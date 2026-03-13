シリーズ累計135万部突破の大人気アクションファンタジー小説アルファポリス『異世界転生騒動記』TVアニメ化決定！ ティザービジュアル解禁！　バルド役は小林裕介！

株式会社アルファポリス

株式会社アルファポリス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：梶本雄介、https://www.alphapolis.co.jp/）の大ヒット小説『異世界転生騒動記』。 そのTVアニメ化が決定し、ティザービジュアルが解禁されました。また、主人公バルド・コルネリアス役を声優の小林裕介が務めることが発表されました。

◆貴族×戦国武将×オタクの三位一体 アクションファンタジー小説『異世界転生騒動記』、TVアニメ化決定！

シリーズ累計135万部（電子含む）を超える大人気のファンタジー小説『異世界転生騒動記』、そのアニメ化が決定し、ティザービジュアルが公開されました。

また、ティザービジュアルで描かれた主人公バルド・コルネリアスを小林裕介が担当することが発表されました。

【『異世界転生騒動記』イントロダクション】

マウリシア王国の貴族コルネリアス伯爵家の嫡子、バルド。

その体の中には上杉家に仕えた戦国武将・岡左内と

ケモミミを愛するオタク高校生・岡雅晴の魂が入り込んでいた！

守銭奴武将の左内の魂はバルドの商才と武芸を磨き、

現代人である雅晴の知識は数々の発明と莫大な利益をもたらしていく。

三つの魂がひとつになって、領地経営や戦闘で頭角を現していくバルド。

やがて彼は国の命運すら左右する存在に……!?

貴族×武将×オタク――三位一体で異世界を成り上がれ!!

【スタッフ】

原作：高見梁川(アルファポリス刊)

原作イラスト：りりんら

漫画：ほのじ

【キャスト】

バルド：小林裕介

以降、続報はアニメ公式サイトおよびX（旧Twitter）などで順次お知らせしてまいります。

ご期待ください。

【原作】

異世界転生騒動記

(C)「異世界転生騒動記」高見梁川 / アルファポリス

【アニメ権利表記】

(C)高見梁川・アルファポリス/異世界転生騒動記製作委員会

【アニメ『異世界転生騒動記』公式サイト】

https://soudouki.com

【『異世界転生騒動記』アニメ公式X（旧Twitter）】

https://x.com/soudouki_anime

コミックス最新巻は3月16日（月）刊行！

アニメ化情報解禁とともに、コミックス最新巻『異世界転生騒動記14』を3月16日(月)に刊行いたします。

TVアニメとともに、原作小説、コミックスにも是非ご注目ください。



最新巻の情報は、下記の通りです。

【コミックス最新巻】

【タイトル】異世界転生騒動記14

【著者】原作：高見梁川 漫画：ほのじ

【ストーリー】

獣人が多く暮らすノルトランド帝国を訪れたバルドは、最強の軍神にして獣神殿の司祭長でもあるジーナと出会い、勝負を挑まれる。渾身の力で勝利したバルドにジーナは、彼の母マゴットが自身の孫だと告げる。そして彼女は、若き日のマゴットとの出会いについて語り出す――。

【定価】792円（10％税込）

【ISBN】978-4-434-37497-5

【刊行日】3月16日（月）刊行予定（電子書籍も同時刊行）

※地域によって流通が遅れる可能性があります

【小説単行本最新巻】

【タイトル】異世界転生騒動記14

【著者】高見梁川

【ストーリー】

異世界マウリシア王国に生まれた貴族の少年、バルド・コルネリアス。 なんとその身体の中には、バルドとしての自我に加え、守銭奴戦国武将・岡左内と、ケモ耳大好きなオタク高校生・岡雅晴の魂が共存していた――。 アンサラー王国との直接対決を決意したバルドは、まず隣国ネドラス王国を攻略し、包囲網の突き崩しに成功する。やがて戦火は大陸中に広がり、北方ノルトランド帝国、西方ガレアレス海、トリストヴィー北部と、両軍は各地で激突することになった。これまで肩を並べて戦った盟友たちが結集し、次々と勝利を収めていくバルド陣営。そしてトリストヴィーに侵攻してきたアンサラー王国とエウロパ教団の連合軍には、バルド率いる獣人部隊が猛烈な一撃を加えようとしていた……！

【定価】1,320円（10％税込）

【ISBN】978-4-434-25748-3





さらに、『異世界転生騒動記』の原作公式サイトもオープンしました！

原作小説・コミックスの続報は、アルファポリスWebサイトならびに原作公式サイトでお知らせいたします。

【『異世界転生騒動記』原作公式サイト】

https://www.alphapolis.co.jp/media/soudouki

■株式会社アルファポリスについて

2000年設立、資本金8億6382万4400円（2025年3月現在）。

株式会社アルファポリスはネット発の人気作を出版することに軸をおいた出版社です。誰でも自由に小説や漫画等の作品を投稿・登録できるWebサイト「アルファポリス」を運営し、その投稿・登録作品から「虹色ほたる 永遠の夏休み」「ゲート 自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり」「居酒屋ぼったくり」「月が導く異世界道中」等、次々とヒット作を手がけています。（URL https://www.alphapolis.co.jp/)

■本件に関するお問い合わせ

株式会社アルファポリス 編集本部ライツ事業部 太田／栗須／市塚

TEL 03-6277-1602 FAX 03-6277-1603

company_info@alphapolis.co.jp

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