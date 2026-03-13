【首里城公園】夜間特別イベント「夜首里城 ーYORUSHURIJOー」で完成間近の首里城の正殿を見に行こう！

一般財団法人 沖縄美ら島財団

2026年3月14日(土)から5月10日(日)までの期間、夜首里城実行委員会(一般財団法人沖縄美ら島財団・ 株式会社シュガートレイン）は、首里城公園にて夜間特別イベント「夜首里城 YORUSHURIJO」を開催いたします。本イベントは、夜の首里城をライトアップやプロジェクションマッピングなどの光で彩る

期間限定のイベントです。昨年1万人を動員した人気イベントが、今年は新たに「完成間近の首里城正殿」のライトアップを始め、新しいコンテンツを加えて首里城復興を盛り上げます。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/24500/table/164_1_a005ed773bb4fb4ce64d306229b49a4c.jpg?v=202603130651 ]

プログラム・内容

「夜首里城ーYORUSHURIJOー」では、首里城公園城郭内の門や城壁などの建築美と歴史的価値を活かした、夜間ならではの演出をお届けします。

ライトアップ

首里城城郭内を温かな光で包み込み、夜空に浮かび上がる幻想的な風景を創出。昼間とは異なる首里城の表情をお楽しみいただけます。

プロジェクションマッピング

「瑞泉門」「北城郭」「首里森御嶽」「下之御庭」を中心に映像を投影。音と光の演出によって、かつて琉球王国の"最重要な聖地"でもあった首里城の側面をお楽しみいただけます。

完成間近の首里城正殿の特別プロジェクションマッピング

現在復元工事中の首里城正殿の完成間近の様子を夜の時間帯にも皆様にご覧いただくために、プロジェクションマッピングの光で演出いたします。琉球を象徴する艶やかな赤色が夜空の下で輝く姿を見学することができます。

想いをつなぐメッセージエリア

人と人とが思いやりでつながる時間を過ごせるよう、特別な空間をご用意いたしました。ランダムな封筒の中には"誰か"から"あなた"のメッセージが...。今だからこそ、かつての誇り高き「万国津梁」の精神を皆様に感じていただけるように、エンターテイメントを通じて「歴史」と「今」の接続を試みます。

セレクトカフェエリア

大人気カフェ「rokkan COFFEE SHURI」がセレクト出店。こだわりのコーヒーとともに、夜の首里城城郭内でゆったりとお楽しみいただけます。

沖縄県民割チケットあり

まだ首里城に行ったことがない...という沖縄県民の方にもぜひ首里城に足を運んでいただきたく、一般チケットよりお得な「沖縄県民割」チケットをご用意いたしました。※沖縄県民割をご利用の場合は、当日受付でそれぞれ現住所が確認できるもの（免許証など）をご提示が必要となります。

期間限定入場者特典

3月14日(土)から4月26日(日)までにご鑑賞いただいた方へ、首里城オリジナルグッズなどの入場者特典をご用意しております。※数に限りがございます。

チケット購入方法

公式サイトで、好評発売中。

公式サイト：https://www.shurijo-event.com/

※本イベントは、場内の混雑を避けるため1日あたりの入場人数の制限を設けています。

協賛

本イベントは沖縄の未来と文化を照らす特別な催しとして、下記企業のご協賛のもと、地域とともに創り上げるイベントとして実施いたします。

協賛企業

沖縄コカ・コーラボトリング株式会社

沖縄セルラー電話株式会社

イオン琉球株式会社

沖縄DFS株式会社

瑞泉酒造株式会社

沖縄サントリー株式会社

ＳＣＳＫ株式会社

株式会社沖縄伊藤園

沖縄ヤマト運輸株式会社

株式会社桃原農園

【首里城公園】

首里城は、1429年から1879年まで約450年間にわたり栄えた琉球王国の歴史そのものです。

現在は「見せる復興」をテーマに、復元が進む首里城の魅力の発信や調査研究による史実に基づいた展示、芸能・文化を体感できる催事を行っております。

また安全・安心な管理体制の構築、地域と協働した持続可能なまちづくりや歴史・文化の継承と人材育成を通して、首里城の未来を次世代へつないでいきます。