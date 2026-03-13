『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』の発売を記念して、紗理さん歌唱による楽曲「Echoing Wings」を使用した特別映像を初公開！

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「モンスターハンター」の世界観をベースにしたRPGで、モンスターと絆を結び、育て、共存する「ライダー」となり、仲間たちと冒険するシリーズ第3弾『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』（Nintendo Switch(TM) 2 、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam）が、本日3月13日（金）に発売！

石化現象によって環境の荒廃が進むなか、アズラルとビュリオンの争いは激しさを増していく。リオレウスと絆で結ばれたライダーが、二つの国の争いに巻き込まれながらつかみ取る真実とは！？

物語の行方はもちろん、アスレチック的なフィールド探索、先読みの幅が広がり気持ちよさが連鎖するバトルに加え、タマゴからふ化させたオトモンを野に帰す新要素「里孵し」や、絆遺伝子をオトモン同士で組み合わせて新たな能力やスキルを目覚めさせる秘術「伝承の儀」で自分好みのモンスターを育成できる要素など、よりRPGとして進化した本作をぜひお楽しみください！

発売を記念して、紗理さん歌唱による「Echoing Wings」を使用した特別映像をご覧ください！

『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』Echoing Wings | 特別映像

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=LZua8iaT7xw ]

紗理 Vocal

横浜生まれ。父は、ジャズサックス奏者の中村誠一。幼少期はジャズには目覚めず、5歳よりダイアナ石山Song&Danceミュージカル教室に通いダンスと共にミュージカルナンバーを学ぶ。高校二年生のとき、エラ・フィッツジェラルドの歌を聴き、衝撃と感銘を受け、一気にジャズの虜となり、ジャズシンガーへの転向を決意する。以来、エラのような温くスウィンギーな歌声を届けたいと、研鑽を重ねている。洗足学園音楽大学ジャズヴォーカル科首席卒業。ボストンBerklee College of musicにて2年間留学。帰国後、”大阪アジアンドリームスジャズヴォーカルコンペティション2013”で優勝。2017年ラジオ日本の番組「オトナのJazz Time」のパーソナリティーとして抜擢。また、テレビCM「ゼクシィ」のナレーションも担当中。2020年中村誠一との親子共演アルバム「Swing for…」をリリース。またJAZZとPOPSを融合したような美しく、Crazyなサウンドが持ち味のバンド、”ピチェヴォ” でも活動中。最新作は、2024年ピアニスト若井優也との共作のミュージカル曲集アルバム「Musical Theater Songbook Vol.1」。豪華カラー40ページの絵本のような冊子とCDのセットのアルバムで話題を呼ぶ。

紗理Website

http://www.sariswing.com/

『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』ゲーム情報

◆プラットフォームのストアで２つの無料ダウンロードコンテンツを配信中！

主人公のキャラメイクで、ひたい部分に装着できる「アクセサリー：ゴールドサークレット」ギエナ装備モチーフの見た目に変更できる「シモンの衣装：風漂の友」

ストアをチェックして必ず入手しよう！

◆本作をさらに彩る魅力的な追加コンテンツが発売中！

主人公の髪型、レンジャー衣装、ルディコーデが入った「スペシャル着替えセット」に、追加サイドストーリー「ルディ編」を含んだ「デラックスキット」と、ゲーム本編がセットになったデラックスエディション。

「デラックスキット」のほかに、さらに彩る主人公の髪型、レンジャー衣装、ルディコーデが入った「DLCパック」と、ゲーム本編がセットになったプレミアムデラックスエディション。

「デラックスエディション」及び「プレミアムデラックスエディション」に含まれるダウンロードコンテンツは個別での購入も可能！ 詳しくは各ストアや公式サイトをチェック！

※追加サイドストーリー「ルディ編」は2026年秋頃に配信予定です。

※重複購入にはご注意ください。

ダウンロードコンテンツ情報は公式サイトなどでご確認ください。

https://www.monsterhunter.com/stories3/ja-jp/products/

※一部、有料のコンテンツが含まれます。

◆セーブデータ連動

『モンスターハンターワイルズ』のセーブデータが保存されているゲーム機本体では、主人公の見た目を変更できる重ね着装備「ホープ装備」が手に入る。

特定の「モンスターハンター」シリーズのセーブデータがゲーム機本体に保存されている場合、ゲームを起動すると主人公の見た目を変更できる重ね着装備が手に入る。

『モンスターハンター ストーリーズ』は「ハクム村ライダーの服」、『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』は「マハナ村ライダーの服」、『モンスターハンターライズ』は「カムラノ装」となる。

セーブデータ特典について

https://www.monsterhunter.com/stories3/ja-jp/products/

◆CAPCOM ID連携特典

ルディコーデ「ニャプコンワーク」

利用中のプラットフォームアカウントと、CAPCOM IDを連携することで、ルディの見た目が変更できるルディコーデ「ニャプコンワーク」を『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』で入手可能。CAPCOMのロゴがあしらわれており、とてもかわいいコーデになっている。

※『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』は、CAPCOM IDを利用しなくても遊ぶことができます。

※特典は、後日別途入手できる場合があります。

CAPCOM IDとは

カプコンが提供するゲーム、WEBサービスなどをより便利にご利用いただくための共通アカウント管理サービスです。どなたでも無料でご登録・ご利用いただけます。

プラットフォームアカウント連携/連動について

https://cid.capcom.com/ja/guide/

◆『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』公式Xなどで公開された主人公や仲間の紹介映像を公式サイトで一挙公開中！

https://www.monsterhunter.com/stories3/ja-jp/movie/

製品版にセーブデータ引継ぎが可能！

ゲーム序盤をプレイできる体験版が配信中！

https://www.monsterhunter.com/stories3/ja-jp/trial/

商品概要

タイトル：『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』

発売日：2026年3月13日（金）

プレイ人数：1人

ジャンル：RPG

CEROレーティング：C（15才以上対象）

対応ハード：Nintendo Switch 2 、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam

価格：

ダウンロード版 スタンダードエディション 販売価格 8,990円（税込）

ダウンロード版 デラックスエディション 販売価格 10,990円（税込）

ダウンロード版 プレミアムデラックスエディション 販売価格 11,990円（税込）

パッケージ版 希望小売価格 8,990円（税込）

*パッケージソフトはNintendo Switch 2 、PlayStation(R)5のみ

*Nintendo Switch 2 パッケージ版（キーカード）については、以下が必要になります。

・インターネット接続環境

・30GB以上の空き容量

更新データなどで追加の空き容量が必要になる場合があります。はじめてプレイするときにソフト本編がダウンロードされます。詳しくは以下をご確認ください。

https://www.nintendo.com/jp/games/switch2/key-card/index.html

『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』公式サイト

https://www.monsterhunter.com/stories3/ja-jp/

「モンスターハンターストーリーズ」シリーズ公式アカウント

https://x.com/mhst_official

(C)CAPCOM

※本リリース内容は発表時点の日本国内向け情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。