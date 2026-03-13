動物たちにごはんが届く！大好きな動物たちと、ずっとつながる！丸井グループとアドベンチャーワールドがコラボレーション「どうぶつエポスカード」３月２０日（金・祝）発行開始！

株式会社アワーズ

アドベンチャーワールド（和歌山県白浜町）は、株式会社丸井グループ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：青井 浩 様、以下丸井グループ）および株式会社OHANA（本社：東京都新宿区、代表取締役：棚木 悠 様、以下OHANA）と連携し、クレジットカードでのお買い物を通じて動物たちを応援できる新しい仕組み「どうぶつエポスカード」の発行を、２０２６年３月２０日（金・祝）より開始いたします。

本取り組みは、丸井グループが展開する「どうぶつプロジェクト」の第一弾として、当パークのほか神戸市立王子動物園、長崎バイオパークと共に、動物園支援の新たな選択肢としてスタートするものです。お買い物を通じて動物たちの「食」を支え生活の向上に貢献できる、新しい応援の形を提案する共創プロジェクトです。

【アドベンチャーワールド限定デザイン（全４種）】コンセプト：「その一枚が、いのちに近づく一歩。」

ジャイアントパンダとエンペラーペンギンはアニマルエデュテイナー（飼育スタッフ）、レッサーパンダとアムールトラは動物写真家 篠田 岬輝 様が撮影した写真を起用しています。動物たちの“生き生きとしたカット”だけを選び抜きました。

【動物たちにごはんが届く「どうぶつエポスカード」とは】

１.お買い物で「お食事代」を届ける

ご利用額の０．１%分のエポスポイントが、動物たちへの「お食事代」として寄付されます。この寄付金はOHANAを通じて、規格外等の理由で市場に出にくい農産品の購入に充てられ、フードロス削減に貢献しながら動物たちへ新鮮な食事を提供します。

２.動物たちの様子を動画で共有

送られた食事を動物たちが実際に食べる「お食事動画」は、エポスアプリを通じてご視聴いただけます。離れていても動物たちとのつながりを感じていただける仕組みです。

３.新規入会による動物園運営支援

カード新規入会１件につき１，０００円がエポスカードから動物園に支援されます。これらの資金は、動物たちの飼育環境の維持、動物福祉の向上、および施設の管理運営などに活用させていただきます 。

【「循環」をテーマにした限定特典とポイント交換】

イメージ画像■入会・利用特典：いっしょにおさんぽ！ぬいぐるみエコバッグ

入会３か月以内に累計１０万円（税込）以上ご利用いただいた方へプレゼント。

「循環」をコンセプトに開発した、アドベンチャーワールド限定の非売品グッズです。

■ポイント交換：エポスポイントで「特別なパーク体験」を

貯まったエポスポイントを、パークでの特別な体験や、オリジナルグッズと交換できるメニューを順次展開いたします。（詳細は後日発表予定）

【エポスカード会員様限定 パーク内ご利用特典】

カード発行を記念し、パーク内にて「どうぶつエポスカード」を含むエポスカードをご利用いただいたゲストの皆様へ、限定オリジナルグッズをプレゼントいたします。

開始日：２０２６年３月２０日（金・祝）～

特典内容：アニマルモチーフのオリジナルポーチ ※全１０種類／ランダムでお渡しします。

対象条件：パーク内の対象ショップ（ギフトショップ・レストラン）にて、１回のお会計で税込５，０００円以上エポスカードをご利用いただいた方

引換方法：お会計時にエポスカードをご利用いただいたゲストの皆様へ、その場でお渡しいたします。

【カード発行記念イベント】

カード発行開始に合わせ、パーク内にてどうぶつエポスカードへの入会ができる特設ブースを設置し、記念イベントを実施いたします。

１.どうぶつLIVEトーーク！どうぶつエポスカード発行記念 特別編

カードに登場する動物たちのことがもっと好きになる！アニマルエデュテイナー（飼育スタッフ）の特別レクチャー

実施日：

３月２０日（金・祝） アムールトラ

３月２１日（土） レッサーパンダ

３月２２日（日） エンペラーペンギン

実施時間：午後１時００分～午後１時３０分

実施場所：センタードーム

２.あしあとスタンプラリー

カードに登場する動物たちのあしあとスタンプをパーク内で集めよう！

実施日：３月２０日（金・祝）～３月２２日（日）

＜実施場所＞

台紙受け取り場所 エントランスドーム／センタードーム

スタンプ台設置場所 PANDA LOVE／海獣館２階／ブリーディングセンター／ケニア号乗場

３.ハズレなし！大抽選会

実施日：３月２０日（金・祝）～３月２２日（日）

＜参加条件＞

期間中、パーク内ショップ・レストランでのご利用レシートのご提示で税込３，０００円ごとに１回抽選にご参加いただけます。（合算不可）

追加チャンス：あしあとスタンプラリー参加で ＋１回

「どうぶつエポスカード」に新規ご入会で ＋２回

※当日ご入会いただいた方には、さらに「限定ポストカード コンプリートセット」をプレゼントいたします。

＜賞品ラインナップ＞

１等：アドベンチャーワールド １日入園ペアチケット または バンブーパンダLLぬいぐるみ（各６名様）

２等：ぬいぐるみ（中）エンペラーペンギン または レッサーパンダ（各１２名様）

３等：限定動物シール（１，２００名様）

４等：限定ポストカード（全４種からランダム１枚 / １，５００名様）

※賞品はなくなり次第終了となります。



【株式会社エポスカードについて】https://www.eposcard.co.jp/

丸井グループの、フィンテックの中核を担う事業会社。１９６０年日本初のクレジットカードの発行、２００６年「エポスカード」の発行を経て、長年のノウハウを活かしたカード会員数の拡大と利用率・利用額の向上に取り組み、２０２５年９月時点で会員数は８１１万人。近年では、「好き」を応援するカードというさまざまなコンテンツとコラボしたデザインカードや利用額が社会に還元される仕組みづくりを推進しています。

【株式会社丸井グループについて】https://www.0101maruigroup.co.jp/

１９３１年創業。「小売」と「フィンテック」が一体となった独自のビジネスモデルを、時代の変化、お客さまの変化に合わせて進化させてまいりました。

「すべての人が『しあわせ』を感じられるインクルーシブな社会を共に創る」というミッションのもと、新たな価値を創出し、社会課題の解決を通じて、インパクト（社会的な変化や影響）と利益の両立をめざしています。

【株式会社OHANAについて】https://app.helloohana.co.jp/

「世界中の動物たちの『家族（OHANA）』になろう」をコンセプトに、動物園・水族館で暮らす動物たちへ“食事”が贈れる応援プラットフォーム「Hello! OHANA」を運営しています。市場で売れにくい規格外農産品を動物たちの食事として活用することで、フードロスの削減と動物たちの豊かな食生活を両立。デジタルとリアルを繋ぎ、ファンが楽しみながら直接的に動物たちを支援できるサステナブルな仕組みを構築しています。

【動物写真家 篠田 岬輝 様について】https://kokis.jp/

１９９０年、東京都生まれ。慶應義塾大学法学部卒業後、米国系コンサルティング会社を経て独立。２０１７年より写真家としての活動を本格化。赤道から極地まで、自然の中に身を置きながら、そこにある「命」と向き合う撮影を続け、作品を数多く発表しています。