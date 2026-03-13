パーク ハイアット 東京 ピーク ラウンジ「ブロッサム アフタヌーンティー」

パーク ハイアット 東京

パーク ハイアット 東京（所在地：東京都新宿区西新宿3-7-1-2、総支配人：フレデリック ハーフォース）では、41階「ピーク ラウンジ」にて、2026年3月16日（月）～5月10日（日）まで、うららかな陽春のひとときを楽しむ「ブロッサム アフタヌーンティー」を提供いたします。

「ブロッサム アフタヌーンティー」

2025年12月9日のリニューアルオープンを経て新たなインテリアへと生まれ変わった「ピーク ラウンジ」。アフタヌーンティーのスタイルも一新し、フレッシュな状態でお楽しみいただけるコース仕立てでの提供をスタートしました。空間に調和するオリジナルデザインの器は、なめらかな質感で上質なひとときを演出します。

春のメニューには、花々を思わせる色彩の料理をご用意。プロローグとして、わさびと紫蘇が香る鮪とアボカドの手毬寿司、菜の花のほろ苦さとまろやかな茄子を合わせた鶏胸肉の生春巻は、軽やかな口当たりの中に春らしい滋味を感じていただけます。新玉葱のやさしい甘みと空豆の青い香りをあしらったマッシュルームタルト、桜海老の香ばしさとアスパラガスのみずみずしさが引き立つキッシュなど、季節の彩りと味わいをバランスよく取り揃えました。

「ブロッサム アフタヌーンティー」セイボリー

■ 抹茶やベリーが織りなす華やかなスイーツ



続くスイーツには、なめらかなバニラムースリーヌをたっぷりと包み込んだシューが登場。軽やかな口どけと豊かなバニラの香りが広がります。ラズベリーのほどよい酸味が濃厚な抹茶のコクを引き立てるムース、アプリコットの爽やかな甘酸っぱさとチョコレートの深みが重なり合うパルフェもご用意。春らしい華やかな味わいをお楽しみいただけます。焼き菓子が並ぶトロリーサービスもあわせ、心躍る季節の優雅なティータイムをお楽しみください。

ピーク ラウンジ

【ブロッサム アフタヌーンティー】

提供期間： 2026年3月16日（月）～5月10日（日）

時間： 正午～午後5時

料金： おひとり様 9,900円 （税込、サービス料別）

ご予約・お問い合わせ：

41階 ピーク ラウンジ 03-5323-3461

レストランリザベーション 03-5323-3005

オンライン予約：

https://www.tablecheck.com/ja/shops/tokyo-park-hyatt-plb/reserve

「ピーク ラウンジ」ウエブサイト：

https://restaurants.tokyo.park.hyatt.co.jp/peaklounge/

＜メニュー＞

セイボリー

・鮪とアボカドの手毬寿司 山葵と紫蘇

・鶏胸肉グリルの生春巻き 茄子と菜の花

・新玉葱と 空豆 マッシュルームのタルト

・サーモンとビーツクリーム チーズ

・グリーンアスパラガスと桜海老のキッシュ

スイーツ

・サクラフラワー

・ブロッサムシュークリーム

・抹茶ブロッサム

・アプリコットチョコレート

トロリーサービス

・フランパリジャンタルト ・カヌレ ・マドレーヌ ・スコーン ・桜ゼリー

・チョコレートムース ・米粉のバームクーヘン ・抹茶ラズベリーケーキ

（トッピング）

・フロマージュブランバニラ ・オレンジマーマレードジャム

・ベリーコンポート ・キャラメルスプレッド

「ブロッサム アフタヌーンティー」スイーツ

インテリアデザイン

2024年5月から2025年12月まで19ヵ月をかけて行われたホテル全館の改修を経て、「ピーク ラウンジ」も新たなインテリアに生まれ変わりました。パリを拠点とする建築デザイン事務所「ジュアン マンク」により、テーブルやチェア、カーペットには柔らかな曲線と優しい色調を取り入れ、より寛ぎに満ちたエレガントな空間を創出しています。日没後には、ガラスアトリウムにも見られる丹下健三氏の建築デザインへのオマージュを込めて、メタリックな要素を取り入れた照明が、あたたかな光を灯します。一方、象徴的な竹の植栽は、一度抜根して選り分け、鹿児島で同種の新たな竹とともに育成。再び植え込むことで、オリジナルデザインの印象をそのまま残しています。

ピーク ラウンジ