彼の可愛らしさが救い（ほっこりする存在）になっており、非常に重要な役割を果たしていたと感じます」

要注目のディストピア・サバイバルアクション映画『全知的な読者の視点から』は、2026年3月20日（祝・金）より全国公開。

日本語版コミックスも好評発売中！

本作の原作は、韓国のWeb小説サイト「Munpia（ムンピア）」で連載されるやいなや話題になり、Webtoon（縦スクロール・フルカラーのデジタルコミック）化も経て、世界累計25億回以上読まれてきた大ヒットコンテンツ。Web小説は2022年で完結したが、現在はエピローグシリーズが配信。Webtoon版も好評連載中。英語、日本語、フランス語を含む10言語で翻訳され、世界中で親しまれている。



日本では「LINEマンガ」での連載をきっかけに、KADOKAWAから単行本(https://www.kadokawa.co.jp/product/322405000461/)が刊行され、現在、5 巻まで発売中。さらにアニメ化も発表されており、多方面から注目されている。

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