【PLUS VENDOME】ニュアンスのあるメタル感が魅力のBODY（ボディ）コレクションから、新作ジュエリーが登場。

株式会社ヴァンドームヤマダ

身体の柔らかな膨らみや曲線をジュエリーに落とし込んだ「BODY（ボディ）コレクション」より、多様なスタイリングを楽しめる新作が登場しました。

ネックレスには留め具と胸下のチャーム部分にスライドパーツを採用。

最長約85cmのロングネックレスとして着用できるほか、下がり部分の長さを自由に調整することで様々な表情を引き出します。

ピアスはキャッチ機能を備えたデザインパーツを配し、コンビカラーのメタルが耳たぶを挟み込むデザイン。

別途付属するバタフライキャッチを使用することで、ゴールドカラーのシンプルなピアスとしても着用可能。ひとつで二つのデザインを楽しめる仕様です。

ネックレス

価格：各19,800円（税込）

素材：合金、イエローゴールドコーティング（ゴールドカラー）、ロジウムコーティング（シルバーカラー）

ピアス

価格：19,800円（税込）

素材：合金、イエローゴールドコーティング、ロジウムコーティング、チタン

発売日：2026年3月13日（金）

PLUS VENDOME公式オンラインストア：https://vendome.jp/plus_vendome(https://vendome.jp/plus_vendome)