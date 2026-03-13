【サザンビーチホテル＆リゾート沖縄】3月20日（金）より春の沖縄の夜を親子で楽しむ「沖縄ナイトステージ」

株式会社ホテルマネージメントジャパン

沖縄本島最南端に位置する糸満市にあるサザンビーチホテル＆リゾート沖縄（所在地：沖縄県糸満市西崎町1-6-1）は、2026年3月20日（金）より、宿泊ゲストを対象とした無料ライブパフォーマンスイベント「沖縄ナイトステージ」と、春休み限定の「ワークショップ・ハンドメイドマルシェ」を開催いたします。期間中の週末（金曜・土曜）には、ガーデンプールサイドを舞台に三線やエイサーなど沖縄の伝統文化を楽しめるライブステージを実施。さらに、地元クリエイターによるハンドメイドワークショップやマルシェも登場し、親子で“旅の思い出づくり”を楽しめるイベントとして展開します。

沖縄の心地よい夜風が吹き抜けるガーデンプールサイドを舞台に、エイサー演舞や三線の音色など、沖縄の伝統文化を楽しめるライブパフォーマンスをお届けします。南国の夜空の下、沖縄ならではの文化と音楽に触れる特別なひとときをお楽しみいただけます。

■五感で感じる「沖縄の夜」を。ガーデンプール・ナイトステージ

沖縄旅行の夜を彩るライブパフォーマンスを期間限定で開催します。力強い琉球和太鼓や創作エイサー、夜風に響く島唄などを間近で楽しめるステージです。

・期 間：【3月】毎週土曜日（※3/20～4/4は毎週金曜・土曜開催）

【4月】毎週土曜日（※4/4まで金曜・土曜開催）

・時 間：18:00～18:30

・場 所：1階ガーデンプールサイド（悪天候時は場所変更あり）

・料 金：観覧無料（ホテル利用のお客様限定）

・出 演 団 体：

【3月】

3/20(金)大城ケンタロー＆儀間ゆりな

3/21(土)鼓衆若太陽

3/27(金)伊禮 俊一

3/28(土)創作衆 桜輝-OUKA-

【4月】

4/3(金)みうとぅん

4/4(土)創作太鼓衆美らさ‐CHURASA‐

■春休み限定！親子で楽しむワークショップ・ハンドメイドマルシェ

3月20日（金）～4月4日（土）の期間中、週末（金曜・土曜）限定で、地元クリエイターによる「ワークショップ・ハンドメイドマルシェ」を開催します。親子で一緒に楽しめるハンドメイド体験では、旅の思い出に残る“世界にひとつだけの作品”づくりに挑戦できます。会場には、温もりあふれるハンドメイド雑貨も並び、見るだけでも楽しいマルシェ空間が広がります。沖縄の旅のひとときに、親子で思い出を形にする特別な体験をお楽しみください。

出 展 者 ：pokapoka&newly

内 容：しゃかしゃかキーホルダー作り

出 店 日 ：3/20(金)、3/21(土)、3/28(土)、4/3(金)、4/4(土)

対象年齢：4歳～

所要時間：およそ15分

料 金：1,500円

出 展 者 ：pokapoka&newly

内 容：シェルのガーランド作り

出 店 日 ：3/20(金)、3/21(土)、3/28(土)、4/3(金)、4/4(土)

対象年齢：小学生以上

所要時間：およそ30分

料 金：1,500円

出 展 者 ：laliio&mahina

内 容：デコレーションサシェ作り

出 店 日 ：3/20(金)、4/4(土)

対象年齢：3歳～

所要時間：およそ15分

料 金：1,500円

出 展 者 ：rie-takashi

内 容：海洋プラスチックごみアップサイクルキーホルダー作り

出 店 日 ：3/20(金)、3/21(土)

対象年齢：4歳～

所要時間：およそ20分

料 金：2,000円

出 展 者：龍響Hi-KuN made

内 容：キャンディーバッグキーホルダー作り

出 店 日：3/20(金)、3/21(土)、3/27(金)、3/28(土)、4/3(金)、4/4(土)

対象年齢：2歳～

所要時間：およそ10分

料 金：600円～1,200円

出 展 者：龍響Hi-KuN made

内 容：水引花笠ストラップ作り

出 店 日：3/20(金)、3/21(土)、3/27(金)、3/28(土)、4/3(金)、4/4(土)

対象年齢：小学生以上

所要時間：およそ60分

料 金：1,200円

詳細を見る :https://www.southernbeach-okinawa.com/news/6/

■サザンビーチホテル＆リゾート沖縄について

2009年6月開業。沖縄本島南部・糸満市に位置する、全448室を有する大型ビーチリゾートホテル。那覇空港から約10km、車で約20分とアクセスに優れ、ホテル目の前には市営ビーチ「美々ビーチいとまん」が広がり、徒歩1分で海へと出られるロケーションが特長です。レンタカーを利用しない滞在でもリゾート気分を満喫できます。客室はすべて30平方メートル 以上のゆとりある設計で、オーシャンビューをはじめ多彩なタイプを用意。朝食では、洋食・和食・スイーツまで豊富なラインアップに加え、黒糖サーターアンダギーや豆腐チャンプルー、ポークランチョンミートなど沖縄らしさを感じるご当地メニューや、出来立てを楽しめるライブキッチンスタイルのメニューを提供。旅のはじまりを彩る特別な朝の時間を演出します。このほか、レストラン、宴会・コンベンション、ウエディング、マリンレジャー、屋外プール、エステサロン、ショップなど充実した施設を備え、多様な滞在ニーズに対応しています。

-ホームページ：https://www.southernbeach-okinawa.com/

-Facebook：https://www.facebook.com/sbokinawa/

-Instagram：https://www.instagram.com/southernbeachokinawa

■オリエンタルホテルズ＆リゾーツとは

オリエンタルホテルズ＆リゾーツは、株式会社ホテルマネージメントジャパンが運営するホテルチェーンブランドです。 “独自性のある滞在体験の提供”と、ホテルそのものが“エリアを巻き込んだデスティネーションとなること”を目指し、「オリエンタルホテル」や「ホテル オリエンタル エクスプレス」など国内17ホテル（総客室数4,617室）を展開しています。入会金・年会費無料の独自メンバーシップ「CLUB ORIENTAL（クラブオリエンタル）」では、魅力的な特典や会員限定プランをご利用いただけます。

-ホームページ：https://www.oriental-hotels.com

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-YouTube：https://www.youtube.com/@orientalhotelsandresorts

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-CLUB ORIENTAL: https://www.oriental-hotels.com/club-oriental/

■株式会社ホテルマネージメントジャパン会社概要

株式会社ホテルマネージメントジャパンは、国内26ホテル（総客室数8,831室）を展開するホテル運営会社です。グループホテル総従業員数は3,970名。独自ブランドである「オリエンタルホテル」と「ホテル オリエンタル エクスプレス」に加え、「ヒルトン」、「シェラトン」、「ホテルニッコー」など多様なホテル経営および運営を行っています。（2026年３月現在）

https://www.oriental-hotels.com/hotellist/