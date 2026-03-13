梅が春を告げる「たがみうめまつり」開催！3/15(日)～4/5(日)

公益社団法人 新潟県観光協会

新潟県の田上町で、春の訪れを告げるイベント「たがみうめまつり」が2026年3月15日(日)から4月5日(日)まで開催されます。

期間中は、梅林の散策をはじめ、梅グルメや特産品が並ぶフェアなどを実施。初日の3月15日(日)には、開園式と「梅酒鏡開き」が行われ、春の訪れをお祝いします。

家族連れから観光客まで幅広く楽しめるイベントとして、毎年多くの来場者でにぎわっています。

県内有数の梅産地・田上町

- 開催期間：2026年3月15日(日)～4月5日(日)- 場所：田上町梅林公園／やさしい道の駅たがみ

田上町には約2,000本の梅があり、県内有数の梅産地として知られています。

会場となる梅林公園とその周辺の梅団地では、白梅や紅梅、枝垂れ梅、田上町特産「越の梅」などが咲き誇り、春の香りに包まれながら散策を楽しめる名所として親しまれています。

うめまつり開園式と梅酒鏡開き

田上町観光協会 Instagram :https://www.instagram.com/tagami_tourism_association/

春のはじまりをお祝いするセレモニーを行います。

梅酒の鏡開き&ふるまいのほか、地元のお菓子屋さん・小柳菓子店とコラボした「うめまんじゅう」のプレゼントも！

※なくなり次第終了

※飲酒運転は法律で禁止されています。お車を運転される方の飲酒は固くお断りします。

やさしい道の駅たがみ「たがみ梅百貨」

- 日時：2026年3月15日(日) 13:30～- 場所：やさしい道の駅たがみ

期間中は、梅をテーマにしたイベントや商品が盛りだくさんのフェアを実施します。

- 日程：2026年3月15日(日)～4月5日(日)- 場所：やさしい道の駅たがみ- 内容：梅酒クラフト｜全国から選りすぐりの梅酒販売梅干しスタンド｜全国の梅干し食べ比べ梅百貨店｜梅をテーマに全国から商品をセレクト

※【やさしい道の駅たがみ】営業時間：

＜ショップ＆食堂＞12月～ 3月 10:00～16:00／4月～11月 9:30～17:00

＜ランチタイム＞11:00～15:00

お問合せ ：tel 0256-47-0661

湯田上温泉

やさしい道の駅たがみ Instagram :https://www.instagram.com/michinoeki.tagami/

湯田上温泉各旅館では、女将の手作り梅酒をご用意しております。

ぜひお立ち寄りください。

無料シャトルバスの運行

期間中は、無料シャトルバスを運行しています。

- 運行日：3/20(金)・3/21(土)・ 3/22(日)・3/28(土)・3/29(日)- 運行時間：10:00～16:00- 運行区間：【梅林公園付近】↔【学習センター】↔【田上町役場・やさしい道の駅たがみ】

※梅林公園付近に駐車場はございません。

※当日の天候などにより運行が中止、運行時間が変更となる場合がございます。

※詳しくはチラシをご覧ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d90796-520-3aa56bb6c1b472b42916ca1be2f93458.pdf

主催・お問い合わせ：田上町観光協会（田上町産業振興課内）tel 0256-57-6225