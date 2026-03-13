株式会社グリーングロース、橋爪祥太が取締役CFOに就任

株式会社グリーングロース

株式会社グリーングロース（本社：東京都千代田区、代表取締役：河野淳平、以下「グリーングロース」）は、「次世代のインフラをつくる」という理念のもと、電源の新規開発・売買、既存発電所のバリューアップ、電力の円滑な運用・流通に関するソリューションを展開しています。このたび、さらなる事業成長と組織拡大に対応するため、2026年3月1日付で橋爪祥太（はしづめ しょうた）が取締役CFOに就任したことをお知らせします。

■取締役就任の背景

橋爪は、2025年11月に執行役員CFOとして当社に参画して以来、コーポレート機能の立ち上げ、資本政策・中期経営計画の具体化、資金調達に向けた財務基盤の整備を牽引してきました。加えて、高度なファイナンスの知見を活かし、事業企画や新規事業開発の推進にも深く関与し、事業と財務をつなぐ形でリーダーシップを発揮してきました。

現在当社は、産業用蓄電池事業の拡大やアグリゲーション事業の開始、発電事業者・需要家双方へのソリューションの拡張など、企業として非連続な飛躍を遂げるフェーズを迎えています。この機に橋爪を取締役に選任し、代表の河野、取締役の福永とともに経営の「第三の柱」として、意思決定と実行の両面を担う体制を強化することで、企業価値の最大化をより一層加速させてまいります。

■取締役CFO 橋爪祥太の略歴／コメント

【略歴】 慶應義塾大学商学部卒。大和証券株式会社にて資産コンサルティング営業および投資銀行（M&Aアドバイザリー）業務に従事。その後、株式会社MICIN（ヘルスケアスタートアップ）で経営企画室の立ち上げメンバーとしてガバナンス体制構築・資金調達（約40億円）を推進。株式会社SPACER（スマートロッカースタートアップ）の取締役CFOを経て、2025年11月に株式会社グリーングロースへ執行役員CFOとして参画。2026年3月より現職。

【就任コメント】 執行役員として参画してからの約4ヶ月間、経営陣と「グリーングロースにしかできないことは何か」「日本のエネルギーインフラをどうつくっていくか」を喧々諤々と議論しながら、事業の最前線に伴走してきました。その過程で、代表・河野が描いてきた会社のミッションが、いつしか「私自身の夢」となり、この壮大な挑戦を、経営陣の一角として担いきる覚悟が定まりました。

今後は取締役CFOとして、1. 成長を支える強固な財務基盤の構築と資本政策の執行、2. 急拡大する組織を支えるコーポレート体制の強化、3. 再エネアセットの集約を見据えたM&A事業の確立の3点に注力します。CFOとしての専門性を活かしつつ、その役割を超えて会社の発展にコミットしてまいります。

■代表取締役 河野淳平のコメント

参画からの数ヶ月で、橋爪は私たちの期待を遥かに超える影響をもたらしてくれました。彼が持つ高度なファイナンスの知見が、机上の空論ではなく「事業を前に進める武器」として当社の現場に実装されつつあります。 彼は、財務責任者の枠を超えて、経営の中核を担うパートナーであると確信しています。彼を取締役として迎えることで、電力産業の構造変化を捉えながら成長していく当社の歩みは、より一層力強く、確かなものになると信じています。

■橋爪へのインタビュー記事公開のお知らせ

橋爪のこれまでの歩みや、グリーングロースへの参画の背景、取締役CFOとして見据える今後の展望について語ったインタビュー記事を、本プレスリリースにあわせて公開しております。ぜひご覧ください。

「次世代のインフラをつくる」挑戦に、取締役CFOとしてコミットする理由(https://note.com/greengrowth/n/n4d543d4b35d3)

■株式会社グリーングロースについて

当社は、「次世代のインフラをつくる」を理念に掲げ、再エネ電源の開発・集約、既存発電所のバリューアップ、電力の運用・流通までを一気通貫で支援する、事業創出型スタートアップです。発電事業者・需要家双方に対し、「社外再エネ事業部」として事業構想から実装まで伴走し、企業と地域の競争力向上に貢献しています。

再エネ・電力産業は、制度・技術の課題を抱えつつも、今後数十年にわたり大きな成長が見込まれる領域です。この領域での連続的な事業創出を通じて、産業振興とレジリエンスの強化を目指します。加えて2030年代に向けて、再エネを基盤とした「次世代電力産業」（モビリティ、データ、不動産など）への展開を進めてまいります。

- 会社名：株式会社グリーングロース- 代表取締役：河野 淳平- 設立日：2022年4月22日- 所在地：（東京）東京都千代田区神田小川町2丁目4-16 いちご神田小川町ビル9階（福岡）福岡市中央区大名2丁目6-11 Fukuoka Growth Next- 連絡先：info@greengrowth.co.jp- webサイト：https://greengrowth.co.jp/■グリーングロースでは、未来を創る仲間を募集しています

事業開発（法人営業・PM・企画）を中心に、会社の未来を共に創るメンバーを積極的に募集しています。国家レベルの課題に、地に足の着いた形で挑戦したい方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

採用情報はこちら(https://greengrowth.co.jp/recruit/)

■お問い合わせ先

【採用に関するお問い合わせ】

担当 ：福永

e-mail ：recruit@greengrowth.co.jp

【事業・協業に関するお問い合わせ】

担当 ：稲葉

e-mail ：gg-sales@greengrowth.co.jp

【本件・その他のお問い合わせ】

担当 ：福永

e-mail ：gg-pr@greengrowth.co.jp