ASIA esports EXPO 2026「日本代表候補選手最終選考競技会 出演者」決定および「会場内オフライン対戦会」の追加開催決定のお知らせ

株式会社中日新聞社

3月21日(土)、22日(日)にAichi Sky Expoにて開催する「ASIA esports EXPO 2026」は、日本代表候補選手最終選考競技会の出演者、入場無料のEXPOエリアで実施するオフライン対戦会・体験コーナーの追加情報をお知らせします。

ASIA esports EXPO 2026は、昨年3月に大盛況だった「ASIA esports EXPO」をアップグレードし、2026年3月21日（土）、22日（日）の2日間、Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）にて開催します。現在、メインステージで日本代表候補選手 最終選考競技会などを観戦できるステージ観覧チケットも発売中です。是非、ご注目ください。

【「ASIA esports EXPO 2026」概要】

名称： ASIA esports EXPO 2026 (あじあ いーすぽーつ えきすぽ にーまるにーろく)

日程： 2026年3月21日（土）、22日（日）10時～20時

会場： Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）展示ホールD

〒479-0881 愛知県常滑市セントレア5丁目10番1号

入場料：入場無料(ステージ前観覧席は有料)

主催： 愛知・名古屋eスポーツ活性化推進委員会、一般社団法人日本eスポーツ協会

後援： 愛知県、常滑市、愛知国際会議展示場、日本オリンピック委員会

特別協力：NTPグループ・NTPセブンス

公式サポーター：amshy(アムシー) ※SKE48の現役メンバー7名による女性eスポーツチーム

公式サイト: https://www.espoexpo.com/

実施コンテンツ

■グッズ販売

・THE KING OF FIGHTERS XV

・ストリートファイター6

・鉄拳8

・ぷよぷよ35周年記念 POP UP STORE AeE出張販売 他

■オフライン対戦会・体験コーナー

・「ストリートファイター6」対戦会 鯱拳

・「ポケモンユナイト」対戦会 オフじろカップ in 名古屋 他

■協賛企業ブース

イベントスケジュール

＜1日目：2026年3月21日(土)＞

10:30～ オープニング (ステージA)

11:00～ 「グランツーリスモ７」 最終選考競技会 (ステージA)

14:00～ 「ぷよぷよeスポーツ」 最終選考競技会 (ステージB)

17:00～ 「eFootball(TM)」 最終選考競技会 (ステージA)

＜2日目：2026年3月22日(日)＞

10:30～ 「Street Fighter 6」最終選考競技会 ※対戦格闘団体戦 (ステージA)

12:30～ 「THE KING OF FIGHTERS XV」 最終選考競技会 ※対戦格闘団体戦 (ステージA)

13:30～ 「ポケモンユナイト」 日本代表内定選手発表会 (ステージB)

14:00～ 「鉄拳8」 最終選考競技会 ※対戦格闘団体戦 (ステージA)

16:30～ 対戦格闘団体戦 決勝 (ステージA)

19:30～ 第20回アジア競技大会 eスポーツ競技 日本代表候補選手発表会 (ステージA)

<※参考>

eスポーツ競技/第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)日本代表候補選手最終選考大会について

「ASIA esports EXPO 2026」における最終選考大会を勝ち抜いた選手は、JESUから日本代表候補選手として推薦され、第20回アジア競技大会（2026／愛知・名古屋）のTEAM JAPAN（日本代表選手団）を編成する公益財団法人日本オリンピック委員会（JOC）による承認を経て正式に決定します。

日本代表候補選手最終選考競技会 出演者

ASIA esports EXPO 2026のメインステージで実施する「日本代表候補選手 最終選考競技会」各タイトルのMC、実況、解説などの出演者が決定しました。

■グランツーリスモ7

MC：辻野 ヒロシ

実況：長 和樹

■ぷよぷよeスポーツ

MC：石飛 恵里花

実況・解説：ALF

石飛 恵里花ALF■eFootball(TM)

実況：井上マー

解説：ちょぶり

井上マーちょぶり

■格闘団体戦(Street Fighter 6、THE KING OF FIGHTERS XV、鉄拳8)

司会：大島 巧

大嶋 巧■Street Fighter 6

実況：アール

解説：ハメコ。

アールハメコ。■THE KING OF FIGHTERS XV

実況：雪之丞

解説：BON

雪之丞BON■鉄拳8

実況：ゲンヤ

解説：ハメコ。

EXPOエリア(入場無料)

ゲンヤハメコ。■ポケモンユナイト対戦会 オフじろカップ in 名古屋

オフじろカップ2026

全国7都市で開催！

札幌・仙台・東京・千葉・名古屋・大阪・福岡にて開催予定。

勝っても負けても、最高の一日！

初回は、オフじろカップ in 名古屋！

3/21(土)・3/22(日)に「ASIA esports EXPO 2026」内、

アジア競技大会のeスポーツ会場、Aichi Sky Expoが舞台です！

日曜日は会場に日本代表も来るらしい！？

名古屋で思いきりポケモンユナイトを楽しみましょう！

▼イベント詳細&お申し込み▼

https://tonamel.com/competition/BjFiD

■eスポーツ体験ブース

eスポーツの魅力を味わえる試遊・体験コーナーなど、子どもから大人まで、誰でも楽しめるコンテンツを用意しています！

日本代表候補最終選考大会が行われる種目の体験ができるチャンス！

会場へのご入場、eスポーツ体験は共に無料となっておりますので、ぜひご来場ください！

ステージ前観覧チケットの一発発売について

■料金：

プレミアムシート5,000円（税込）、一般指定席3,000円（税込）、一般自由席1,000円（税込）

※ステージは2つあります。プレミアムシート及び一般指定席は1枚のチケットで各ステージ前の指定席にお座りいただけます。自由席券はステージ前に設けられた自由席エリア内で着席にてご観覧いただけます。

■発売席種：プレミアムシート、一般指定席、一般自由席

■プレイガイド：

CBCチケットセンター（https://www.funity.jp/cbc-ticket/）

Boo-Wooチケット（https://l-tike.com/bw-ticket/sport/asiaesoprtsexpo/）

ローソンチケット（Lコード：41962 https://l-tike.com/sports/asiaesoprtsexpo/）

チケットぴあ（Pコード：865-503 https://w.pia.jp/t/espoexpo/）

イープラス（https://eplus.jp/espoexpo2026/）

■ゾーニング：

・ステージは２つございます。

・時間帯により実施内容が異なり、2ステージが同時進行する場合もあります

（以下、開催スケジュールをご参照ください）。各ステージ前にそれぞれ観覧席がございます。

・プレミアムシート及び一般指定席は1枚のチケットで各ステージ前の指定席にお座りいただけます。

自由席券は各ステージ前に設けられた自由席エリア内にて着席にてご観覧いただけます。

・上記、ゾーニングはあくまでイメージであり、実際と異なる場合があります。

「ASIA esports EXPO 2026」 YouTubeでのライブ配信決定

YouTubeでの「ASIA esports EXPO 2026」ライブ配信が決定しました。

会場に来られない方は、ぜひ配信を通じて本イベントをお楽しみください。

配信チャンネル：

愛知eスポーツ連合【公式】@aichiesports

配信URL：

3月21日（土）ステージA

https://youtube.com/live/W1k5_gozDFA?feature=share

3月21日（土）ステージB

https://youtube.com/live/5EXppdN2q24?feature=share

3月22日（日）ステージA

https://youtube.com/live/Q3YolrUWtRU?feature=share

3月22日（日）ステージB

https://youtube.com/live/S165f2HtwmA?feature=share