真性なアントレプレナー教育を創造する

「君たちはどう生きるか」キャリアを本気で考える教育とは？

特定非営利活動法人ソダチバ・プロジェクト

都内で４校展開するオルタナティブスクールHILLOCKはこの度、グローカルリーダーシップ育成の学びをデザインするタクトピア株式会社とコラボレーションし、1か月に渡るアントレプレナー教育を創出致します。その集大成としての発表の場を、教育関係者・保護者・その他関心のある方を対象とした実践公開イベント「真性なアントレプレナー教育を目指して ～タクトピア×HILLOCKの実践公開～」を、2026年4月28日（火）9:30～11:00にHILLOCK中等部校舎にて開催いたします。

本イベントでは、子どもたちが将来の職業を早期に決めるための教育ではなく、自分はどう生きたいのか、どんな社会と関わりたいのかを深く問いながら、自らの人生を主体的に切り拓いていくための教育実践を提案します。アントレプレナーシップを単なる起業教育ではなく、「相手の願いに応えること」や「自分にできることから誰かにプレゼントを届けること」として捉え直し、その実践の一端を発表会という形で広く共有します。

開催の背景

近年、学校教育においてもキャリア教育や探究学習、アントレプレナーシップ教育の重要性が高まっています。一方で、それらが職業理解やビジネスの模擬体験にとどまり、子どもたち自身の実感や切実さと十分に結びついていない場面も少なくありません。

HILLOCK中等部では、「君たちはどう生きるか？」という根本的なテーマを起点に、子どもたちが自分自身の問いを深めながら、他者の願いに目を向け、自分にできる形で価値を生み出していく学びを毎年４月に実践してきました。今回の実践では、タクトピア株式会社と連携しながら、単に“国のため”“社会のため”という大きな主語で語るのではなく、まずは目の前の相手の願いを想像し、自分にできることを「プレゼントしていく」という発想を大切にしています。

実践の概要

本実践は、HILLOCK中等部のG5～7（小学校4年生～中学校１年生相当）の生徒24名を対象に実施されます。2026年4月、「君たちはどう生きるか？」を全体テーマとして、60分×最大6回のプログラムとして展開します。

プログラムは、まず中等部全体でテーマ導入を行い、その後、タクトピア代表の長井さんとともに、プロジェクト導入として「椅子」を題材にした例題に取り組みます。ここでは、「プレゼントだよ」という感覚、すなわち相手の願いを想像し、自分にできることから働きかける視点を育てていきます。続いて、アイディア考案を経て、時間をかけてプロトタイプを制作し、公開に合わせて展示会方式の発表を行います。発表では、全員が全員に向けて自分の考えや制作物を開き合うエクスポージャー型の形式を採用します。最後には、締めくくりとして振り返りと価値づけを行い、一連の学びを自分自身の生き方やキャリア観へとつなげていきます。

イベントの見どころ

本イベントでは、この一連の学びの成果として実施される最終発表会を公開します。単なる完成品の披露ではなく、子どもたちがどのように相手の願いを捉え、どのように自分なりのアイディアへと変換し、試行錯誤しながら形にしてきたのか、そのプロセスを感じていただける内容となっています。

また、60分という限られたコマの中で、テーマの導入、例題、本題、振り返りまでをどう設計するのかという点も、本実践の大きな特徴です。教育関係者にとっては、探究学習やキャリア教育、プロジェクト型学習の具体的な設計を知る機会となり、保護者にとっては、オルタナティブ教育だからできる深い学びや子どもの育ちの実態、子どもたちが社会や他者との関係性の中でどのように成長していくのかを見つめる機会となります。

開催概要

イベント名：真性なアントレプレナー教育を目指して ～タクトピア×HILLOCKの実践公開～

サブタイトル：「君たちはどう生きるか」キャリアを本気で考える教育とは？

開催日：2026年4月28日（火）

時間：9:30～11:00

会場：HILLOCK中等部

住所：世田谷区駒沢4-1-23 パークサイドヒルズ駒沢2F（セブンイレブン横、ヒロックキンダー上階）

対象：教育関係者、保護者、その他関心のある方

内容：最終発表会の公開

料金：10歳未満のお子さんお持ちの保護者無料／教育関係者は3,000円

申込方法：申込フォームより受付

申込フォーム：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdETHFG4RQl7VmWjVsZFvjdM_DZBInKyaQ2AM_FNEdhSRD9Rg/viewform(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdETHFG4RQl7VmWjVsZFvjdM_DZBInKyaQ2AM_FNEdhSRD9Rg/viewform)

関連URL：

タクトピア公式サイト：https://taktopia.com/(https://taktopia.com/)

HILLOCK公式サイト：https://www.hillock-primary.com/(https://www.hillock-primary.com/)

HILLOCKについて

HILLOCKは、子ども一人ひとりの興味関心や問いを起点に、自由進度学習や探究的な学びを実践するオルタナティブスクールです。既存の学校教育の枠組みにとらわれることなく、子どもが自分らしく学び、自分の人生を主体的に切り拓いていく力を育むことを目指しています。

タクトピア株式会社について

タクトピア株式会社は、“グローカルリーダーへの発射台”をミッションに掲げる教育事業者です。グローバル教育、探究学習、リーダーシップ育成などの領域で多様な教育プログラムを展開し、次世代を担う若者たちの可能性を広げる学びを創出しています。国内外の教育機関や企業と連携しながら、これからの社会に必要な資質・能力を育む実践を行っています。のべ参加者数は35,000名超、プロジェクト数は580件にのぼります。（2025年12月時点）

今後の展望

HILLOCKとタクトピア株式会社は今後も、子どもたちが自分自身の問いに向き合い、他者の願いを受け取りながら、自らの生き方や社会との接点を主体的に構想していく教育実践を深めてまいります。本イベントを通して、教育関係者や保護者、さまざまな立場の方々と対話を重ねながら、これからの時代に求められる本質的なキャリア教育とアントレプレナー教育のあり方を発信していきます。

本件に関するお問い合わせ先

企業名：HILLOCK中等部

担当：蓑手章吾

E-mail：hillock.shotobu@gmail.com

URL：https://www.hillock-primary.com/