【箱根リトリートfore & villa 1/f】芽吹きの香りと薪火の情熱が織りなす、箱根の春。薪火料理「WOODSIDE dining」と料亭「俵石」にて春の美食コースを開始

株式会社ホテルマネージメントジャパン

雄大な自然が息づく箱根・仙石原のフォレストリゾートホテル「箱根リトリートfore & villa 1/f」（所在地：神奈川県足柄下郡箱根町仙石原）は、2026年3月16日より、春の息吹を五感で味わう新メニューの提供を開始いたします 。薪火の力強い香りが素材を包み込む「WOODSIDE dining」と、歴史ある空間で繊細な技が光る料亭「俵石」。それぞれのレストランが、ホワイトアスパラガスや山菜、真鯛など、春の恵みをふんだんに取り入れたメニューで至福のひとときをお届けします 。

WOODSIDE dining 「Winter Course A」（イメージ）俵石「季節懐石」（イメージ）

＜薪火料理「WOODSIDE dining」＞

春を彩る「薪焼イノベーティブ」。森の中に佇むハーフドーム型の空間で、薪の香りと共に春を堪能する2種類のコースをご用意しました 。

・Spring Course A：春の躍動感あふれるポルケッタとオマール海老ホワイトアスパラガスの薪焼きには、竹炭の香りを纏わせたマヨネーズソースを添え、からすみとピスタチオで華やかさを演出。メインには「静岡県産箱根山麓豚」をイタリア伝統のポルケッタ風に仕立て、春キャベツのグリルと共に提供します。燻製ポーチエッグがとろけるオマール海老の薪焼きなど、食べ応えのある一皿が続きます。

・Spring Course B：真鯛と仔羊が奏でる、爽やかな春のハーモニー真鯛のマリネに蕗の薹（ふきのとう）のタプナードを合わせ、春の苦味をアクセントにした一皿から始まります。魚料理には鰆（さわら）のグリルをグリーンピースのピューレと共に。メインの仔羊は、珍しい「鰹節でのマリネ」により旨味を凝縮させ、スティックセニョールや葱のピリ辛ソースで奥行きのある味わいに仕上げました。

【コース概要】

提供時間：17:30～19:30、19:45～22:00 (21:30 L.O.)

料金：Winter Course A・B／12,000円（税金・サービス料込み）

＜料亭「俵石」＞

大正時代の建築美が残る空間で、日本の春を慈しむ「花月の懐石」をご用意いたしました 。前菜には、蓬（よもぎ）とうふや小鯛の桜すし、のびる、わらびといった春の野山を思わせる品々が並びます。蛤（はまぐり）のどびんむしが優しく胃を温め、焼肴には「あまだい柚香焼」、強肴には「黒毛和牛フィレ肉」を行者にんにくやこごみと共に。締めくくりには、御殿場産こしひかりと和牛時雨煮 、そして桜羊羹の豆乳ソース添えが、箱根の春の余韻を鮮やかに彩ります。

蛤どびんむし 独活 みつば 木の芽（イメージ）あまだい柚香焼 酢どり茗荷（イメージ）

【懐石概要】

提供時間：17:30～22:00 (21:30 L.O.) ※入店時間は19:00までとなります。

コース概要：季節懐石3月-5月 18,000円（税金・サービス料込み）

■薪火料理「WOODSIDE dining」について

森の中に佇む印象的なハーフドーム型の建物、WOODSIDE dining。大きなガラス壁面には四季折々の自然の色彩が映し出され、まるで風景画のような美しい時間が広がります。ディナーでは薪火の力を生かした「薪焼イノベーティブ」を提供。薪の種類や温度を巧みに操り、旬の食材の持ち味を最大限に引き出します。遠赤外線効果で外は香ばしく、中はジューシーに仕上がり、薪のほのかな香りが余韻を深めます。料理のインスピレーションは和食をはじめとした多国籍なエッセンス。「出汁」「発酵」「スパイス」を巧みに組み合わせ、新たな味わいを創出します。さらに、料理との相性を考え抜いた厳選ワインをセレクト。薪火の豊かな風味とワインが織りなすハーモニーを、五感でじっくりとご堪能ください。

■料亭「俵石」について

料亭「俵石」は、1914年（大正3年）に建築家・島田藤吉の手によって開業された温泉旅館「俵石閣」の歴史を受け継ぐ特別な空間です。杉板を編んだ網代天井や、手彫りの透かし彫りなど、匠の技が随所に光る建築美が残されています。また、歌人・与謝野晶子や画家・石井柏亭、経済学者・河合栄治郎ら文化人に愛され、皇太子時代の上皇陛下もご宿泊になった由緒ある料亭です。歴史と美意識が息づく空間で、特別なひとときをお過ごしください。

■レストラン予約に関するお問い合わせ

TEL: 0460ｰ83ｰ9090/受付時間：10:00～18:00

EMAIL: reservations@hakone-retreat.com

オンライン予約・詳細：

https://www.tablecheck.com/shops/hakone-retreat-woodside-dining/reserve

<俵石>https://www.tablecheck.com/shops/hakone-retreat-hyoseki/reserve

■箱根リトリート fore & villa 1/fについて

箱根連峰・仙石原の豊かな自然に囲まれた「箱根リトリートfore & villa 1/f」は、四季折々の自然に癒される特別なリラクゼーション空間を提供します。モダンなホテル「fore」全37室と、独立コテージ「villa 1/f」全18棟から成り、薪火料理を楽しめる「WOODSIDE dining」（朝食ブッフェやディナー）、大正3年（1914年）に開業した歴史的建造物「俵石閣」を舞台にした日本料理の料亭「俵石」（和朝食や会席料理）、カフェ＆ラウンジ「cafe & lounge」、温泉「ONSEN f」、スパ「konoha spa」などを完備しています。また、四季折々の植物や木々のゆらぎ、空の色や風の香りでくつろげる「free bird & terrace」では、ドリンク類や季節のウェルカムサービスをインクルーシブでお楽しみいただけます。北欧リゾートを彷彿とさせるデザインと共に、至福のひとときをお届けします。

-ホームページ：https://www.hakone-retreat.com

-Instagram：https://www.instagram.com/hakone.retreat/

■オリエンタルホテルズ＆リゾーツとは

オリエンタルホテルズ＆リゾーツは、株式会社ホテルマネージメントジャパンが運営するホテルチェーンブランドです。 “独自性のある滞在体験の提供”と、ホテルそのものが“エリアを巻き込んだデスティネーションとなること”を目指し、「オリエンタルホテル」や「ホテル オリエンタル エクスプレス」など国内17ホテル（総客室数4,617室）を展開しています。入会費・年会費無料の独自メンバーシップ「CLUB ORIENTAL（クラブオリエンタル）」では、魅力的な特典や会員限定プランをご利用いただけます。

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