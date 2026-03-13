働き方に変化やイノベーションを起こした企業を表彰　　　　「Sansan Innovation Award 2026」の受賞企業を発表

Sansan株式会社

働き方を変えるAXサービスを提供するSansan株式会社は、当社のAXサービスを活用し、自社のビジネスや働き方に変化・イノベーションを起こしたユーザーを表彰する「Sansan Innovation Award 2026」の受賞企業を発表します。

本アワードは、ユーザー同士の経験・ノウハウの共有を活性化させ、デジタル変革をさらに後押しするために開催するもので、今回で8回目となります。選考の結果、数億円規模の売り上げ創出や、9000時間の業務時間創出といった当社サービスを通して働き方にイノベーションを起こした「Sansan Innovator」と「Bill One Innovator」そして「Contract One Innovator」の3つの賞で4社が選出されました。

■「Sansan Innovation Award」について

Sansan Innovation Awardは、ビジネスデータベース「Sansan」のほか、経理AXサービス「Bill One」、取引管理サービス「Contract One」など、当社が提供する働き方を変えるAXサービスを活用している企業や団体であれば誰でも応募することができます。選考は、独自性、成果・効果、社会性・影響力、活用方法の再現性、ユーザーコミュニティー「Sansan Innovation Community」への貢献度などの基準に基づいて、総合的に実施されます。第8回目となる今回も、Sansan Innovation Award事務局が厳正なる審査を行い、応募いただいた多くのユーザーの中から、「Sansan Innovator」、「Bill One Innovator」そして「Contract One Innovator」の受賞企業・団体を選出しました。これらの賞は当社のAXサービスを活用して働き方の変革に貢献したユーザーに贈られるものです。

■「Sansan Innovation Award 2026」受賞企業（※1）

【Sansan Innovator】

・株式会社オプテージ

企業代表：ソリューション事業推進本部 営業推進部 営業イネーブルメントチーム マネージャー 岡本 浩二様

受賞理由：

株式会社オプテージは、Sansanを基盤としたデータ活用で高い営業ROIを創出しています。蓄積された人脈情報を活用したトップアプローチにより数千万円の大型案件を受注。企業データベースを用いた戦略的なターゲット選定により、目標のリセラー契約50社を達成。さらに、Sansan上のコネクションを有効活用することで代理店の既存深掘・新規開拓を効率的にすすめ、年間数億円規模の商談機会の創出につなげています。同時に月間約600時間の工数削減も実現しました。CRM・SFAの連携を深め、データクオリティマネジメントの更なる強化を図るなど、Sansanを軸とした営業の高度化を推進する姿勢が高く評価されました。

・株式会社明電舎

企業代表：理事 DX推進本部 副本部長 兼 業務改革推進部長 進藤 勝昭様

受賞理由：

株式会社明電舎は、「生産性向上とつながり」を活動テーマに掲げ、全社的な業務改革に取り組んできました。Sansanを全社共通の顧客接点基盤として活用し、部門を超えた情報連携を進めることで、業務の生産性と営業活動の質を高めています。名刺や商談履歴などの接点情報をSansanに集約し、組織全体で共有できる環境を整備したことで、部門を跨いだ顧客アプローチが円滑に行えるようになりました。あわせて、顧客情報・活動履歴の検索時間を平均30～40％削減し、引き継ぎ時の情報確認や再調査に要する時間についても約3分の2削減しています。

【Bill One Innovator】

・野村不動産ホールディングス株式会社

企業代表：資金部 副部長 兼 事務推進二課長 今川 友博様

受賞理由：

野村不動産ホールディングス株式会社は、Bill Oneが掲げる「『なくせる』をつくり、全社の働き方を変える」を体現しました。従来の紙印刷や過剰な承認プロセスといった慣習を抜本的に見直し、徹底して手作業を「なくす」ことで、資金部だけでも年間約9000時間の業務時間を創出。月末の残業をほぼゼロにするなど、大幅な生産性向上とチームの意識変革を実現しました。今後は、蓄積されたSansanの接点情報とBill Oneの支払データを掛け合わせた全社で活用できる法人顧客取引情報BIを計画。バックオフィス全体の生産性向上に留まらず、データに基づく迅速な経営意思決定を支える先駆者として高く評価されました。

【Contract One Innovator】

・第一実業株式会社

企業代表：総務本部 法務部 幸村 洋希様

受賞理由：

第一実業株式会社は、契約情報のデータ化を通じたリスクアセスメントの迅速化を目指し、法務部とデジタル戦略部が強固に連携してContract Oneの導入・定着を推進されました。単なるデジタル化に留まらず、法務とビジネスサイドが密に連携し「契約データをいかに戦略的に活用するか」という一段高い視点でプロジェクトを牽引している点が高く評価されました。Sansanも導入、活用しており、今後はSansanとContract Oneの連携活用による業務変革のモデルケースとなることが期待され、今回の受賞に至りました。

詳細は後日、ユーザー向けオンラインコミュニティー「Sansan User Forum」でもご覧いただけます。

https://sic.sansan.com/suf/

また、「Sansan Innovation Award 2027」の開催も決定しました。詳細は以下をご参照ください。

https://sia.sansan.com

Sansanは、今後も「ビジネスインフラになる」というビジョンのもと、ユーザーのビジネスを前進させるべく各プロダクトを進化させていきます。

※1：受賞企業代表者の役職は、2026年3月13日時点のものです。

（以上）

■Sansan株式会社 会社概要

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるAXサービスを提供しています。主なサービスとして、ビジネスデータベース「Sansan」や名刺アプリ「Eight」、経理AXサービス「Bill One」、取引管理サービス「Contract One」、データクオリティマネジメント「Sansan Data Intelligence」を国内外で提供しています。

設立：2007年6月11日

URL：https://jp.corp-sansan.com

所在地：〒150-6228 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージ 28F

資本金：72億91百万円（2025年11月30日時点）

事業内容：働き方を変えるAXサービスの企画・開発・販売

Sansan https://jp.sansan.com/

Eight https://8card.net/

Bill One https://bill-one.com/

Contract One https://contract-one.com/

Sansan Data Intelligence https://jp.sansan.com/sansan-data-intelligence/