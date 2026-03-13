『天使のたまご 4Kリマスター』のUHD-Blu-ray／Blu-ray発売を記念して、キャンペーンや複製原画展示が開催決定！　アニメイト池袋本店で4月21日より実施！

株式会社アニメイトホールディングス△『天使のたまご』4Kリマスター ジャケット写真

株式会社アニメイトは、アニメイト池袋本店にて【『天使のたまご 4Kリマスター』のUHD-Blu-ray／Blu-ray発売記念 複製原画展＆期間限定キャンペーン】を2026年4月21日～5月3日まで開催いたします。

アニメイト池袋本店6階にて複製原画の展示を行うほか、期間中対象商品を1点ご購入いただいた方に「L判ブロマイド（全1種）」を1枚プレゼントいたします。

また、今回発売するBlu-rayには、アニメイト限定の特典が多数登場！ この機会にぜひお楽しみください！

■キャンペーン情報

『天使のたまご 4Kリマスター』UHD-Blu-ray／Blu-ray発売記念 複製原画展＆期間限定キャンペーン

1）複製原画展

開催期間：2026年4月21日～5月3日

開催場所：アニメイト池袋本店 6階

開催内容：複製原画の展示

2）期間限定キャンペーン

開催期間：2026年4月21日～5月3日

開催場所：アニメイト池袋本店

開催内容：期間中、対象商品を1点ご購入いただいた方に「『天使のたまご 4Kリマスター』L判ブロマイド（全1種）」を1枚プレゼントいたします。

特典内容：『天使のたまご 4Kリマスター』L判ブロマイド（全1種）

対象商品：

『天使のたまご 4Kリマスター』（4K ULTRA HD Blu-ray & Blu-ray Disc）［特装限定版］

『天使のたまご 4Kリマスター』（Blu-ray）［通常版］

△キャンペーン特典：『天使のたまご 4Kリマスター』L判ブロマイド（全1種） ※デザインは仮のものになります。

■商品情報

『天使のたまご 4Kリマスター』UHD-Blu-ray／Blu-ray

発売日：2026年4月22日

価格：

［特装限定版］アニメイト限定セット 18,480円（税込）

［通常版］アニメイト限定セット 7,920円（税込）

［特装限定版］ 16,280円（税込）

［通常版］ 5,720円（税込）

アニメイト限定セット仕様：アクリルスタンド付き

アニメイト特典：

［特装限定版］B2布ポスター＋場面カットL判ブロマイド10枚セット

［通常版］場面カットL判ブロマイド10枚セット

△アニメイト限定セット付属アクリルスタンド△アニメイト特典：B2布ポスター△アニメイト特典：場面カットL判ブロマイド10枚セット

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■権利表記

(C)︎YOSHITAKA AMANO (C)押井守・天野喜孝・徳間書店・徳間ジャパンコミュニケーションズ

■関連URL

『天使のたまご 4Kリマスター』アニメイト通販商品ページ

［特装限定版］アニメイト限定セット(https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3374535/)

［通常版］アニメイト限定セット(https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3374536/)

［特装限定版］(https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3374442/)

［通常版］(https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3374443/)

アニメ『天使のたまご』オフィシャルサイト(https://angelsegg-anime.com/)

■アニメ『天使のたまご』とは

1985年に発表され、物語性を抑えた演出と美しい映像によって熱狂的なファンを獲得し、アート作品としても高い評価を得る。公開40周年を記念して押井守（原案・脚本・監督）×天野喜孝（原案・アートディレクション）によるアニメ『天使のたまご 4Kリマスター』 が2025年11月に公開。40年の時を超え世界的なヒットを記録しました。