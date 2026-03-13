au PAY マーケット、2025年の年間最優秀店舗を決定する『BEST SHOP AWARD 2025』を発表

auコマース&ライフ株式会社

auコマース＆ライフは、運営する総合ショッピングサイト「au PAY マーケット」において、2025年度の年間最優秀ショップを決定する「BEST SHOP AWARD 2025」の受賞店舗を2026年3月13日にウェスティンホテル東京で発表いたしました。

本表彰を記念して、2026年3月14日午前10時から3月31日午前9時59分まで受賞店舗でおトクにお買い物いただける受賞記念クーポンの提供を行います。

「BEST SHOP AWARD 2025」は、au PAY マーケットに出店する数多くの店舗の中から、年間の売上実績や成長率に加え、お客さまからの支持を反映した投票、さらには「顧客満足度」や「リピート率」など多角的な指標に基づき、その年の象徴となるベストショップを選出・表彰するアワードです。

BEST SHOP AWARD 2025 ：https://wowma.jp/feature/bestshop

数多くの魅力的な店舗の中から2025年は「アイリスプラザ」が初めての総合グランプリを受賞しました。同店は、日用品から家電、グルメまで、生活に密着した幅広いラインナップを誇り、驚異的な成長を記録しました。物価高の影響で「1つのショップでまとめて賢く買いたい」というお客さまのニーズと、Pontaポイントを最大活用できる独自の販促施策が結実しました。

そのほか、2025年に新たにau PAY マーケットへ出店し躍進した店舗に贈られる「新人賞」をはじめ、本年度より新設された「グッドCRM賞」、お客さまへの優れた応対を評価する「グッドCS賞」、さらには「au PAY ふるさと納税」を通じて地域活性に貢献した自治体への「ふるさと納税賞」など、計145店舗（自治体含む）が受賞しました。

■総合賞一覧

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/35663/table/403_1_bd6ddb8eeebee3b2c45f2719ff44bed3.jpg?v=202603130651 ]

■各種特別賞受賞一覧

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/35663/table/403_2_d3b90f9ca7e66e86f623313d688b18b3.jpg?v=202603130651 ]

※記載はランキング順です。

■カテゴリ別大賞・カテゴリ賞

レディースファッション、メンズファッション、バッグ・財布・小物、水・ソフトドリンク・お茶、ビール・お酒、スイーツ・お菓子、魚介類、インテリア・寝具、アウトドア、家電など、全43部門・計125のカテゴリ賞（大賞を含む）を発表いたしました。

本年度は、多様化するライフスタイルに合わせ、さらなる専門性と顧客支持を獲得した店舗が選出されており、受賞店舗数は昨年度を上回る計145店舗にのぼります。

受賞店舗に関してはこちら（https://wowma.jp/event/bestshop/index.html(https://wowma.jp/event/bestshop/index.html)）でご確認ください。

■受賞記念クーポンについて

1．概要

「BEST SHOP AWARD 2025」の受賞を記念して、受賞サイトにて今回受賞した店舗でご利用いただける受賞記念クーポンを配布します。

＜クーポン提供条件および提供金額＞

・総額15,000円以上のお買い物でご利用いただける1,000円割引クーポン

・総額8,000円以上のお買い物でご利用いただける550円割引クーポン

・総額4,000円以上のお買い物でご利用いただける300円割引クーポン

・総額1,200円以上のお買い物でご利用いただける100円割引クーポン

2．クーポン配布・利用可能期間

2026年3月14日午前10時から3月31日午前9時59分まで

※クーポンの利用には「au PAY マーケット」への会員登録が必要です。

※各クーポンの利用枚数には上限があります。

※上限に達し次第終了となります。

※au PAY ふるさと納税の寄附は本クーポンの利用対象外となります。

auコマース＆ライフは、今後も多様化する消費ニーズを捉え、出店店舗さまと共に、訪れるたびに新しい発見と価値を提供し続けることで、お客さまの暮らしが満たされるお買い物体験を創造してまいります。

（参考）

■「au PAY マーケット」の特長

「au PAY マーケット」は、auをご利用のお客さまに限らず、すべてのお客さまにご利用いただける総合ショッピングサイトです。

Pontaポイントを「au PAY マーケット」のお買い物限定ポイントに最大1.5倍増量できる「お得なポイント交換所」や生放送の商品紹介で視聴者と出演者が双方向にコミュニケーションできる「ライブTV」などに加え、Pontaパス会員向けの新たな特典「Pontaパス ポイントUPセレクト」でお買い物をおトクにお楽しみいただけます。「Pontaパス ポイントUPセレクト」は、Pontaパス会員なら有名ブランドをはじめとする厳選された対象商品が最大50%のPontaポイント還元となります。

さらに、ハズレなしで最大3,000円の割引クーポンが毎週あたる「ポイントUPセレクト特典ガチャ」や対象店舗での日曜日のお買い物で5%のポイント還元となる「Pontaパス特典」など、Pontaパス会員限定の特典も充実しています。