TBSラジオ新番組『ファーストサマーウイカのとん・じん・ち！』4月3日（金）よりスタート！

株式会社ＴＢＳラジオ

TBSラジオは、4月3日（金）20時から新番組『ファーストサマーウイカのとん・じん・ち！』を放送します。

本番組は、仏教用語における人間の煩悩の根源「貪瞋痴（とん・じん・ち）＝三毒：貪り、怒り、愚かさ」をメインテーマに掲げたトークバラエティです。 「取るに足らない憤り」「ゆずれない謎のプライド」「シャワータイムの慟哭」などなど…ウイカとリスナーの【心の澱(おり)】を取り出して、互いの傷を舐め合ったり、塩を塗ったりする人生道場です。

単なる愚痴の掃き溜めではなく、清少納言『枕草子』の「すさまじきもの（興ざめするもの）」の段に見られるような、日常の解像度を上げる「毒と知性を交えた視点」を番組のエッセンスとして注入。現代社会に蔓延る名状しがたい感情に熱量をもって向き合い、最後は笑い飛ばして明日の活力を得られるような番組を目指します。

妬み嫉みで餅を焼く。

後悔先に立たず、経験役に立たず。

娑婆はツラいが、出しゃばるな。

というような、お言葉が出たり出なかったりする予定です。

蝶のように舞い、蜂のように刺し、蛍のように寄り添う金曜の夜。

皆さんの“とんじんち”にまつわるお話も、ぜひ教えて下さい。

【メッセージ募集】

初回放送に向けて、番組では以下のメッセージを募集します。

・やり場のない小さな憤り

例）靴下、親指に穴が開くので左右を決めないでほしいと30年言っているのにまだ変わらない

・シャワータイムの思い出し叫び

→シャワーを浴びながら「アァ"！」と思い出して叫んでしまうような後悔、やらかし、懺悔を募集

・ゆずれない謎のプライド

例）なぜか瓶の蓋だけは「開けてあげようか?」と聞かれても意地でも自分の力で開けたい。

など、教えてください。

また、コーナーやどんなことをやって欲しいかなど、みなさんのご意見お聞かせください。

メッセージはメールで uika@tbs.co.jp まで。

【ファーストサマーウイカ プロフィール】ファーストサマーウイカ（俳優、タレント）

1990年生まれ、大阪府出身。

18歳で地元の劇団に入団、2013年にアイドルグループ・BiSに加入しメジャーデビュー。解散後、ユニット活動を経て2019年にバラエティ番組でブレイク。同年にドラマ「凪のお暇」(TBS)で連ドラ初出演。

2021年には配信シングル「カメレオン」でソロメジャーデビューを果たす。

俳優、バラエティ、ラジオ、歌手、声優など、幅広く活動している。

2024年放送のNHK大河ドラマ「光る君へ」で清少納言（ききょう）役を演じ話題に。2025年には映画「花まんま」、ドラマ「フォレスト」（ABC）、日曜劇場「19番目のカルテ」（TBS）、「ESCAPE」（NTV）に出演。

2026年は、4月スタートの火曜ドラマ「時すでにおスシ!?」（TBS）への出演を予定している。

【番組概要】

TBSラジオ『ファーストサマーウイカのとん・じん・ち！』

放送日時：毎週 金曜日 20:00-20:30

出演者：ファーストサマーウイカ（タレント、女優）

番組メールアドレス：uika@tbs.co.jp

番組ハッシュタグ：#とんじんち954