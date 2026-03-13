「コジコジ」とFREAK′S STOREの人気コラボレーションが再び登場！サウナグッズ専業ブランド「SAUVENIR」とのトリプルネームのサウナグッズを展開します。

株式会社デイトナ・インターナショナル

さくらももこ原作の人気作品「コジコジ」とFREAK'S STORE(フリークス ストア)がコラボレーション。サウナグッズ専業ブランド「SAUVENIR(サウベニア)」とのトリプルコラボレーションによるサウナグッズを販売します。

アイテムはスーパー銭湯などで見られる館内着(かんないぎ)をイメージしたセットアップをはじめ、銭湯通いから普段使いまで活躍するメッシュバッグ付きのタオルセットをラインアップ。

2026年3月19日(木)より、全国のFREAK'S STORE店舗・各種オンラインストアで販売開始。

■ITEM

COJI-COJI KANNAIGI 裏毛(バッグ付き)

カプセルホテルやスーパー銭湯でよく見られる館内着をイメージしたセットアップ。裏毛素材で、サウナ上がりやルームウェアとして心地よく着られるセットアップです。

COLOR：GRAY,PINK,MINT

SIZE：S/M/L

PRICE：\6,600(tax in)

COJI-COJI KANNAIGI パイル(バッグ付き)

カプセルホテルやスーパー銭湯でよく見られる館内着をイメージしたセットアップ。吸水性の高いパイル素材を使用し、これからの汗ばむ季節に最適です。

COLOR：ASH GRAY,BLACK,YELLOW

SIZE：S/M/L

PRICE：\6,600(tax in)

COJI-COJI タオルセット

サウナから普段使いまでユニセックスで使用できるタオル・ショルダーバッグのセット。新色として春らしいニュアンスカラーでの展開です。

COLOR：MINT,YELLOW

PRICE：\3,300(tax in)

■SALES INFORMATION

□販売開始日

2026年3月19日(木)~

□販売店舗・チャネル

・FREAK'S STORE全店舗

・FREAK’S STORE 公式オンラインストア Daytona Park

https://www.daytona-park.com/shop/freaks_store/

・FREAK’S STORE ZOZOTOWN

https://zozo.jp/men-shop/freaksstore/

・FREAK’S STORE Rakuten Fashion

https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-freaksstore/

□特設ページ

https://www.daytona-park.com/feature/1052706

■コジコジ/COJI-COJI

さくらももこ原作の、メルヘンな世界観と大人もドキッとするような含蓄ある言葉やナンセンスなギャグが人気の『コジコジ』。

アニメ放送から20年以上経った現在でも、その作品の奥深さが注目を集めています。

■SAUVENIR/サウベニア

サウナグッズ専業ブランドSAUVENIR〈サウベニア〉は、SAUNA〈サウナ〉＋SOUVENIR〈土産〉の造語。ローカルの土産物屋(スーベニアショップ)にありそうなブートレグ感を漂わせたサウナアイテムを制作。オリジナルのサウナハット・サウナ傘・サウナ専用マット等、アパレルに止まらないサウナギアを開発。コンセプトは「"サウナ室の中でもオシャレしたい"あなたのサウナーライフを」。

■FREAK'S STORE/フリークス ストア

「アメリカの豊かさとワクワク・ドキドキを日本に伝えたい」という想いからスタート。

1986年の創業以来、洋服を中心に、カルチャーやアートなど自分たちが本当に良いと思うものをセレクト。積極的に楽しむ生活体験者＝フリークとして、豊かなライフスタイルの楽しみ方をリアルに提案するセレクトショップ。

公式オンラインストア：https://www.daytona-park.com