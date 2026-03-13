ヘルスサポート ブランド KINDCARE （カインドケア）母の日フェア 2026

WATAKI株式会社母の日フェア

WATAKI株式会社（本社：東京都港区 代表取締役CEO/COO：渡邊祥一郎）が運営する

ヘルスサポートブランド「KINDCARE （カインドケア）」は、母の日フェアを、4/15（水）より開催いたします。

お買いあげいただきましたお客様へ、母の日に感謝の気持ちを伝える特別なギフトラッピングを、期間限定でご用意いたします。ぜひこの機会に、最寄りのKINDCARE店舗へお越しくださいませ。

＜母の日フェア 2026 開催概要＞

〇開催期間：2026/4/15（水）～ 2026/5/10（日）

〇開催店舗：KINDCARE全店（百貨店内）

〇対象商品：KINDCARE商品全品

＜期間・数量限定＞

KINDCARE オリジナルラッピングKINDCAREオリジナルラッピングサービス

フェア期間中、KINDCARE商品をお買いあげのお客様先着3,000名様に、母の日のギフトラッピングをご用意いたします。

また、日比谷花壇オリジナルのフラワーデコレーションと、KINDCAREオリジナルのメッセージカードをセットしてお渡しいたします。

期間：2026/4/15（水）～ 2026/5/10（日）

※数に限りがございますので、品切れの際は

ご容赦ください。

※画像はイメージです。仕様変更になる場合がございます。

＜母の日フェア 2026 ＞

慈しむ気持ちと心からの感謝をギフトとともに託す。

日々の暮らしを支えてくれるステッキやカートも、単なる用具ではなく、人生をともに歩む大切なパートナーです。

上質な素材と洗練されたデザインのギフトは、贈る人の優しい想いと、受け取る人のかけがえのない

喜びをかたちにしてくれます。健やかに、そして、充実した楽しい毎日のために。

母の日を機に、大切な方への ”新しい一歩” をKINDCAREと一緒に応援しませんか。

＜おすすめアイテム紹介＞

Shrink coating伸縮ステッキ商品名：Shrink coating伸縮ステッキ

熟練の職人による手仕事で、手すき和紙のような風合いを持つ「縮み塗装」を施しました。美しさと機能性を兼ね備えた一本です。

＜こだわりのポイント＞

・コンセプトは、「美しさと機能の掛け合わせ」

・熟練の職人の手仕事による、特殊な縮み塗装にて、和紙のような繊細な質感を実現しました

・グリップ部分に、抗ウイルス材を配合しており、清潔にご使用いただけます

・底面にはガラス繊維を配合した特殊耐滑性先ゴムを採用しています

・濡れた路面でも滑りにくく、安定してお使いいただけます

価格：20,900円（税込）

色：5色（ピンク、ワイン、ベージュ、ライトグレー、ダークグレー）

＜材質＞

手元：PP+エラストマー(抗ウイルスグリップ)

支柱：アルミ合金

先ゴム：ガラス繊維+SBR耐滑性ゴム

＜サイズ＞

長さ：約75.0 ～ 90.0cm

対応身長：約144～174cm

重量：約235g

先ゴム：16mm

Matte finish ウォーキングポールMatte finish ウォーキングポール

マット仕上げとニュアンスカラーがエレガントなノルディックウォーク用のウォーキングポール。

ラチェット式で簡単に長さの調整が可能、確かな安定感で歩行を支えます。

【ノルディックウォークとは】

専用のポールを用いることで上肢の筋群も活動させて歩くことができる全身運動です。ストック無しで歩くときと同じスピードで歩いても心拍数も増えエネルギー消費もアップすることが証明されています。誰でも簡単に始めることが出来る、運動効果の高いエクササイズです。

価格：14,850円（税込）

色展開：4色（ピンク、ライトグレー、ミディアムグレー、ダークグレー）

＜材質＞

手元：ミラストマー

支柱：アルミ合金

先ゴム：ポリウレタン

＜サイズ＞

長さ：約91 ～ 115cm

対応身長：約144 ～ 183cm

重量：約460g/組

先ゴム：14mm

SWANY×KINDCARE カート（KINDCARE Exclusive）商品名：SWANY×KINDCARE カート（KINDCARE Exclusive）

あのSWANYモノグラーモが、KINDCARE限定仕様にて待望の復刻。



SWANYが限定発売時、大人気を博した「モノグラーモ」が、KINDCARE限定仕様で復刻。アルミフレームと大径キャスターが生む軽快な走行と、安定感抜群の４輪ストッパーが特長です。持つだけで、日常をエレガントに彩ってくれる、特別な一台です。

価格：33,000円 (税込)

色：2色（ライトグレー、ダークグレー）

フレーム：アルミニウムパイプ

バッグ：ポリエステル、合成皮革

サイズ：横35×奥行20cm×縦45cm

3辺合計/100cm

色：2色（ライトグレー、ダークグレー）

サイズ：M、L

商品名：プリーツニットベスト

立体的なプリーツが装いに表情をもたらす、エレガントなベスト。

プリーツをニットで表現した、上品な佇まいのベストです。デオドラント機能付きのニット素材で、機能性も備えています。

価格：15,400円（税込）

色：2色（グレー、ピンク）

素材： コットン 50%、アクリル 50%

サイズ：M、 L

ランダムふくれプルオーバーランダムふくれプルオーバー

ふくれジャカードの質感が魅せる、大人のリラックス。

表情豊かなふくれジャカードが、着る人の存在感を引き立ててくれます。

ゆったりシルエットで、軽やかな着心地を実現しました。

価格：14,300円（税込）

色：3色（ピンク、ホワイト、ベージュ）

素材：ポリエステル75％、コットン23％、ポリウレタン２％

サイズ：M、 L

マルチショルダーウオレット商品名：マルチショルダーウォレット

ひとつにまとめて、身軽におでかけできる、「おさいふショルダー」

お財布機能を備えた、多収納ショルダー。

カードもスマートフォンもひとまとめにできます。軽量ナイロンが、毎日の外出をもっと自由にしてくれます。

・お財布機能あり

（カード/お札/コイン）

・多収納BAG

・貴重品を一括して身に付けられる便利BAG

・しわ加工ナイロン素材

・2WAYショルダー調整機能

価格：9,900円（税込）

色：5色（ベージュ、ピンク、ワイン、ミディアムグレー、ダークグレー）

表生地：ナイロン

裏生地：ポリエステル

肩紐部：合成皮革

サイズ：縦 約15cm×横 約27cm×奥行 約7cm

重量：145g

＜KINDCAREが紡ぐ想いと歩み＞

私たちKINDCAREは、1994年の創業以来、心を込めて「ヘルスケアサポート製品」を

お届けしてまいりました。設立のきっかけは、当社四代目の実体験にありました。

足の不自由になった父のために、必要な歩行サポート用品や、着やすい衣服、生活をサポートする自助具を求めて、店から店へと奔走した日々。

その時、深く心に刻まれた二つの想い。

「すべての必要なものが一カ所で揃い、専門知識を持った相談相手がいれば、どれほど心強かっただろう」

「もっと明るく、お洒落なデザインの商品があれば、父の心をどれほど晴れやかにできただろう」

この経験から誕生したKINDCAREは、機能性と美しさを兼ね備えた製品を豊富に取り揃え、経験豊かなスタイルコーディネーターが、お客様のニーズに親身に寄り添い、ご提案させていただきます。皆様の健やかな毎日を支えるパートナーとして、日々の暮らしに寄り添う笑顔のサポーターとして。おひとりおひとりの人生を、優しく、あたたかく彩ってまいります。

https://kindcare.com/