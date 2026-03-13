ERPC、大人気デッドストックのプレミアムベアメタル 7950X が限定再入荷 - フランクフルト・アムステルダム・ニューヨーク・シンガポール・東京の5リージョンで提供開始

ELSOUL LABO B.V.

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役 CEO：川崎文武）および Validators DAO が運営する ERPC は、長らく全リージョンで完売が続いていたプレミアムベアメタルサーバー Metal Premium APP+（Ryzen 9 7950X / ユーロ398/月）の限定再入荷を実施し、フランクフルト、アムステルダム、ニューヨーク、シンガポール、東京の5リージョンにて提供を開始したことをお知らせいたします。

本構成は完売以降も継続的にお問い合わせをいただいていた大人気のデッドストック構成です。数量限定での再入荷となりますので、ご検討中のお客様はお早めにお問い合わせください。

再入荷した構成

Metal Premium APP+（Ryzen 9 7950X / ユーロ398/月）が、以下の5リージョンにて限定再入荷となりました。

- フランクフルト- アムステルダム- ニューヨーク- シンガポール- 東京

Ryzen 9 7950X は Zen 4 世代の最上位プロセッサであり、業界トップクラスのクロックスピードと 16 コア 32 スレッドによる高い並列処理性能を備えています。10Gbps × 2 の十分以上のネットワーク帯域とあわせ、電力制限・ネットワーク制限なしのフルスロットルターボ運用でお届けします。

最上位構成 Metal Premium APP++（Ryzen 9 9950X / ユーロ598/月）が全リージョンで完売している現在、プレミアムデータセンターで利用可能な唯一のベアメタルサーバーであり、最高のコストパフォーマンスを実現する構成です。

プレミアムデータセンターが選ばれる理由

Solana ネットワークでは、ステーク量の多いバリデータからブロックデータが優先的に伝播する特性を持っています。プレミアムデータセンターは、各リージョンにおいて最大のステーク集積を誇る拠点に位置しており、Coinbase、Jupiter、Jito をはじめとする主要バリデータと同一ネットワーク内に配置されています。

この物理的な近接性により、データの観測・送信・処理が外部経路に依存しない形で完結し、最速の通信条件が実現されます。

さらに、ERPC プラットフォーム自体も同一ネットワーク内に設置されているため、アプリケーションサーバーから RPC・gRPC・Shreds に至るまで、すべての環境を同じネットワーク内で最速完結できる構成です。加えて、全リージョンでの http 化を含む一連のアップデートにより、gRPC・Shreds ともに P99 レイテンシで 120ms 以上の改善を達成しており、Solana トップティア RPC としてさらなる高速化を実現しています。

AI エージェント時代の最高コスパ開発環境

OpenClaw や Claude Code をはじめとする AI エージェントを活用したマルチエージェント並列開発が主流になりつつあります。その能力を最大限に引き出すには、高速なネットワークとハイパフォーマンスなコンピュートリソースが不可欠です。

家庭用ネットワーク環境では、AI との通信がボトルネックとなり、思考スピードよりもタスク処理の待ち時間が長くなることで、開発のリズムが崩れ、アイデアが 100% 実装に至らないケースが多く発生します。

Metal Premium APP+（Ryzen 9 7950X / ユーロ398/月）は、10Gbps × 2 の安定した超高速ネットワーク、業界トップクラスのクロック CPU、24 時間 365 日の連続稼働に耐える設計を備えながら、プレミアムデータセンターのベアメタルサーバーとしては最も手の届きやすい価格帯です。マルチエージェント並列処理の真価を引き出す環境を、最高のコストパフォーマンスで手に入れることができます。

ファーストクラスのリソースのみを選定するという原則

ERPC では、すべてのラインナップにおいて、ファーストクラスのリソースのみを選定しています。各リージョンのステーク集積が高いデータセンターに設置され、ERPC プラットフォームとのゼロ距離通信により最高速の通信条件を維持するという品質基準は、すべての構成において一貫しています。

ファーストクラスのリソースであるがゆえに、供給には物理的な制約が伴います。Metal Premium APP+ が長期間にわたりデッドストックとなっていたのも、この品質基準を貫いてきた結果です。今回の再入荷においても同一の基準を満たすリソースのみを選定しており、数量は限定されています。

プレミアムリソースの価格推移について

ラックスペースをはじめとするプレミアムなインフラリソースは、物理的な制約から供給量が限られています。AI およびブロックチェーン領域における需要の急拡大により、通信条件の優れたデータセンターのラックスペースから順に埋まっていく状況が継続しており、仕入れコストも年々上昇しています。

パフォーマンスがそのまま価値に直結するリソースであるため、条件の整った構成への需要集中は構造的なものです。今が、プレミアムパフォーマンスを最も有利な条件で確保できる時期です。

次世代の選択肢 - AS200261 Solana 特化データセンター

ELSOUL LABO は、RIPE NCC より自社 ASN（AS200261）の付与を受け、Solana 特化のトップティア新データセンターの開設を進めています。既存のプレミアムデータセンターを超える、最高品質のインフラとして設計されており、今月末から来月にかけてご利用開始を予定しています。

最新世代の AMD EPYC 第5世代、AMD Threadripper PRO 第5世代（9975WX 等）、NVMe 第5世代で統一されたハードウェア構成に加え、自社 ASN による最適なネットワーク経路設計を実現します。パフォーマンスと ASN コンセントレーションスコアの両立という、これまで二律背反とされてきた条件を同時に満たす、理想の選択肢です。ELSOUL LABO がオランダ政府 WBSO 制度のもとで 5 年連続承認を受けてきた超低遅延 Solana RPC インフラの研究開発成果が、この新データセンターに結実しています。

初期ロットは予約完売となっておりますが、次回入荷分以降はウェイトリスト順にご案内いたします。最高のクオリティを求めるお客様は、ぜひこの機会にご登録ください。

お問い合わせ

在庫状況の確認およびお申し込みについては、Validators DAO 公式 Discord にてサポートチケットを作成ください。数量限定のため、在庫がなくなり次第、再びウェイトリストでの受付となります。

Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR

ERPC の公式情報および在庫状況は以下のサイトでご確認いただけます。

ERPC 公式 Website: https://erpc.global/ja

ご利用者の皆様には、日頃より ERPC をご利用いただき、心より御礼申し上げます。