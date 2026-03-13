次世代の「着る冷却」が進化。 LIQUIDWIND新型ベスト【RSU505】発売！

株式会社アールエスタイチ

株式会社アールエスタイチは、走行風を利用して身体を冷却する独自の気化冷却システム「LIQUIDWIND（リキッドウインド）」に、新型の専用ベスト「RSU505 リキッドウインド ブースター ライトベスト」を追加し、2026年4月より発売いたします。ユーザーの声を反映し、冷却効率と長時間ライディングでも疲れにくい装着感を両立しました。



猛暑対策が求められる昨今、ライディング中の「暑さ」対策は安全性と快適性に直結します。リキッドウインドは気化冷却の原理を活かした冷却ベストシステムで、ウエアの胸部と背中を効果的に冷やします。新型ベストRSU505は給水経路を見直し、冷却の立ち上がりを早めることで、ツーリングや通勤時のクールダウンに適した専用ベストとして進化しました。

■新商品（冷却ベスト・専用冷却水）

RSU505｜リキッドウインド ブースター ライトベスト

\10,450（税込）

・送水チューブ径を細くし容積を約60％削減。チューブ内の残留液を減らすことで、ボトル内の冷えた冷却水を素早く首元へ届け、冷却の立ち上がり（即効性）を向上させました。

・異素材のメッシュとストレッチパネルを組み合わせ、軽量で自然なフィット感を実現。長時間のライディングでも快適な着心地を維持します。

RSP516｜ギャツビー リキッドウインド ウォーター 大容量タイプ \1,980（税込）

・リキッドウインド専用の冷却水（リキッドウインド ウォーター）のお得な大容量パック。従来製品（RSP501）の4倍容量で、頻繁に使用するユーザーのランニングコストを抑えます。

【既存の製品では対策が不十分ではないですか？】

例えば、現在最も普及が進んでいるファン付きウエアでも、周囲が高温な環境下（工場や炎天下の屋外作業など）では、十分な効果が得られないケースが増加しています。リキッドウインドは、ファン付きウエアの下に着用することで、ファンが生み出す空気の流れを利用して更なる冷却効果を発揮します。業務用途での猛暑対策としての導入も推奨します。※当社はファン付きウエア自体の販売は行っておりません。お手持ちの製品と組み合わせてご使用ください。

■バイク以外でも活躍（レジャー・業務用途）

リキッドウインドは冷却システムとしてツーリング用途に最適である一方、ファン付きウエアと併用すれば走行風がない状況でも冷却効果を発揮します。キャンプ、釣り、屋外作業、通勤、車の洗車やガレージ作業など、幅広いレジャー・業務シーンでの猛暑対策として活躍します。

ツーリング

キャンプ

釣り

業務シーン

■LIQUIDWINDとは

LIQUIDWINDは、腰に装着した電動ボトルから専用冷却水をアンダーウエアへ送水し、走行風の力で気化冷却を起こして胸部と背中を集中冷却するシステムです。冷却水「LIQUIDWIND WATER」は化粧品メーカー・株式会社マンダムと当社の共同開発による専用品で、気化冷却時に爽快感を伴わせ、冷却システムとしての性能を最大化する設計となっています。

照りつける直射日光、時には60℃を超える路面温度、さらに自車の廃熱──ヘルメットやプロテクターに覆われたライダーにとって、真夏のツーリングは逃げ場のない過酷な環境です。ライディング中の暑さは体力を消耗させ、集中力低下を招くことで安全性にも影響を及ぼします。

当社は、そうした暑さに苦しむ方の声を受け、リキッドウインドを通じて、活動時の快適性を高めるために製品開発を続けてまいります。新型ベストRSU505は、その一環として冷却効率と装着感をさらに高めたモデルです。今後もライダー含め、暑さに苦しむ方々が夏でも安全に、快適に過ごせる環境づくりに貢献してまいります。

LIQUIDWIND特設ページ

https://www.rs-taichi.com/special/liquidwind/

〈本件に関するお問い合わせ先〉

株式会社アールエスタイチ 広報担当

TEL：06-6785-0515

Mail：release@rs-taichi.co.jp