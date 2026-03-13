「東京エイリアンズSHOP -和-」2026年4月より開催決定！

株式会社スクウェア・エニックスメインビジュアル

2026年4月より「東京エイリアンズ」× JR東海「推し旅」キャンペーンにて販売したグッズを取り扱うPOP UP SHOPを開催いたします。

着物姿のキャラクターグッズほか、ショップからの新作グッズも販売いたします。

皆さまのご来場をお待ちしております。

イベント詳細は公式HP・Xにて随時お知らせいたします。

【東京エイリアンズSHOP -和- 概要】

入場無料

※事前のWEB抽選やWEB予約・整理券などによる入場制限をさせていただく場合がございます。

■東京

開催期間：2026年4月24日(金)～5月10日(日)

開催場所：新宿マルイ メン

■愛知

開催期間：2026年5月29日(金)～6月7日(日)

開催場所：名古屋セントラルパーク

■新作グッズ

「東京エイリアンズSHOP -和-」より登場する新作グッズをご紹介いたします。

新作グッズ一覧トレーディングメタルスクエア缶バッジ 郡司晃

ぜ～んぶ郡司晃！ 本編のモノクロイラストを使用したメタリック仕様の缶バッジが全10絵柄で登場。

様々な表情を楽しめる、ファン必携のラインアップです！

トレーディングメタルスクエア缶バッジ 天空橋翔

ぜ～んぶ天空橋翔！ 本編のモノクロイラストを使用したメタリック仕様の缶バッジが全10絵柄で登場。

様々な表情を楽しめる、ファン必携のラインアップです！

トレーディングメタルスクエア缶バッジ 雨宮零士

ぜ～んぶ雨宮零士！ 本編のモノクロイラストを使用したメタリック仕様の缶バッジが全10絵柄で登場。

様々な表情を楽しめる、ファン必携のラインアップです！

トレーディングポストカード2枚セット Vol.4

本編のモノクロイラストを使用したポストカード第4弾が登場！

新デザインで、美麗なイラストを存分に堪能できます☆

ショップの詳細は公式HPをご確認ください。

※状況に応じてイベントが中止・延期・一部内容が変更になる場合がございます。

【東京エイリアンズSHOP -和-】

公式HP https://sqex.to/TAshop

公式X @SQEX_ComicGoods