わたしらしく心地よい暮らしを提案するインテリアショップ「foranew（フォーアニュ）あべの店」が、2026年3月20日（金）に「あべのand」2階にオープン！

株式会社コラボスタイル

「すべての人に、幸せな時間と空間を。」をミッションに掲げ、インテリアショップ「foranew」および「LEEPH」を運営する株式会社コラボスタイル（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：大宅 善男）は、2026年3月20日（金）に、大阪・阿倍野の商業施設「あべのand」2階に新店舗「foranew あべの店」をオープンいたします。

■ foranew あべの店について

こだわりを持つ大人に向けた都市型商業機能とデイリーユース機能の両面を持つ商業施設「あべのand」。

その2階に新たに誕生する「foranew あべの店」では、日常を少し豊かにする家具やインテリア雑貨をはじめ、シーズン家電、フレグランスなど、幅広いアイテムを取り揃えます。

トレンドを取り入れつつも長く愛用できるアイテムを厳選し、一人ひとりのお客様が「わたしらしく心地よい暮らし」を見つけられるよう、トータルコーディネートをご提案いたします。

■ オープン記念キャンペーン

オープンを記念して、あべの店限定の特別キャンペーンを実施いたします。

第1弾： 先着100名 税込5,500円以上お買い上げのお客様に、オリジナルエコバッグをプレゼント（※なくなり次第終了）

第2弾： 対象の家具が全品10%OFF（期間：3月20日～4月19日） ※詳細は店頭スタッフにご確認ください。

■店長のコメント

「このたび、あべのandという魅力あふれる場所に、foranewをオープンできることを、とても嬉しく思っています。大阪・あべのエリアは、多くの人が行き交い、お買い物やお食事を楽しみながら気軽に立ち寄れる、活気とあたたかさのある街だと感じています。そんな大阪らしいエネルギーにあふれた場所で、foranewが提案する“お客様の暮らしに寄り添うお店づくり”をお届けできることをとても楽しみにしています。

スタッフ一同、心を込めてお迎えいたしますので、お買い物の合間やお近くにお越しの際は、ぜひお気軽にお立ち寄りください。」

あべの店 東店長

■ 店舗概要

店舗名: foranew あべの店

オープン日: 2026年3月20日（金）

所在地: 〒545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋2-1-40 あべのand 2階

営業時間: 10:00～20:00 （※施設の営業時間に準ずる）

取扱商品: 家具／インテリア雑貨／シーズン家電／フレグランス ほか

■ foranew（フォーアニュ）について

「これでいい」を「これがいい」に。

お客様の暮らしの「憧れ」を実現できるよう、ひとりひとりの日常に寄り添った、心ときめくアイテムをご提案しています。

公式オンラインショップ：https://foranew.jp/

■ 会社概要

会社名: 株式会社コラボスタイル

所在地: 〒210-0818 神奈川県川崎市川崎区中瀬2-8-10

代表者: 代表取締役社長 大宅 善男

設立: 2000年4月

事業内容: インテリアショップ「foranew」、「LEEPH」の運営

コーポレートサイト: https://www.collabostyle.co.jp/