韓国発ブランド「Matin Kim」、3月28日に名古屋地域へ初出店

株式会社 MUSINSA JAPAN

韓国発ファッションブランド「Matin Kim（マーティンキム）」は、2026年3月28日（土）、名古屋PARCO西館1Fに名古屋店をグランドオープンします。

Matin Kimは、2024年11月に韓国ファッションプラットフォームMUSINSA（ムシンサ）と日本における総代理店契約を締結後、2025年4月末に渋谷ミヤシタパークへ日本初の常設店舗をオープンしました。以降、わずか約8ヶ月で約18万人のお客様にご来店いただき、多くの支持を集めています。

今回オープンする名古屋店は、東京・渋谷店に続く日本国内の新たな拠点として展開されます。なお、MUSINSAは今年上半期中に2店舗の新規出店を予定しており、名古屋店はその第1弾としてオープンします。店舗は約20坪規模で、Matin Kimのシグネチャーアイテムを中心に、ブランドの世界観を体験できる空間として展開されます。

■ 店舗概要

■ オープン記念｜名古屋店限定アイテム

※本画像は3Dレンダリングによるイメージです。- 店舗名 : Matin Kim 名古屋PARCO店- グランドオープン日 : 2026年3月28日（土）- 所在地 : 名古屋PARCO 西館1F（愛知県名古屋市中区栄3丁目）- 売場面積 : 約20坪

店舗オープンを記念し、名古屋店でしか手に入らない限定アイテムを販売いたします。

- 「HALF SHIRRING RIBBON SQUARE BAG」名古屋店限定カラー（ベージュ）: 日本限定デザインとして制作された本アイテムより、名古屋店のみで展開する限定カラーを独占販売いたします。- 「NAGOYA MATIN PALETTE ECOBAG IN PINK」数量限定復刻 : 前回の名古屋ポップアップにて大きな反響を呼んだ人気アイテムが、数量限定で再登場いたします。

HALF SHIRRING RIBBON SQUARE BAGNAGOYA MATIN PALETTE ECOBAG IN PINK

■ オープン記念｜ご購入金額別スペシャルノベルティプレゼント

オープンを記念し、店頭でのお買い上げ金額に応じて特別なノベルティを先着でプレゼントいたします。

MATIN PONI KEYRINGMATIN MINI CHAIN KEYRINGUNICORN JELLY KEYRING

- 30,000円以上ご購入 ｜ MATIN PONI KEYRING（BLACK）- 20,000円以上ご購入 ｜ MATIN MINI CHAIN KEYRING（全5色）- 10,000円以上ご購入 ｜ UNICORN JELLY GLITTER KEYRING（全2色）

※各アイテムとも数量限定のため、なくなり次第終了となります。

■ オープンイベント

- キッチンカーコーヒー無料プレゼント : 3月28日（土）グランドオープン当日（3月28日）、ご購入のお客様を対象に、店舗外スペース（西館1F 屋外イベントスペース）のキッチンカーにてコーヒーを無料でご提供いたします。（数量限定）- インスタグラムフォロワー限定ガチャイベント : 3月28日（土）～3月31日（火）Matin Kim公式インスタグラムをフォロー中のお客様を対象に、ガチャイベントを実施いたします。（数量限定）- 名古屋限定ショッピングバッグプレゼント :オープン期間中、ご購入のお客様全員に名古屋店限定デザインのショッピングバッグをプレゼントいたします。（なくなり次第終了）

Matin Kimについて

韓国を代表するブランドインキュベーター「Hago House」の投資ブランドであるMatin Kim（マーティンキム）は、国内外に計70店舗以上を展開し、グローバルな拡大を続けています。自由でラフなムードを特徴とし、日常のさまざまなシーンに自然と溶け込むファッションカルチャーを提案します。

MUSINSAについて

「MUSINSA（ムシンサ）」は、韓国を代表するファッションプラットフォームであり、韓国発のユニコーン企業の一つとして世界的に注目されています。中核となる「MUSINSA STORE」を中心に、ファッション系企業を支援するコワーキングスペース「MUSINSA STUDIO」など、多彩なサービスを展開しています。MUSINSA STOREは2022年にグローバルストアも開設し、日本を含む世界13地域でサービスを展開しています。2024年11月からマーティンキムとの総代理店契約を締結し、日本地域での流通を専任で担当しています。ファッション‧コミュニティ‧コマースを融合した独自のエコシステムを基盤に、韓国ファッションのグローバルな発展と新しいカルチャーの創造に取り組んでいます。