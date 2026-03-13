非GPS環境対応の狭小空間点検ドローン「Rangle Pro」を先行発表

DRONE SPORTS株式会社

DRONE SPORTS株式会社（神奈川県横浜市、代表取締役：小寺 悠）は、狭小空間点検に対応した国産次世代ドローン「Rangle Pro」を先行発表いたします。

― 3日で即戦力。狭小空間のプロへ。

Rangle Proは、独自開発の高度自律制御プログラムにより、GPSが利用できない屋内や配管内部などの非GPS環境でも安定飛行を実現。初心者でも導入3日目から点検業務に活用できる操作性を備えた、現場主導の点検DXを加速する製品です。



なお、Rangle Proは2026年3月31日（火）より正式に提供開始予定です。

▼ 紹介動画 https://youtu.be/Xx9ZJwKYaKE

開発の背景

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Xx9ZJwKYaKE ]

インフラ設備の老朽化が進む中、天井裏や地下ピット、配管内部といった狭隘空間の点検は、人の立入りが困難で安全確保にも課題があり、効率的な手法の確立が急務となっています。

ドローンの活用が期待される一方、非GPS環境での安定制御は技術的ハードルが高く、従来は点検レベルの操縦技術習得に3～6ヶ月を要するケースもありました。

Rangle Proは、こうした現場課題を解決するために開発された、狭小空間点検に特化した国産ドローンです。

「Rangle Pro」先行発表会のご案内

本製品の先行発表を記念し、オンライン発表会を開催いたします。 技術的特長やユースケース、デモンストレーションを通じてRangle Proの性能をご紹介します。

＜発表会の内容＞

- Rangle Pro 開発背景と製品コンセプト- 技術的特長のご紹介- 想定ユースケース- デモンストレーション[表: https://prtimes.jp/data/corp/33439/table/126_1_8cd2025fa94292cf0dd6cac3340bf04f.jpg?v=202603130651 ]

※同業社様のお申し込みはご遠慮いただいております。

定員に限りがございますため、同一企業様で複数名ご参加の場合も、参加者様それぞれでのお申し込みをお願いいたします。定員に達した場合は締め切らせていただきます。 なお、アーカイブ配信や録画の共有は予定しておりません。

取材・報道関係者お問い合わせ先

DRONE SPORTS株式会社

広報担当：安藤

Email：rangle@dronesports.jp

TEL：050-1780-5550

DRONE SPORTS株式会社について

DRONE SPORTS株式会社は、国産ドローンブランド「Rangle(https://rangle.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=ranglelp)」を展開し、インフラ設備点検を中心とした産業用ドローン事業を手がけています。

下水道・橋梁・プラント等の点検業務に加え、ドローンレースチーム RAIDEN RACING(https://teamraiden.com) を運営。同チームは、世界最高峰のプロリーグDrone Champions League（DCL） において三連覇を達成するなど、世界トップレベルの操縦技術を有しています。



詳細はDRONE SPORTS公式ウェブサイト(https://dronesports.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=corporate)をご覧ください。