ゲーミングとも相性の良いデスクトップスピーカー　Divoom「D-base」が登場

株式会社infinity

株式会社infinity（本社：東京都中央区、代表取締役：櫻井 毅）は、世界的に人気を集めるガジェットブランド「Divoom（ディブーム）」から、ゲーミングとも相性の良いデスクトップスピーカー「D-base」を3月20日（金）に発売いたします。

D-baseは、2.2chステレオ音響構造を備えた本格的なBluetoothスピーカーです。

RGBエフェクトはDivoom Appとの連携で自在に操作可能で、ノイズキャンセリング機能とエコーキャンセリング技術を搭載したマイクでクリアな通話を実現します。

接続はBluetoothの他にUSB / AUX接続も可能です。

更に35W デュアルポートから2台のデバイスを高速チャージ。

高さはわずか74.43mmと、モニター下等にもフィットするデザインとなっています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/161214/table/20_1_be34246fdd16983e56b622f3405699fe.jpg?v=202603140251 ]

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株式会社infinity

会社概要

所在地：東京都中央区銀座1-9-6 松岡第二銀緑舘7F

代表者：櫻井 毅

事業内容：代理店業務、営業支援、販売促進業務代行、イベント業務、事務局運営 等

HP： https://infnty.jp/

instagram： https://www.instagram.com/infinity_jpn/