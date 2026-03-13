万博建築家のコラボが河内長野市で実現！南花台中央公園にぎわい施設プロジェクト

河内長野市役所万博建築家のコラボが河内長野市で実現！南花台中央公園にぎわい施設プロジェクトを応援してください～米澤隆×梓設計～

河内長野市のニュータウンにおける少子高齢化の課題解決に向けたモデル地区である「南花台地区」では、地域住民と行政が連携したまちづくりが行われており、同地区に新たに整備する（仮称）南花台中央公園内の「にぎわい施設」は、幅広い世代の人々が交流できるコミュニティカフェ・レストランとなることを目指しています。

今回のプロジェクトでは、大阪・関西万博で大屋根リング等のプロジェクトを手掛けた株式会社梓設計と、「万博トイレ５」の設計を手掛けた米澤隆建築設計事務所のコラボレーションにより、にぎわい施設を万博のレガシーを受け継いだシンボリックな施設とするとともに、同公園・施設への愛着をもってもらうため、ガバメントクラウドファンディング（ふるさと納税型クラウドファンディング）を実施します。

（仮称）南花台中央公園内の「にぎわい施設」ふるさと納税で応援する :https://www.furusato-tax.jp/gcf/5228

●ガバメントクラウドファンディング概要

（１）実施期間

令和８年３月１３日（金）～４月１３日（月）

（２）目標金額

１０，０００，０００円

（３）寄付金の用途

にぎわい施設の整備に活用

（４）記念品について

寄附額に応じて、下記のとおり特典があります。

※一般的なふるさと納税の返礼品と異なり、今回のプロジェクトの特典（芳名板を含む）は経済的な所得とみなされない記念品ですので、市内外問わず、提供することが可能です。

１. 5,000円未満枠

・設計進捗報告（メールでお送りします）

２. 5,000円～10,000円枠

・設計進捗報告（メールでお送りします）

・建築デザインのプロセスやスケッチなどをまとめた「限定」パンフレットのプレゼント

３. 10,001円～50,000円枠

・設計進捗報告（メールでお送りします）

・建築デザインのプロセスやスケッチなどをまとめた「限定」パンフレットのプレゼント

・建物完成時に米澤自身が現地で建物をご説明する特別講演会への参加権

４. 50,001円以上枠

・設計進捗報告（メールでお送りします）

・建築デザインのプロセスやスケッチなどをまとめた「限定」パンフレットのプレゼント

・建物完成時に米澤自身が現地で建物をご説明する特別講演会への参加権

・にぎわい施設に掲げる芳名板への記載

（５）ホームページURL

ふるさと納税での応援はこちらから

https://www.furusato-tax.jp/gcf/5228

詳細はこちらから

https://www.city.kawachinagano.lg.jp/soshiki/21/120983.html

多世代が集い、子どもが安心して遊べる公園を整備

代表 米澤 隆米澤隆建築設計事務所

1982 京都府生まれ

2005 米澤隆建築設計事務所設立

2007 国立大学法人名古屋工業大学卒業

2011 国立大学法人名古屋工業大学大学院修士課程修了

2014 国立大学法人名古屋工業大学大学院工学研究科博士課程修了

現在 大同大学准教授、米澤隆建築設計事務所 主宰

博士（工学）

一級建築士



大阪関西万博では、「トイレ5（通称：2億円トイレ）」を手掛け、東京―名古屋間のリニア中央新幹線開通を見据えた新たな名古屋の顔となる「名古屋駅西側駅前広場」、東名高速道路浜名湖SAの湖に面した芝生広場を活かした「東名高速道路 EXPASA浜名湖 複合型レジャー施設」などの地域の核となる建築や広場の設計を行っている。

株式会社梓設計

大阪・関西万博 大屋根リング トイレ5（通称：2億円トイレ）

質実剛健

梓の木のごとく強靭かつ良質で堅実に社会を支え

他への優しさを持ち美しい由来を感じる建築



を経営理念に、国内外で多くの実績を有する。

大阪関西万博では、大屋根リングをはじめ、サウジアラビア館やドイツ館など複数のパビリオンの設計を手掛けた。

スケジュール

大阪・関西万博 大屋根リング（撮影：楠瀬 友将）大阪・関西万博 サウジアラビア館大阪・関西万博 TECH WORLD館

・2026年 3月 ガバメントクラウドファンディング募集期間

・2027年 1月 南花台中央公園オープン

・2027年 1月 にぎわい施設建築工事開始

・2027年12月 にぎわい施設オープン

※建物設計の状況に応じて、第２回以降の募集を行う可能性があります。

ふるさと納税で応援する :https://www.furusato-tax.jp/gcf/5228万博建築家のコラボが河内長野市で実現！南花台中央公園にぎわい施設プロジェクトを応援してください～米澤隆×梓設計～【問い合わせ】

河内長野市役所 成長戦略局 成長戦略部 まちのハード戦略室 まちデザイン課

（電話：0721-53-1111・内線416）