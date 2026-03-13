【未経験からの起業準備】本質的マーケティング講座『ザ、ロジック』が、新たに「0→1達成 無料オンライン特別講座」の受付を3月13日より開始

株式会社Wing

オンライン教育サービス『ザ、ロジック』において、未経験から起業・副業を目指す方に向けた【0→1達成 無料オンライン特別講座】の受付を、2026年3月13日より新たに開始いたしました。

■ 新たな取り組み：【無料オンライン特別講座】の受付を開始 サービス提供開始以来、多くの未経験者の方から「何から始めればいいかわからない」というご相談をいただいております。そこで、本質的なマーケティングの第一歩をより多くの方に体感していただくため、2026年3月13日より『0→1達成 無料オンライン特別講座』の提供を新たに開始いたしました。本講座では、時間を切り売りする働き方から抜け出し、自分らしいビジネスを構築するための「戦略の描き方」を出し惜しみなくお伝えします。

■ 『ザ、ロジック』開発の背景：「会社員以外の選択肢」を知らないという社会課題

「自分の能力が正当に評価されない」「定年まで自分の時間を切り売りする働き方に耐えられない」--そんな悩みを抱え、会社以外の場所で自分の力を試したいと考える人が増えています。しかし、いざ独立や起業を考えた時、多くの人が「多額の借金をして実店舗を構えるしかない」「自分には発信できる特別な知識や才能がない」という思い込みから、一歩を踏み出せずにいます。

また、初期費用が少ないSNSに興味を持っても、「SNSがどうビジネスに繋がるのか」という根本の仕組みを学ぶ機会がないため、何から手をつければいいか分からないのが実情です。 ビジネスにおいて本当に必要なのは、特別な才能ではなく「正しいマーケティングの知識」です。個人が理不尽な環境から抜け出し、自分基準で生きていくための「本質的な事業を作る力」を体系的に学べる環境を提供するため、本プログラムを開発いたしました。

■ 『ザ、ロジック』 3つの特徴

本講座では、小手先のテクニックではなく、長く通用するビジネスの土台を以下の3つのステップで構築します。

1. 未経験から「0→1」を達成するマーケティング基礎 「なぜ人はモノを買うのか？」「SNSがどうやって仕事（売上）に変わるのか？」という、商売の基本から紐解きます。「自分には発信できる実績がない」と悩む未経験者でも、マーケティングの仕組みを理解することで、自分の中にある経験や知識を「価値」に変換し、最初の売上（0→1）を達成するプロセスを論理的に学びます。

2. 「戦略」と「戦術」の明確な切り分け ただフォロワーを集める、ただ毎日投稿するといった「戦術（手段）」の前に、まずはビジネスの根幹となる「誰に・何を・どう届けるか」という「戦略」の設計図をゼロから構築します。これにより、情報過多な現代でも迷わずに正しい方向へ努力できる思考法が身につきます。

3. 基礎の型を徹底する「守破離」の学習ステップ ビジネス未経験者がいきなり自己流で挑戦しても、結果を出すのは困難です。本講座では、日本の伝統的な学習ステップである「守破離」の法則に基づき、まずはマーケティングの基本の型（集客→教育→販売の導線）を徹底的に習得（守）します。効率よく基礎を固めた上で、自分の理想とする自由な働き方（破・離）へと昇華させるロードマップを提供します。

■ 今後の展望

『ザ、ロジック』を通じて、会社や組織に依存せず、自分の力で論理的にビジネスを構築できる個人を輩出します。働く場所や時間に縛られない「自分らしい生き方」の選択肢を広げる社会の実現を目指してまいります。

■ サービス概要

サービス名：ザ、ロジック

・提供開始日：2026年01月01日

・対象者：未経験からビジネスの基礎を学びたい会社員、自分らしい働き方を実現したい方

・メイン講師：沢田 涼

・公式HP：https://winggroup1.com/

■ 会社（事業主）概要

・名称：株式会社Wing

・代表者：北野裕太郎

・事業内容：SNSマーケティングコンサルティング、教育サービスの提供

・お問い合わせ先：wing.info0227@gmail.com