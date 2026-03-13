スタイリッシュで大胆なデザインのBluetoothスピーカー&カラオケ Divoom「Songbird-SE」が登場
株式会社infinity
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会社概要
株式会社infinity（本社：東京都中央区、代表取締役：櫻井 毅）は、世界的に人気を集めるガジェットブランド「Divoom（ディブーム）」から、スタイリッシュで大胆なデザインのBluetoothスピーカー&カラオケ「Songbird-SE」を3月20日（金）に発売いたします。
Songbird-SEは、ハンドバッグ風のデザインでご自宅やオフィスの景観にもマッチするBluetoothスピーカーです。パッシブ・レゾナンス・デュアルモード技術優れた低音性能を実現しています。
更に付属している2本のマイクを使って、いつでもどこでもカラオケが楽しめます。
ダイナミックマイクと強化された2.4GHz伝送技術で音質を損なうことなく、クリアで豊かな声を再生します。
マイクは6種類のエフェクトに対応しており、遊び心もたっぷりです。
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株式会社infinity
会社概要
所在地：東京都中央区銀座1-9-6 松岡第二銀緑舘7F
代表者：櫻井 毅
事業内容：代理店業務、営業支援、販売促進業務代行、イベント業務、事務局運営 等
HP： https://infnty.jp/
instagram： https://www.instagram.com/infinity_jpn/